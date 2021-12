Guillermo Cisneros: "Queremos formar profesionales capaces de crear soluciones nunca concebidas a retos nuevos"

Carmen García Madrid

Advantere School of Management es una escuela internacional de management que nace bajo la inspiración de la Compañía de Jesús, con la Universidad Pontificia Comillas, Universidad de Deusto y Georgetown University. Guillermo Cisneros Garrido, director de este proyecto, explica en qué consiste este nacimiento.

¿Con qué objetivo principal nace esta escuela?

Advantere School of Management nace como escuela de alcance e impacto netamente internacional y tiene 3 objetivos. En primer lugar, transformar la educación en management con modelos de aprendizaje innovadores ya implantados con éxito en algunos ámbitos de la educación, pero todavía no suficientemente presentes, y que dan respuesta a las nuevas necesidades de estudiantes y sus carreras profesionales, las organizaciones y la sociedad.

En segundo lugar, dar un paso más en la educación en management y su compromiso con el impacto en la sociedad, yendo mas allá de un contenido curricular o actividades complementarias al currículo para hacerlo parte de nuestro ADN con el fin de que los estudiantes se conviertan en agentes de cambio social incluso durante sus estudios.

En tercer lugar, profundizar en la preparación de profesionales, no solamente excelentes en sus competencias profesionales, técnicas y digitales, sino también en su dimensión humana, en la tradición de los valores de la educación ignaciana, inclusiva y desde el respeto a la diversidad de culturas y creencias.

Además de estas finalidades principales, Advantere, que está ubicada en Madrid, también pretende contribuir en su consolidación como hub educativo internacional de referencia. Un hub educativo es de gran importancia para un país, porque es capaz de atraer talento de todas partes, y la concentración de talento produce siempre innovación, iniciativa, emprendimiento y desarrollo económico.

¿Por qué han escogido "management" para esta escuela?

Es una elección consciente y totalmente consecuente con nuestra misión y propuesta de valor. No somos simplemente una escuela de negocios, sino que somos una escuela de management y pretendemos ser una escuela de challenge managers: profesionales capaces de crear soluciones nunca concebidas a retos nuevos para las organizaciones y la sociedad.

Técnicamente, el management es la administración de una organización. Las escuelas de negocio nacieron hace ya 200 años, primero en Europa (ESCP Business School) y luego en Estados Unidos (Wharton Business School), para dar respuesta a las necesidades de los negocios y la administración de las empresas, pero hoy en día vivimos en un mundo radicalmente distinto. Las organizaciones sin ánimo de lucro, que actúan para crear una sociedad mejor, más justa y sostenible, tienen un mayor protagonismo; el compromiso con la responsabilidad social en un sentido amplio es algo ineludible para estas. Así, el negocio es solo una parte del management y los líderes de las organizaciones necesitan una perspectiva más amplia que el negocio, que es la del compromiso con la sociedad.

¿A qué se refieren con llevar a cabo un "modelo educativo diferente al convencional"?

Decía el Padre Arrupe: "Me espanta que podamos dar respuestas de ayer a los problemas de mañana". Esta reflexión define la perspectiva del modelo educativo de Advantere School of Management.

Gran parte del aprendizaje en educación superior sigue estando orientado a la adquisición de conocimientos, las capacidades analíticas, la memorización basada en la inteligencia verbal y la inteligencia lógico-matemática. También sucede en gran parte en la educación en management, aunque en esta, el método del caso, desarrollado inicialmente por la Escuela de Derecho Harvard hace ya un siglo, fue en su momento una revolución, ya que introducía el aprendizaje por problemas, que luego se ha complementado con herramientas de simulación y otros instrumentos orientados a la capacidad analítica. Seguimos con modelos generados en la segunda revolución industrial adaptados a la tercera con la incorporación de la tecnología y con modelos de aprendizaje más activos, aunque todavía no consolidados, como el aula invertida.

Sin embargo, ya estamos en la cuarta revolución industrial. La velocidad del cambio ha superado a la capacidad de adaptación humana. Hoy no es suficiente aprender resolviendo problemas que tuvieron organizaciones en el pasado mediante análisis y decisiones teóricas. Repetir soluciones pasadas de manera efectiva es útil para gestionar el riesgo, pero insuficiente cuando el reto es crear nuevas soluciones y afrontar la incertidumbre, que es la nueva norma. Tony Wagner, uno de los grandes innovadores en la educación, decía: "Hoy en día, al mundo no le importa lo que sabes; sino lo que eres capaz de hacer con lo que sabes". Esta es una parte esencial de nuestro enfoque.

