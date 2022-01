La Universidad Internacional de Valencia lanza 11 nuevos títulos online para potenciar la empleabilidad y el progreso social

VIU - Universidad Internacional de Valencia acaba de anunciar el lanzamiento de 11 nuevos títulos universitarios online, 10 másteres y 1 grado, con el objetivo de responder a las necesidades del mercado laboral y las empresas en este momento. La universidad consolida así, un portfolio de 86 programas.

Este anuncio, se produce en el Día Internacional de la Educación (24 de enero), con el fin de reafirmar el propósito que VIU tiene con la innovación en la formación universitaria para generar impacto social. Con un 29,2% de desempleo juvenil y un 14,1% de desempleo en la población total, los nuevos programas están orientados a hacer empleables a los profesionales y dotarlos de las capacidades y herramientas para afrontar los nuevos retos en sostenibilidad, salud, integración, diversidad, liderazgo y responsabilidad política y empresarial, que demandan el mercado laboral y las empresas en la actualidad.

Para diseñarlos bajo estos criterios, VIU ha contado con 11 Comités de Expertos, que en cada disciplina han estado formados por representantes académicos, empresariales e institucionales con el fin de responder a las necesidades formativas que demanda el mercado laboral. Además, los 10 nuevos másteres se encuentran inmersos en su proceso de oficialización, a través de los mecanismos de acreditación requeridos por ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Sobre los nuevos títulos de la Universidad, la Rectora de VIU, Eva Mª Giner Larza, señala que "el compromiso de la Universidad Internacional de Valencia es total con el progreso de las personas y sus entornos, y con ofrecer una formación totalmente alineada con las necesidades y demandas actuales y futuras de la sociedad y la realidad laboral" porque, como prosigue la Rectora, "la misión de VIU como universidad es ofrecer una experiencia formativa que resulte transformadora tanto a nivel profesional y personal como a nivel social, por el impacto que los egresados de VIU tienen sobre sus entornos, gracias a la aplicabilidad inmediata de lo aprendido, a su práctica profesional y a la innovación de sus respectivos sectores".

Con estos nuevos títulos, 10 másteres y 1 grado, la universidad alcanza los 86 programas formativos en su portfolio, que imparten sus 1.545 profesores. En la actualidad, VIU cuenta con más de 17.400 estudiantes de 89 nacionalidades cursando sus programas e imparte más de 34.000 clases online en directo al año, a través de su campus online, que ha sido reconocido en 2021, como uno de los mejores del mundo en los Blackboard Catalyst Awards, por segunda vez consecutiva. Además, la universidad destaca por la satisfacción de sus estudiantes que ha aumentado un 37% en el último año. La Universidad online, que este año cumple 14 años desde su fundación, ha graduado ya a más de 50.000 estudiantes en todo el mundo, impulsando desde su origen la innovación educativa y la tecnología al servicio del aprendizaje.

Facultad de Ciencias de la Educación

En este propósito de formación y satisfacción de los alumnos, desde la Facultad de Ciencias de la Educación, la decana Dra. Gemma Ruiz Varela señala que "en nuestra Facultad, tenemos el privilegio de acompañar a los futuros educadores en su formación como profesionales de la educación en cualquiera de sus etapas y ámbitos, así como la responsabilidad de darles la mano en el descubrimiento de que deben ser auténticos líderes creativos en la experiencia transformadora y de progreso que subyace en la educación. Los docentes tenemos que asumir nuestro liderazgo como una entrega al desarrollo integral de nuestros alumnos y la puesta al servicio de la sociedad. Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de VIU creemos que, precisamente por ello, es completamente necesario acompañar a estos futuros educadores en su experiencia formativa, ofreciéndoles las herramientas necesarias para atender la diversidad de sus alumnos y los problemas actuales que surgen en las aulas, para así poder ser agentes de cambio y transformación social". Así, la facultad lanza este año el Máster en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos de la Comunicación en Contextos Socioeducativos, con el fin de formar a los docentes en un problema cada vez más habitual como son las dificultades de aprendizaje y trastornos de la comunicación en las aulas. El objetivo es otorgar a los profesores una perspectiva integradora, inclusiva y orientada a la educación socioemocional. Además, los docentes obtendrán formación en profundidad sobre otros trastornos, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el trastorno del espectro del autismo (TEA), la dislexia o la discalculia.

