La educación financiera debería incluirse en todas las etapas formativas

"En España, todavía tenemos mucho camino por recorrer para mejorar nuestra educación financiera", asegura Lupina Iturriaga, fundadora y Co-CEO de la app de finanzas personales Fintonic, quien recuerda que "es necesario incluir esta materia en todas las etapas formativas para que podemos entender y gestionar correctamente nuestras finanzas en el ámbito doméstico".

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Educación, Fintonic quiere poner de relieve el importante papel que tiene este tipo de formación para el bienestar financiero de las personas y de la sociedad en general. En este sentido, los expertos de su Programa de Salud Financiera destacan cuáles serían los principales beneficios de reforzar la educación financiera entre los jóvenes españoles:

- Fortalece la cultura financiera. Si introducimos en las primeras etapas educativas los conceptos de ingresos y gastos (a través de algo tan sencillo como una "hucha"), favorecemos la creación de hábitos sostenibles en el largo plazo, y que al crecer entiendan mejor la importancia del ahorro, cómo realizar un presupuesto o qué significa endeudarse.

- Mejora tu posición económica. Existe una correlación directa entre el nivel de educación financiera e ingresos. A más educación, mayor solvencia, y viceversa.

- Mayor bienestar financiero. Las personas que cuentan con una buena educación financiera también disfrutan de mayor bienestar financiero, no sólo entendido en términos económicos, sino también emocionales y sociales.

- Se evitan los ciclos negativos. Gracias a la formación financiera se reducen las posibilidades de caer en ciclos negativos provocados por malas decisiones económicas, y que tan nefastas consecuencias suelen tener en el entorno próximo de las personas.

- Aumento del ahorro. Controlar y gestionar nuestras finanzas adecuadamente favorece mayores tasas de ahorro. Además, debemos poner énfasis en la importancia de la previsión de cara al futuro.

- Acceso a mejores condiciones de financiación. Las personas que conocen bien sus posibilidades financieras acceden a préstamos con las condiciones que mejor se ajustan a su perfil.

- Usuarios empoderados. En esta misma línea, un usuario informado aumenta su capacidad de negociación ante las entidades bancarias a la hora de contratar cualquier otro producto financiero o negociar condiciones.

- Previene estafas. Una sociedad desinformada financieramente es un caldo de cultivo para estafas y engaños. Mejorando esa educación, reduciremos también la incidencia de fraudes como las estafas piramidales o los productos financieros de alto riesgo.

Fintonic, la app para mejorar tu bienestar financiero

Fintonic, la plataforma financiera digital líder del mercado hispano, tiene como misión empoderar al creciente número de clientes bancarios desatendidos, mejorando su educación y salud financiera, facilitando el acceso al crédito e incrementando su capacidad de ahorro.

¿Cómo ponemos en práctica esta misión?

A través de la plataforma financiera digital de Fintonic que, desde la independencia y transparencia, se posiciona siempre del lado de las personas a la hora de resolver sus problemas financieros más importantes.

a) La app de Fintonic ofrece herramientas de finanzas personales gratuitas, que dan acceso instantáneo a todos los movimientos de bancos y tarjetas organizados automáticamente, ayuda a entender en qué se gasta el dinero, organiza presupuestos y envía informes de situación, notificaciones y alertas sobre cobros incorrectos, descubiertos, comisiones, etc. (En 2020 sus usuarios ahorraron 21 millones de euros en comisiones).

b) Acompaña y guía en la toma de decisiones complejas:

1) A la hora de querer contratar un préstamo, Fintonic explica al usuario cuál es su perfil crediticio; le da su Finscore: un score desarrollado con tecnología propia, único en el mercado español, que ayuda a las personas a entender cómo son de buenos para las entidades financieras, qué tipo de interés se merecen y cómo pueden mejorar su nota. El usuario se libera del banco, pues entiende qué es lo que impacta en su perfil crediticio.

Para aquellos que precisan de un crédito, a través de su Plataforma de Préstamos, Fintonic consigue préstamos entre 45 entidades, asegurando el acceso a una financiación personalizada, responsable y justa hasta 70.000 euros; y en las mejores condiciones en función del FinScore. Todo ello sin necesidad de ser cliente de la entidad prestataria, en un proceso muy rápido y totalmente digital. Tanto el acceso al Finscore como la tramitación del préstamo son servicios gratuitos, se cobra por parte de Fintonic una comisión a la entidad financiera con la que hayas contratado el préstamo.

2) A la hora de querer contratar un seguro, Fintonic primero asesora al usuario para que entienda bien el tipo de póliza que necesitas en función del riesgo que quiere cubrir, facilita la contratación de la póliza entre más de 30 compañías para garantizar un buen precio y cobertura y, adicionalmente, durante la vida del seguro también defiende sus intereses dando la cara por él ante la compañía, incluyendo el caso de que se produzca un siniestro.

Gracias a las recomendaciones de aplicación móvil y los servicios de renegociación de seguros se puede llegar a ahorrar hasta 3.000 euros, unos 900 euros en seguros.

Los servicios de asesoramiento y contratación de los seguros son gratuitos para el usuario, se cobra una comisión a las compañías con la que decidas contratar.

c) Para aquellos que lo deseen tienen a su disposición la Tarjeta Fintonic, con la que se pueden hacer pagos en cualquier parte del mundo y no tiene ningún tipo de comisión ni gasto de mantenimiento. Además, no genera obligaciones y permite disfrutar del resto de servicios que proporciona la app sin su activación.

Y todo ello, sin salir de la app, con los procesos más ágiles del mercado y sin papeleos. Tras 10 años en el mercado, Fintonic ha ayudado a más de un millón de personas a decidir cómo quieren gestionar su dinero.

Fintonic es la primera fintech española que ha obtenido la autorización de Banco de España para prestar simultáneamente servicios de iniciación de pagos y agregación de cuentas regulados por PSD2.

Otros datos de interés:

Fintonic está presente en España, Chile y México, consolidándose como la plataforma financiera líder del mercado de habla hispana. El éxito de su propuesta ha sido avalado por más de 10 reconocimientos, entre ellos, el Premio Google a la Innovación Móvil en Finanzas.

El equipo de Fintonic está formado por más de 135 profesionales expertos en el sector financiero y en nuevas tecnologías. La compañía cuenta con el respaldo de Ideon, Financial Solutions, Inception Capital, Onza Capital, Atresmedia, ING Group, PSN y otros socios particulares que aportan su expertise estratégico.

