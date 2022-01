El Alto Comisionado para España Nación Emprendedora promueve la segunda edición de la Semana de la Educación Emprendedora

El Alto Comisionado para España Nación Emprendedora impulsa, por segundo año consecutivo, la Semana de la Educación Emprendedora, una iniciativa para acercar la comunidad educativa y el emprendimiento innovador. La Semana de la Educación Emprendedora se desarrollará del 24 al 28 de enero y cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades; y la colaboración de entidades del emprendimiento innovador y del ámbito educativo.

Esta semana temática se celebra en el marco del Día Internacional de la Educación, el 24 de enero. Tras la buena acogida de la primera edición, en la que participaron más de 50 entidades, la Semana de la Educación Emprendedora vuelve para promover el espíritu emprendedor en el ámbito educativo. Entre sus objetivos se encuentran reconocer el papel clave de la formación y de la docencia en la calidad del emprendimiento innovador; potenciar las competencias emprendedoras para las profesiones del futuro; despertar el interés por las vocaciones STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) y hacia estudios vinculados al emprendimiento; y acercar las experiencias del emprendimiento innovador a los centros educativos en sus diferentes etapas.

En el marco de esta celebración, el Alto Comisionado, Francisco Polo, visitará la Universidad Politécnica de Madrid y la escuela de negocios IESE, dos centros educativos que fomentan la formación relacionada con el emprendimiento. Además, visitará una startup del ámbito de la educación.

Por su parte, las entidades públicas EOI y ENISA, adscritas al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; la Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; e INCIBE y Red.es, adscritas al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la

Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, se sumarán a la Semana desde su impulso y trabajo para la transformación digital en España, el emprendimiento innovador, la economía y el empleo verde, y la ciberseguridad.

En esta edición, diversos agentes del emprendimiento innovador y de la comunidad educativa se sumarán a la Semana organizando actividades en torno a la educación emprendedora. Entre ellas figuran los ayuntamientos de Alcobendas, Fuenlabrada, Rubí y Sevilla; las universidades Politécnica de Madrid, Universidad de Granada, de Málaga y de Cádiz, la Camilo José Cela, ESIC, IESE, la Universidad Complutense de Madrid a través de Compluemprende, EAE Business School, ISDI y TeamLabs y el grado LEINN de Mondragón Team Academy; además de otras organizaciones como Barrabés Biz, el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), Cervezas Mica - Pasión del Duero, Culpass, Design for Change, DisJob, Do The Gap, Ecoembes a través de The Circular Lab, la Fundación Orange, la Fundación de la Universidad Pablo de Olavide, Gigas for Schools, Homeless Entrepreneur, Ironhack y Garaje de Ideas, JumpStart Community, MS2S Group, La Nave Madrid, Nothing But Net, Observatorio del Emprendimiento de la Red GEM, la agencia Padawan Branding, el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, Samsung, Singularity Experts, SPIN, Startup Galicia, Sunsmith, Talento para el Futuro, The NTWK, Trivu, Valencia Activa y WePlanAnalytics.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, sobre la Semana de la Educación Emprendedora: "Estamos transformando la educación y la Formación Profesional de nuestro país para poder ofrecer a los jóvenes una puerta a un empleo de calidad. El emprendimiento y la innovación deben estar cerca de las aulas y centros de formación para facilitar el desarrollo del talento y las vocaciones de los alumnos y alumnas. Es importante también visibilizar perfiles que nos ayuden a despertar el interés en determinadas vocaciones. Y eso es lo que estamos haciendo también con sectores como la ciencia y la tecnología, las conocidas como STEAM, para romper la brecha de género que se produce en estos estudios. Necesitamos visibilizar el trabajo y el talento de muchísimas mujeres que en nuestro país emprenden y logran el éxito".

El ministro de Universidades, Joan Subirats, señala sobre la Semana de la Educación Emprendedora: "La universidad debe intensificar su cooperación y transferencia con el conjunto de la sociedad, dando respuesta a las nuevas necesidades y contribuyendo a aportar valor al futuro del empleo a través de la formación a lo largo de la vida".

El Alto Comisionado, Francisco Polo, subraya sobre la Semana de la Educación Emprendedora: "Con esta iniciativa queremos acercar la comunidad educativa y el emprendimiento innovador. Debemos poner el emprendimiento innovador al servicio de la educación y que ambos colaboren para despertar vocaciones, potenciar habilidades y crear los empleos del futuro. España va a convertirse en un paraíso del talento gracias a la construcción de la Nación Emprendedora con mayor impacto social de la historia".