Facultad de Ciencias de la Salud

Por su parte y tras unos años inmersos en la pandemia del COVID-19, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el Dr. Vicente Antonio Gea Caballero enfatiza cómo "la pandemia ha dejado en evidencia algunas de las necesidades y carencias formativas clave para el sector sanitario mundial, que no estaban integradas en los planes de estudio". Por ello, destaca cómo con "estos nuevos programas, desde VIU estamos intentando responder a la formación que nos están pidiendo los profesionales sanitarios y la sociedad, y que son necesarios para enfrentarse a nuevas situaciones críticas futuras. Desde VIU, promovemos la necesaria humanización del sector sanitario y queremos formar a sus agentes para conseguirlo. No podemos permitir que el progreso en tecnificación se transforme en deshumanización de la atención a las personas, y VIU tiene un empeño especial en formar profesionales humanistas y humanizados". En este camino, la Facultad ofrecerá dos nuevos másteres clave para el sector. El primero de ellos, es el Máster en Cuidados de Enfermería en Urgencias y Emergencias, que está orientado a enfermeras y enfermeros que busquen convertirse en expertos/as en la atención de urgencias, emergencias y catástrofes, servicios que han resultado ser clave en la crisis pandémica vivida, pero que son también un servicio esencial en el día a día de la vida de las personas en condiciones de normalidad. Con una metodología que combina la docencia online con sesiones de simulación clínica y prácticas presenciales, el programa es impartido por un claustro compuesto por profesionales de SEMES, Servicios de Emergencia Extrahospitalaria (como SAMUR, SAMU, etc.) y Urgencias Hospitalarias. Además, cuenta con acreditaciones oficiales: Soporte Vital Avanzado Adulto, Soporte Vital Pediátrico y Neonatal, y Soporte Vital Intermedio en Trauma.

Desde la facultad, también se ha lanzado el Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria, orientado a aquellos psicólogos que busquen especializarse en este área de intervención, una de las que tienen mayor demanda de profesionales en la actualidad. Para ello ofrece una formación con marcado foco en el desarrollo, aplicación y evaluación de programas de intervención y de prevención, a nivel individual y comunitario; con especial énfasis en la intervención en ámbitos concretos con alto impacto en la sociedad y para los que existe mayor demanda laboral: familia y menores, migrantes y refugiados, género y diversidad sexual, justicia y delincuencia, discapacidad, envejecimiento y adicciones.

Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología

Para la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de VIU "más allá de la enorme importancia que tiene la tecnología en sí misma en el mundo actual, otro reto importante es el uso de la tecnología al servicio de la sociedad. Creemos que los avances tecnológicos tienen que ayudar a alcanzar los principales retos y problemas sociales a los que nos enfrentamos y, entre ellos, a nadie se le escapa he que uno de los grandes retos es la gestión ambiental" señala el Dr. Néstor Sánchez Doreste, director de la Escuela. Para él es un gran hito el haber incorporado al portfolio de programas de la escuela el Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental. Un máster que prepara a sus estudiantes para que sean capaces de identificar, prevenir, gestionar y sanear la contaminación de los diferentes elementos medioambientales; permitiéndoles contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la compaginación de la competitividad de las industrias con una perspectiva sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Para ello, ofrece una visión global que integra los diferentes elementos ambientales que requieren una gestión, y refuerza la formación con el uso de simuladores y programas informáticos específicos, como Screen View, Calpuff View, OpenFOAM, DESASS, IMMI, HULC, QGIS.

En esta línea, la escuela también ha lanzado el Máster en Ingeniería Informática y con una exclusiva metodología. "Es sabido que el auge exponencial del sector de las TIC ha derivado en una demanda creciente de ingenieros informáticos. Pero, además, hay que tener claro que debido a la naturaleza continuamente cambiante y en expansión del sector, estos profesionales deben tener un perfil actualizado con las tendencias recientes y ser capaces de operar con las innovaciones tecnológicas más punteras. Por ello, hemos lanzado el Máster Universitario en Ingeniería Informática, un título diseñado tanto para actualizar la formación de aquellos que cursaron un Grado en Informática, como para los profesionales en activo y para todos aquellos profesionales de otras áreas próximas que deseen colegiarse y poder ejercer como informáticos. El objetivo es dotarles de las habilidades y conocimientos que demanda hoy el mercado laboral, para que sean capaces de diseñar y desarrollar proyectos informáticos en entornos innovadores y contextos multidisciplinares" concluye el Dr. Néstor Sánchez Doreste, director de la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología.

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Pero si algo va a ser clave para nuestro futuro, tras el COVID, es la transformación de la economía hacia la sostenibilidad y la inclusión, en línea con los ODS y los planes de recuperación, europeo y español. Por ello, la Dra. Julia Martínez Candado, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, señala "la importancia que para VIU ha tenido lanzar un programa que enlazara con la raíz del impulso a los negocios sostenibles y la digitalización, tanto para las empresas nativas como para los que pretenden transformar su modelo financiero y de negocio, y con tal fin, hemos lanzado el Máster en Dirección y Gestión Financiera". Este máster está orientado a otorgar las competencias transversales que el mercado actual y futuro demanda de directores y gestores financieros. "Nuestro valor es que este programa, está diseñado para ofrecer una visión integral de la dirección financiera orientada desde la estrategia global de la empresa, con marcado foco práctico, alineado con las tendencias actuales y con dos especializaciones: Finanzas sostenibles y Digitalización de las finanzas" señala Martínez.

