Daniel Saron: "Las empresas no miran los curriculums de las personas que no tienen idiomas"

Carmen García Madrid

El pasado mes de octubre International House cumplió 40 años en Madrid. Concretamente fue en 1981 cuando se abrió el primer centro en la calle Zurbano (Alonso Martínez) y desde entonces esta empresa no ha dejado de crecer. Cientos de miles de alumnos han estudiado y aprendido durante estos años y miles de profesores han realizado cursos de formación, tanto de inglés como de español. Daniel Saron, Director General de IH Madrid valora esta trayectoria.

¿De qué forma valoraría estos 40 años de evolución del IH Madrid?

Muy positivamente. Estamos realmente orgullosos de haber contribuido al aprendizaje de idiomas de tantos madrileños durante todos estos años, y de haber llegado a un hito al que pocas empresas llegan.

¿Cuál es la clave para continuar funcionando tras esta larga trayectoria?

Nunca quedarse quietos, saber adaptarse a cada momento y estar siempre abiertos al cambio. Con el tiempo, creo que muchas empresas se quedan estancadas, siguen haciendo lo mismo pensando que seguirá funcionando, pero no suele ser así: hay que estar en una evolución constante para continuar funcionando, y además, esto hace que la labor sea mucho más gratificante y divertida.

¿Cuál es la característica más destacada de esta institución?

El desarrollo continuo, no solo empresarial, sino también pedagógico. El fundador de IH a nivel mundial, John Haycraft, inició el primer curso práctico de formación de profesores para inglés como lengua extranjera, que ahora se ha convertido en el prestigioso curso de Celta de la Universidad de Cambridge. Para él la formación era primordial, y sigue siéndolo para IH Madrid. Hemos formado a miles de profesores, y formamos semanalmente a nuestro equipo docente para que ellos sigan desarrollándose. A good teacher never stops learning, y tenemos un equipo de profesores envidiable. Y esto se traduce en clases más dinámicas y actuales, y al final, en un mayor aprendizaje para nuestros alumnos.

¿En qué se basa la metodología de IH Madrid?

Nuestra metodología se basa en la comunicación real en el idioma. En clase, siempre usamos el idioma de instrucción desde el primer momento, con actividades prácticas que imitan el mundo real. Mezclamos la teoría con la práctica, con énfasis sobre todo en la práctica.

También damos cierta libertad a los profesores, dentro de la metodología comunicativa, para adaptar los materiales a las necesidades de los alumnos, para optimizar su aprendizaje. No hay una metodología mágica, y cada uno aprendemos de una forma un poco distinta, así que esta personalización es fundamental.

¿Qué aporta el IH Madrid a los estudiantes que no hagan el resto de las instituciones que trabajen el mismo campo?

Asesoramos a nuestros alumnos de forma muy personalizada y les damos un plan de estudios realista para que puedan llegar a sus objetivos. Contamos con mucha experiencia para saber el tiempo, dedicación y esfuerzo que requiere aprender el idioma, y esto nos ayuda a trazar una hoja de ruta realista para cada estudiante. Ayudamos a los alumnos a conseguir sus objetivos de verdad.

¿Cuáles son los programas más destacados que ofrecen?

En estos momentos son muy populares nuestros cursos Intensivos de inglés general (10 horas/semana), sobre todo los que van hacia la preparación de exámenes de Cambridge (principalmente B2 First y C1 Advanced). Somos centro examinador categoría Platinum de Cambridge y del examen IELTS, así que muchos alumnos quieren preparar el examen con nosotros, y luego se examinan aquí. También son muy populares los cursos para niños muy pequeños, Infants Play in English, basados en juegos, canciones y cuentos; los padres quieren que sus hijos aprendan desde cada vez más pequeños (con razón).

Pero tenemos opciones para todos los públicos, incluso tenemos cursos especiales para los más mayores (55 años en adelante), denominado Seniors, que cuenta con un ritmo de aprendizaje más suave y un enfoque más en el aspecto social.

¿De qué forma se adaptó el IH Madrid a la pandemia?

Cuando se declaró el estado de alarma fue una locura. Pasamos todas nuestras clases online en un fin de semana, hicimos muchas sesiones de formación a nuestros profesores en la utilización de estas herramientas digitales, y a nuestros equipos de atención al cliente en cómo dar servicio a distancia y con la tecnología del aula virtual... ¡Básicamente abrimos una escuela online en tres días!

Cuando volvimos a abrir nuestros centros, adaptamos todas nuestras instalaciones a la normativa, con distanciamiento en las aulas, mamparas en las recepciones..., y sistemas de clases híbridas con micrófonos y cámaras en las aulas para que los alumnos pudiesen elegir presencial u online. Era un proceso muy complicado, que nos ha enseñado mucho, que nos ayuda a crecer más.

¿Hasta qué punto cree que es importante el aprendizaje de idiomas hoy en día?

Son de vital importancia, y cada día más. Vivimos en un mundo tan interconectado y globalizado, que aporta una panoplia de oportunidades de crecimiento - profesional, cultural, personal - que requiere dominar idiomas para sacar provecho de ello. Si no, uno se queda atrás, y ya vemos, por ejemplo, que en las empresas en sus procesos de selección no miran los curriculums de las personas que no tienen idiomas.

¿De qué forma visualiza IH Madrid en un futuro?

Seguiremos evolucionando, sobre todo con la tecnología. Hasta cierto punto la pandemia nos ha ayudado en esta área, porque hemos podido desarrollar nuestra escuela online. Aunque la presencialidad sigue siendo la preferencia de la mayoría de los alumnos - y no veo que esto se va a cambiar a medio plazo - la opción de online/modelos mixtos aportan muchas flexibilidad y opciones al alumno. Seguro que en 40 años habrán cambiado muchas cosas que ahora no podemos prever, pero hemos demostrado durante cuatro décadas que sabemos adaptarnos al momento, seguiremos haciéndolo, y también estoy seguro que nos mantendremos fieles a nuestros principios de formación, profesionalidad y valor humano.