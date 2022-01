El 60% de los centros educativos en España realiza un uso muy escaso de la tecnología en el aula

Promethean, compañía desarrolladora de soluciones interactivas para la educación, acaba de presentar su primer informe sobre el "Estado de la Tecnología en la Educación en España", llevado a cabo durante el curso 2020/21 con la participación de 850 encuestados, entre los que se encuentran directores, administrativos, profesores y personal de apoyo de diferentes tipos de centros educativos.

El objetivo de este estudio es el de recopilar amplia información procedente de docentes y miembros del sector para que ellos mismos aporten sus ideas sobre la contribución a la comunidad escolar de la práctica tecnológica. Un propósito que se vuelve aún más necesario en momentos como el actual, tras un año de cambios y adaptación que, en muchos casos, ha servido como detonante o impulsor del uso de la tecnología en el aula.

En este sentido, el informe también ayuda a comprender dónde se pueden realizar mejoras y, al mismo tiempo, se configura como una valiosa herramienta para revisar las oportunidades y desafíos venideros con un único fin: ofrecer una educación de primer nivel.

Cinco áreas clave

La encuesta trata de responder cuáles son las estrategias educativas y cómo se integra la tecnología en el plan de estudios. Además, se plantean cuestiones sobre la carga de trabajo de los educadores, los presupuestos escolares y la mejora de las habilidades del personal laboral. Para ello, se ha dividido en cinco áreas claramente diferenciadas: objetivos estratégicos, formación, presupuesto, uso de la tecnología y futuro de la tecnología.

Objetivos estratégicos

A nivel general, hasta un 70% de los encuestados está de acuerdo con las prioridades estratégicas tecnológicas de su centro, enfocadas, sobre todo, en nuevas técnicas pedagógicas (49%) y en la formación del profesorado (35%), donde el mando se percibe distribuido entre los directivos (40%) y el equipo de gestión (35%).

Formación del personal

Una de las claves para adoptar herramientas educativas tecnológicas radica en la formación del equipo docente. Así, alrededor del 53% del profesorado en España afirma que recibe alguna formación y apoyo para el uso de la tecnología educativa, aunque no es completa o adecuada, por lo que espera que los centros educativos les ofrezcan más y mejores opciones. Además, menos del 1% de los docentes y miembros del equipo directivo asegura recibir una formación y apoyo completos, lo que puede sugerir por qué la adopción y el uso de herramientas tecnológicas no siempre alcanza los niveles que los centros educativos esperan.

Por otra parte, el estudio indica que el 16% de los encuestados que trabaja en aulas equipadas con recursos tecnológicos elige no usarlos debido a que no siempre funcionan, mientras que el 13% manifiesta que, aún teniendo acceso a la tecnología, prefiere no usarla porque no dispone del tiempo necesario para aprender cómo obtener el máximo provecho de estas herramientas.

Presupuesto

En este punto se ha dado lugar a dos grupos divergentes, siendo destacable que el 42% percibe que el presupuesto designado para invertir en tecnología es correcto, aunque el 36% afirma que hay poca inversión asignada a tecnología en sus centros educativos. En la gran mayoría de los casos (80%), el presupuesto es, como mínimo, una consideración relevante cuando se trata de la estrategia escolar.

Como conclusión, la inversión en tecnología es vista de manera positiva, como factor clave y como instrumento a considerar, por lo cual un presupuesto adecuado puede mejorar la transformación digital buscada por los centros educativos.

Uso de la tecnología en el aula

Otra de las áreas en las que el informe arroja conclusiones para reflexionar es la relativa al uso de la tecnología en el aula, que es percibida por la mayoría (78%) como una parte del día a día que debe reflejarse en las clases. A nivel general, los encuestados se esfuerzan por innovar, empleando la tecnología como herramienta para la educación (77%), además de para aumentar el rendimiento de su trabajo (70,4%).

Sin embargo, esto no parece ser suficiente, ya que el 60% de las aulas lleva a cabo un uso muy escaso de la tecnología y únicamente el 9% de los centros educativos cuenta con una tecnificación alta, lo que se traduce en un uso elevado de las diferentes tecnologías disponibles.

Futuro de la tecnología

En cuanto al futuro más inmediato, se prevé que los contenidos y evaluaciones online, así como las aplicaciones serán los recursos tecnológicos más extendidos a corto plazo. A este respecto, el 50,8% de los encuestados utiliza esta forma de trabajar para realizar informes de asistencia, el 32,9% para evaluaciones formales y el 30,2% para evaluaciones informales.

Por último, este apartado también aporta una imagen muy representativa acerca de las tendencias más próximas: el 81% de los docentes y el 87% del equipo directivo considera que el uso de tecnología se combinará con los recursos tradicionales y los actuales métodos de enseñanza.

Para finalizar, Luisa Crespo, responsable de Iberia y África Subsahariana de Promethean, añade: "El Informe Promethean sobre el Estado de la Tecnología en la Educación 2020/21 ha revelado algunas tendencias clave, especialmente en torno a las disposiciones de formación del personal en las escuelas. Está claro que los profesores tienen el deseo de utilizar la tecnología y muchos buscan un poco más de apoyo para ayudarles a empezar. Al encontrar nuevas formas de ofrecer una formación eficaz, los responsables de los centros educativos pueden ayudar a los profesores a desarrollar nuevas habilidades y, en última instancia, mejorar los resultados educativos para todos".

