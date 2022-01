Caos de "vuelta al cole": los centros, obligados a contratar de urgencia

Carmen García Madrid

Falta de previsión e improvisación. Estas son las novedades que se ha encontrado la comunidad educativa a la hora de volver a las aulas el pasado lunes. La sexta ola de la pandemia continúa imparable en toda España y los expertos ya hablan de una "transmisión descontrolada" que ha llevado al Gobierno a replantearse la estrategia que se está llevando a cabo para frenar el Covid-19. Entretanto, la vuelta al cole se está convirtiendo en un campo de minas en el que el número de contagiados se acerca peligrosamente al 10% del personal de los centros madrileños que no puede incorporarse a las aulas, según los sindicatos.

Los problemas no han cesado desde que los colegios e institutos abrieron sus puertas. Las ratios se mantienen a niveles anteriores a la llegada de la pandemia, se han relajado los criterios de confinamiento de grupos y, lo más preocupante: las bajas de los profesores siguen imparables. Mientras que el pasado lunes los sindicatos cifraban en un 6% las bajas, a lo largo de la semana este dato se ha ido incrementando hasta alcanzar el 10%. Sin embargo, existe un baile de cifras. Desde UGT lo ven claro: "Está claro que la Conserjería de Educación tiene interés en ocultar los datos reales para intentar demostrar que la gestión de la pandemia en centros educativos es buena" y es por ello por lo que la región madrileña indicó que tenía más de 6.500 profesores de baja pero, de ellos, únicamente 3.741 eran por Covid. Por su parte, el Gobierno se despreocupa y asegura "plena normalidad y solo un 2,3% de profesorado de baja en todo el territorio".

No obstante, en Madrid, el número de bajas es superior al de sustituciones solicitadas porque los centros han llevado a cabo una reorganización propia. De hecho, las direcciones de colegios e institutos se muestran "intranquilas" por esta situación, que temen "pueda agravarse dado que todavía no se ha alcanzado el pico de contagios", tal y como indica la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid. Sospechan que esta ola en las aulas educativas pueda descontrolarse más debido a que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "no ha tomado ninguna medida ni para minimizar el impacto de la falta de personal ni para prevenir los contagios".

Desamparados

Así es cómo se siente la comunidad educativa. La región madrileña acordó que los centros deberán mantener las medidas que se pusieron en marcha en el inicio del presente curso escolar, como el uso obligatorio de mascarilla a partir de los seis años o la figura del coordinador Covid-19. También continuará el protocolo de limpieza, desinfección y la ventilación natural. Sin embargo, esto no es suficiente para los sindicatos. Desde la Federación de Enseñanza de CCOO, reprochan que las únicas medidas se reduzcan a abrir las ventanas, lo que a día de hoy "incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales porque se está trabajando a menos de 17 grados".

CCOO exige que se asegure la seguridad y salud en los centros para poder mantener la presencialidad en todas las etapas y enseñanzas y pide que se recuperen y mejoren las medidas que nunca debieron eliminarse, con la provisión de las plantillas necesarias y con la cobertura inmediata de las sustituciones.

En el resto de España el panorama no cambia demasiado. En País Vasco más de 1.350 docentes han sido sustituidos de cara al regreso a las aulas. En Navarra el número desciende a 437 bajas y en Baleares a 300, aunque prevén que esta cifra podría aumentar en los próximos días. Canarias tiene casi el 3% de la plantilla de profesores contagiados. En Cataluña la cifra de sustitutos asciende a 1.568 docentes. En La Rioja el número de bajas ha sido de 185 y en Cantabria de 182. Desde la Comunidad Valenciana han notificado 508 docentes de baja y en Andalucía, los centros han solicitado 925 sustituciones. En Asturias la vuelta se ha desarrollado con "normalidad", como en Castilla y León. En Murcia un 1,4% del profesorado no ha podido acudir a impartir clase y Galicia ha registrado unas 13.000 personas afectadas, entre ellos alumnos, profesores y trabajadores de los centros. Finalmente, en Extremadura se convocaron cerca de 250 sustituciones y en Castilla-La Mancha, 260 docentes cogieron la baja.

