¿Tenemos que adaptar las aulas a los nativos digitales?

La mayoría de los que ya hemos dejado la escuela estaremos de acuerdo en que el aprendizaje no se detiene una vez que dejamos la universidad. Dado que el aprendizaje permanente es un hecho, deberíamos aprovechar para examinar dónde se están poniendo los cimientos: ¿están las escuelas y las universidades equipadas y preparadas para enseñar a la próxima generación? Como la educación nos afecta a todos, todos deberíamos interesarnos por este tema.

Las escuelas y las universidades nos dotan de los conocimientos y las técnicas necesarias para comprender el mundo, afrontar los retos de hoy y encontrar soluciones para el mañana. Sientan las bases para poder tener nuevas e innovadoras idea. Sorprendentemente, el sector educativo ha sido, tradicionalmente, bastante poco innovador. Hay muchos centros educativos donde todavía la tecnología brilla por su ausencia, así como escuelas profesionales que no contemplan la existencia de un área virtual que permita guardar los recursos para los alumnos y es que hasta hace unos años la tecnología era, quizás, vista como algo complementario. Sin embargo, en los últimos años se ha despegado a tal escala que no podemos obviarla. Está aquí, instalada en cada una de nuestras facetas de la vida. Y ha venido para quedarse. La decisión del ministerio de educación lo ratifica, pues ha incorporado en los itinerarios educativos de entre primero y tercero de la ESO una asignatura de tecnología que contempla también la digitalización (CatalunyaPress).

Ha nacido La Generación Alfa

Si seguimos la teoría de las generaciones, los jóvenes de hoy en día, especialmente aquellos en edad escolar, forman parte de un grupo que ya se denomina Generación Alfa. Y, ¿Quiénes son? Son los hijos e hijas de los millennial: jóvenes nacidos a partir de 2010, que dominan el mundo digital y son casi ajenos al analógico. Esta generación es la que ahora está acudiendo diariamente a la escuela. Ha llegado el momento de replantearse si los métodos educativos que estábamos utilizando hasta ahora son adecuados para la población más joven.

Es muy posible que enseñar a nativos digitales tal y como lo hemos hecho siempre puede no solo no ser efectivo, sino también contraproducente y hacer que muchos estudiantes no entiendan la importancia de aprender. Por ejemplo: el alumnado de hoy en día tiene a su disposición mucha más información que antes, puede buscar y archivan la información en su móvil u ordenador para cuando la vuelva a necesitar. Así que quizá los apuntes en la pizarra analógica son métodos que no entienden o no ven útiles para retener la información.

¿Enseñanza tradicional o tecnológica?

Hay algunos docentes reacios a implantar medidas tecnológicas. Pero la tecnología no tiene por qué ser lo opuesto a la enseñanza tradicional. Las tecnologías digitales permiten diseñar cursos atractivos y digitalizar la información, pero hay algunos recursos o métodos analógicos que no deberían perderse. Por ejemplo, la escritura a mano. A pesar de que pueda parecer que el uso de un bolígrafo y un papel para tomar apuntes es algo anticuado y fácilmente sustituible por un teclado, lo cierto es que cada vez hay más pruebas que demuestran que escribir a mano es más poderoso que el teclado del ordenador para retener la información en la memoria.

Por tanto, el sector educativo necesita formar a las nuevas generaciones con las habilidades requeridas para triunfar en un mundo conectado, sin aislar a la enseñanza tradicional. La clave de su éxito es la facilidad de uso combinada con un beneficio real y significativo. Por ejemplo, instalando pantallas sobre las que podamos tomar apuntes con bolis de tinta digital, seguiremos escribiendo a mano, a la vez que digitalizamos nuestros apuntes, trabajos o exámenes. O instalando pizarras interactivas individuales, el docente podrá explicar visualmente conceptos tanto a estudiantes que estén en clase, como en remoto.

Deberes para las aulas: potenciar la digitalización

Aunque la transformación digital está en el punto de mira desde hace varios años, esta crisis sanitaria también ha revelado ciertas limitaciones y ha puesto de manifiesto la brecha digital que sufren los estudiantes de entornos desfavorecidos. Aunque ha habido iniciativas para minimizar el número de los que se quedan atrás, está claro que la infraestructura, por un lado, y el equipamiento de estudiantes y profesores, por otro, son fundamentales para el éxito de la digitalización de las escuelas. Lo que parece un reto al principio se convertirá rápidamente en una ventaja. Porque una vez digitalizadas, las escuelas y universidades podrán desarrollar formatos nuevos y más accesibles para los estudiantes que antes no podían asistir a las clases en persona.

Las instituciones deben centrarse en lo que es mejor para sus estudiantes y en cómo pueden proporcionar una buena educación que les permita ocuparse de sus propias vidas en el futuro. El uso de la tecnología debe desempeñar un papel natural, no por la tecnología, sino como una poderosa extensión de lo que es y ha sido siempre una buena educación. Ya que ofrece oportunidades para estructuras pedagógicas nuevas e innovadoras que van más allá del uso de soluciones por videoconferencia. Esto incluye el despliegue y la explotación de ciertas tecnologías, como el uso de tabletas y teléfonos móviles, sobre todo a través de aplicaciones educativas, pero también de las redes sociales para los debates, la difusión de información y el intercambio de vídeos.

Elaborado por Faik Karaoglu, Executive Vice President Wacom Branded Business