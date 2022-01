Vox acusa a la C. de Madrid de "discriminar" entre niños vacunados y no vacunados en la vuelta a las aulas

Europa Press Madrid

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha acusado al Gobierno regional de "discriminar" entre niños vacunados y no vacunados de Covid-19 en la vuelta a las aulas, porque unos tienen que guardar cuarentenas por contacto estrecho positivo y otros no.

"La vuelta al cole hay que hacerla con la mayor seguridad y sin discriminar a nadie. El protocolo de la Consejería de Educación discrimina entre niños vacunados y no vacunados. No puede ser que un niño vacunado no tenga que guardar cuarentenas y un niño con contacto estrecho no vacunado tenga que estar 7 días en cuarentena", ha expuesto Henríquez de Luna en una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

En cuanto a los profesores de refuerzo, para las bajas de un total de 2.377 profesores de centros públicos y concertados, el portavoz adjunto de Vox ha insistido al Gobierno regional que tiene que sustituir ya esas bajas porque "la sexta ola está creciendo". "Tiene que hacerlo en el menor tiempo posible", ha lanzado.