Ya en el ámbito jurídico, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, alude a "la importancia de mantener en las cuestiones jurídicas una perspectiva internacional, ya que los retos jurídicos a los que las empresas se enfrentan hoy son en muchos casos conflictos que se generan en el marco global. Por eso, hemos lanzado el Máster en Derecho de los Negocios y la Contratación Internacionales. El único Máster Universitario online que profundiza de forma paralela y diversa en los ejes clave de los negocios, el comercio y la contratación desde un enfoque internacional" señala Julia Martínez. El nuevo programa de VIU ofrece, además, una formación teórico-práctica que permite a los estudiantes entrenar sus habilidades profesionales en cualquiera de los ámbitos del cada vez más complejo contexto de los negocios internacionales, y proporciona una visión integral de los negocios internacionales y sus aspectos contractuales. El plan de estudios hace posible un conocimiento exhaustivo de las distintas fases de la negociación y la contratación, de la resolución de los conflictos, de los órganos e instituciones que contribuyen a su regulación, del marco normativo interno y externo, y de la importancia de los negocios internacionales en la sociedad.

El último de los másteres que ha lanzado la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas tiene el propósito de formar a profesionales con conocimientos, habilidades y competencias técnicas avanzadas, para convertirse en expertos en Propiedad Intelectual e Industrial en entornos digitales. Según la decana, "cada vez se innova a más velocidad y los avances tecnológicos son cada vez más complejos, lo que hace que en ocasiones aquellos que crean las nuevas tecnologías no sepan cómo proteger su autoría o propiedad legalmente. Todos estos conocimientos los adquirirán en el Máster en Propiedad Intelectual e Industrial en entornos Digitales, único máster oficial y online que integra tanto la propiedad intelectual como industrial". Este máster, cuenta con la colaboración de ECIJA Abogados uno de los mejores despachos especializados en Derecho de las TIC a nivel internacional y con HOYNG ROKH MONEGIER, la firma de referencia en materia de propiedad industrial e intelectual en Europa.

Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación

De los nuevos programas, el más importante para el decano de la Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación, el Dr. Joan Oleaque, es sin duda el Grado en Humanidades. "Este grado ofrece un programa que vincula la clásica visión transversal del saber humano con las ciencias y las tecnologías de la sociedad actual, permitiendo a sus estudiantes aplicar la mirada humanística, ética y multidisciplinaria a las problemáticas de nuestras sociedades actuales. Pero, además, a esta visión transversal y aplicada a la realidad actual, añade una perspectiva multicultural, que aborda el estudio de las disciplinas humanísticas en otras latitudes como América y Oriente, para poder entender y atender a las necesidades de una sociedad global de una manera óptima y crítica." señala Joan Oleaque. Actualmente, estos perfiles con formación humanista son altamente buscados por empresas, organizaciones e instituciones.

El segundo programa que lanza este curso la Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación es el Máster en Composición Musical, único máster oficial que plantea la composición musical con un enfoque general, no centrado en áreas ni medios específicos o estilos determinados. Ofrece al estudiante un claustro compuesto por profesionales de reputación internacional, que forman parte de la sub-área de música de VIU, referente en la formación musical online; y una metodología práctica, en que se aplican los conceptos teóricos aprendidos a través del desarrollo constante de ejercicios prácticos de nuevas creaciones compositivas, arreglos y resolución de problemas técnicos, con el propósito final de que el estudiante encuentre su propio estilo compositivo. Este programa se incorpora al portfolio en formación universitaria musical, en la que la Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación cuenta con una reputada y larga experiencia, con programas como el Grado en Musicología o el Máster Universitario en Interpretación e Investigación Musical, que cuenta con 14 ediciones e imparten grandes figuras del sector.

Respecto al área de humanidades y comunicación, Joan Oleaque, decano de la Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación, destaca cómo "para afrontar casi la mayoría de los retos actuales se necesita, lo primero, formación en juicio crítico y ese es el leitmotiv de nuestra facultad y de toda la universidad. Una filosofía transversal que trasladamos a todos nuestros programas". En este sentido, Oleaque se refiere a la necesidad de la ética en el discurso político y en sus prácticas de comunicación y marketing y por eso, la facultad ha desarrollado el Máster en Comunicación y Marketing Político, que, en base a la ética como piedra angular, combina la formación en conocimientos del ámbito de la comunicación y el marketing político con sólidas nociones sobre análisis político contemporáneo. Este programa cuenta con un programa actualizado, que incluye las novedades y tendencias más recientes del sector, con foco en habilidades y conocimientos críticos, como el gabinete de crisis, soft skills, comunicación omnicanal o planes estratégicos. Además, cuenta con una metodología altamente orientada a la práctica donde se trabajará sobre casos reales, con dos simulaciones de largo alcance.