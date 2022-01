¿Por qué el Día Internacional de la Educación es más importante que nunca?

Hoy en día, todos tenemos claro que la educación es un derecho humano y que juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad.

Sin embargo, también a día de hoy, el sector educativo continúa siguiendo modelos y metodologías que no responden adecuadamente a la realidad actual de los estudiantes - ni mucho menos a su futuro - y no invierte lo suficiente en innovación. Una innovación que no solo ayudaría a hacer frente a los retos del día a día y a preparar mejor a los alumnos, sino que además contribuiría a democratizar la enseñanza y a hacerla más accesible para todos.

Por qué es importante que la educación se adapte a la realidad este 2022

El lema de este 24 de enero es "cambiar el rumbo, transformar la educación" y, claramente, no podría ser más acertado. Hace dos años ya que convivimos con el covid y, desgraciadamente, esta pandemia nos ha hecho ver la importancia y la necesidad de acelerar esta transformación de la educación.

En estos dos años hemos podido comprobar que el sistema educativo debe realizar cambios profundos para poder dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de los estudiantes y poder reaccionar de forma adecuada ante imprevistos. Y estos cambios se traducen, sin duda, en una transformación digital de la enseñanza.

Pero no podemos hablar solamente de los efectos que ha tenido el covid en colegios, institutos, universidades y otros centros de formación; debemos hablar también de cómo ha cambiado el día a día de todos, de cómo la forma de entender la realidad y de comunicarse de los jóvenes es totalmente distinta a cómo era hace unos años, de cómo los empleos del mañana tienen poco que ver con la forma de enseñar de hoy.

La educación, como base indispensable de nuestra sociedad, debe transformarse para dar respuesta a estos cambios inevitables y preparar a los estudiantes de la forma adecuada.

¿Cómo pueden los centros superar los retos que plantea la realidad cambiante?

Los centros educativos deben disponer de protocolos y sistemas que les den mayor flexibilidad para poder gestionar de forma adecuada situaciones como la vivida hace unas semanas con la vuelta a clase tras las vacaciones de Navidad. Frente a una realidad cambiante debemos buscar recursos, modelos y metodologías que permitan garantizar la estabilidad de la enseñanza.

Esto no significa renunciar a la presencialidad, pero sí apostar por modelos híbridos de aprendizaje y herramientas de gestión que permitan una mayor adaptabilidad ante imprevistos de casi cualquier tipo.

Apostar por estos cambios, no solamente mejorará la gestión de situaciones como la que mencionamos, sino que además facilitará muchísimo la experiencia de aprendizaje de los niños y los jóvenes, por ejemplo en caso de que no puedan asistir a clase durante un período de tiempo por tratamientos médicos o cualquier otro problema puntual.

Es decir, que algo tan sencillo como poder permitir que parte del alumnado haga seguimiento en remoto de una clase mientras el resto lo hace de forma presencial, debería ser básico en un momento como el que vivimos. Invertir en herramientas y recursos digitales, entender que todos tenemos una vida digital dentro de nuestra vida real y perder el miedo a conceptos como el metaverso son pasos indispensables para traer la educación dónde debe estar: en el siglo XXI.

Es evidente que este tipo de transformaciones y cambios son mucho más fáciles de predicar que de llevar a cabo, y que no solamente depende de los centros educativos, sino también de leyes y regulaciones. Sin embargo, cualquier institución educativa puede continuar su camino hacia la transformación digital con herramientas como Classlife.

Classlife es una plataforma de gestión educativa todo-en-uno en la nube. Sus módulos y funcionalidades, especialmente diseñados para el sector, facilitan el día a día de los centros y centralizan todos los procesos en un único espacio, accesible desde cualquier lugar con conexión a internet.

La plataforma no solamente ofrece soluciones para familias, estudiantes y docentes con un Campus Virtual de última generación, sino que ayuda al resto de implicados en el día a día del centro. Con Classlife se dispone de un Sistema Avanzado de Gestión Académica, un CRM de ventas con el que gestionar a los equipos comerciales y un potente Espacio de Gestión Financiera donde tener al día matrículas, cobros y pagos de la institución.

Gestionar comunicaciones masivas frente a cambios imprevistos, tener contacto directo con los padres de los alumnos y que ellos puedan acceder a la plataforma y consultar todo lo relacionado con sus hijos, disponer de un Campus Virtual que promueve la participación y aulas virtuales desde las que tener la opción de dar clases online Todo esto y mucho más es posible con un software como Classlife; y solamente apostando por este tipo de herramientas digitales será posible llevar a cabo la transformación real de la educación.

