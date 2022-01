ticjob en colaboración con TalentUp lanzan el análisis del talento IT en España

La contratación de profesionales ha sido desde siempre una tarea clave para las empresas. Hoy en día, en un mundo post-pandémico con trabajo remoto, el mercado ha crecido y se ha vuelto más competitivo. Los puestos de empleo se ocupan con los mejores profesionales, no solo con los mejores profesionales de tu ciudad.

La demanda de perfiles IT no ha parado de crecer, la Comisión Europea calcula un incremento anual del 4%, y la oferta es insuficiente. El pasado año, el mercado europeo sufrió un déficit de 756.000 profesionales IT.

Las posibilidades de oferta y demanda se han multiplicado, debido a un mercado laboral a nivel global. Las organizaciones tienen que estar al día de los movimientos y cambios a los que se somete su sector. Se tienen que mantener actualizados con las estrategias de compensación para atraer al mejor talento, los salarios medios y otras prestaciones ofrecidas por sus competidores.

El objetivo de este informe es ayudar a las empresas a entender cómo evoluciona el mercado de talento y describir las tendencias actuales a la hora de seleccionar candidatos en Ingeniería y Tecnologías de la Información (TIC).

Este informe analiza 10 posiciones IT en las ciudades más relevantes en cuanto a hubs tecnológicos. La oferta y demanda de candidatos y ofertas de trabajo; segmentado por sector, posición, tamaño de las compañías y datos demográficos.