Cinco universidades de la Comunidad de Madrid se proclaman campeonas del primer Split de la séptima temporada de Amazon UNIVERSITY Esports

La séptima temporada de la Liga Amazon UNIVERSITY Esports ha cerrado el primer capítulo de esta edición, de los dos que componen esta liga. Durante el 1er Split la competición, en la que han participado más de 70 universidades españolas, alrededor de 700 equipos y más de 2.000 estudiantes, los aficionados han asistido a una intensa contienda que ha podido hacerse de manera presencial, y en la que los jugadores se han visto finalmente las caras.

Por primera vez desde hace dos años, la Liga ha ofrecido a los equipos participantes la oportunidad de jugar frente a miles de personas, en Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, el lugar escogido para celebrar el final del primer capítulo de la séptima temporada.

Fueron las finales de la conferencia de League of Legends y Valorant las que se pudieron celebrar de manera presencial, reuniendo a 90 jugadores de los distintos puntos de la geografía española, mientras que las del resto de juegos se emitieron a través de streaming en el canal oficial de Amazon UNIVERSITY Esports en Twitch.

Recordemos que la competición está dividida en cuatro conferencias, siendo AER, AQUA, IGNIS y TERRA las protagonistas de esta edición. Además, como novedad este año, League of Legends cuenta con la Liga ÆTHER: una categoría exclusiva donde juegan los mejores equipos de la Temporada sexta.

La competición universitaria en Amazon GAMERGY MAPFRE Edition

Gracias a la posibilidad de celebrar de forma presencial parte de las finales de este 1er Split, en Amazon GAMERGY Mapfre Edition, los jugadores y espectadores pudieron disfrutar de la participación de diferentes streamers y youtubers como Miniduke. El actual Mid Laner de Case Esports realizó un stream desde el stand de Amazon UNIVERSITY Esports y animando una competición que sigue creciendo de forma continua.

Datos de interés del 1er Split de la séptima temporada

La competición cuenta con un gran elenco de jugadores entre sus filas. De hecho, haciendo balance de los equipos ganadores de este primer Split podemos ver muchas caras conocidas. Zumito, ex jugador de Crypto Esports en Circuito Tormenta, es miembro de Knights URJC y ganador de League of Legends TERRA.

En cuanto a la misma categoría, pero hablando ahora de la Liga ÆTHER, Dark y Pelu forman parte de Tenerife Esports. Mientras que Infinity del roster de Guasones Team de SLO2. Además, estos tres integrantes de Bobcats ULL repiten como ganadores al levantar también la sexta temporada de AUE el año pasado.

En la parte de Valorant, WaZo, jugador de Nightmist ESNE y abanderado de su universidad, DRK y Ronaamc, integrantes de Owls UPC, han representado a España en la competición mundial Red Bull Campus Clutch 2021.

Otros títulos de Riot Games no se quedan atrás ofreciendo grandes jugadores. El representante de Stingrays UPV, Xuso es el mejor jugador de España de TFT y Visol, clasificado para la final de la Liga Rúnica en Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, es el encargado de representar a Angels US en Legends of Runeterra.

La categoría de Rocket League también está bien acompañada. Diegostarmo, Cnovas, Kappa, Lukinor y Alvaro51star son reconocidos jugadores de la SFL por su alto nivel.

Cada vez más seguidores de toda Europa

En este primer Split se ha producido un crecimiento de los universitarios que en toda Europa siguen la Liga Amazon UNIVERSITY Esports y en concreto más de 40.000 personas asistieron a las finales vía stream. A estos espectadores hay que añadir los que siguieron los torneos clasificatorios celebrados en, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido, que han congregado a más de 6 millones de espectadores a través de distintos canales de emisión (streaming, Twitch y redes sociales).

A partir de ahora empiezan el segundo Split del que saldrán el resto de los equipos que competirán en las semifinales y finales de esta temporada.

Durante los casi cuatro meses que ha durado este Split, los aficionados han visualizado más de 307.833 minutos en streram y el total de view ha sido de 43.065.

Durante este periodo, la competición Amazon UNIVERSITY Esports ha contado con la colaboración de destacadas empresas patrocinadoras y sponsors, que han dado su firme apoyo a esta Liga desde su nacimiento, como Riot Games, y el líder en gaming Intel, que aportan a todas las competiciones las últimas tecnologías y la máxima potencia en PC gaming.