La educación en management debe adaptarse a esa necesidad, y en ello se basa nuestro modelo, que estamos seguros de que otras escuelas adoptarán en el futuro. Lo resumimos en lo que lo que llamamos re-solutionary learning, que consiste en la suma de learning by doing, learning by designing y learning by living. El learning by doing supone arremangarse y aprender haciendo en lugar de solamente ser capaz de analizar bien una situación o emitir inteligentes recomendaciones. El learning by designing consiste en desarrollar la capacidad de diseñar soluciones nuevas a retos reales que antes no existían a través del aprendizaje. Por último, el learning by living se basa en el aprendizaje colaborativo, multicultural e internacional con visión interdisciplinar, que se adquiere mediante la experimentación.

Todo ello sin olvidar, por supuesto, una premisa hoy imprescindible: las competencias digitales, que son el "nuevo inglés" para los profesionales. No obstante, por encima de esto, existe una competencia aún mas necesaria en un mundo dominado por la tecnología: ser más humanos. Son de vital importancia las capacidades personales de afrontar la adversidad, tener propósito en la vida, ser empáticos y poseer un sentido trascendente, lo que en nuestro modelo es la capacidad de "ir mas allá de uno mismo".

¿Qué papel va a tener la innovación en esta escuela?

La innovación, en cualquier ámbito, no es un concepto teórico, sino algo que se practica. No es tener nuevas ideas; es hacerlas realidad. De esta manera, la innovación forma parte de nuestra práctica.

Advantere School of Management es un proyecto colaborativo dentro del marco de la educación de la Compañía de Jesús con voluntad de innovación, y para ello es necesario poder tener una hoja en blanco libre de las prácticas establecidas en las organizaciones y los statu quo para poder definir lo que una escuela de management debe ser hoy en día. Por eso, Advantere nace como una institución con autonomía, apoyada por nuestros socios estratégicos académicos –Georgetown, Comillas y Deusto–, que asesoran en la orientación académica desde su prestigio, experiencia y reconocido compromiso con la excelencia creando un marco abierto para la transformación.

Actualmente, la innovación pasa en gran parte por la co-creación con los destinatarios y partícipes en la acción de las organizaciones. Ese esto también se basa nuestro modelo. Nuestros estudiantes participan en la definición y diseño de elementos importantes de nuestro modelo, al igual que también lo hacen los profesores y las organizaciones con las que colaboramos. Los alumnos no "estudiarán" innovación; la experimentarán.

¿En qué se diferencia Advantere School of Management de una escuela de negocios?

Educar en un modelo distinto requiere, organizativamente, actuar de manera distinta. Por ejemplo, no existirán departamentos académicos que actúen como divisiones, sino que profesores de diferentes ámbitos de conocimiento y especialización trabajarán colaborativamente en los proyectos para nuestros estudiantes, las actividades de los programas y el desarrollo de conocimiento. Investigadores y personal no docente también trabajarán colaborativamente. En una institución educativa, todos tienen impacto en el desarrollo de los estudiantes.

¿A qué se refiere el ADN de la escuela que incorpora como eje fundamental el impacto en la sociedad?

El compromiso con la sociedad, la sostenibilidad, la diversidad y la justicia social no es simplemente un requisito que cumplir académicamente; en Advantere es lo que los estudiantes practican siendo agentes de cambio. Educar personas para los demás forma parte de la esencia de la tradición educativa de la compañía de Jesús, tanto en el contexto de las más de 200 universidades en el mundo y 2.000 colegios de la Compañía como en su extensa acción social a través de organizaciones como Entreculturas, el Servicio Jesuita a Refugiados o la red Fe y Alegría, que a través de sus 1.600 centros educativos en 22 países atiende a casi un millón de niños y jóvenes en situación de pobreza y exclusión educativa. Sin educación, no es posible un mundo pacífico, justo y sostenible.

¿Cuáles son las formaciones más interesantes a las que tendrán acceso los estudiantes?

Iniciaremos nuestros programas Master in International Management, Master in Finance, Master in Marketing y Master in Talent Management en septiembre de 2022. En ellos, los estudiantes adquirirán altos conocimientos técnicos dentro del modelo de excelencia de las instituciones universitarias de la compañía de Jesús y desarrollarán las capacidades necesarias hoy en día en las organizaciones aprendiendo mediante la creación de soluciones efectivas con un alto componente de experiencia internacional que se basará en proyectos con contextos culturales y profesionales distintos.

Asimismo, estarán expuestos a un conjunto de actividades extracurriculares donde podrán profundizar en habilidades esenciales como las tecnológicas y digitales, lo que les permitirá adquirir las competencias para gestionar efectivamente su vida en un mundo en el que deberán estar reinventándose y aprendiendo continuamente mas allá de sus estudios.

¿A qué tipo de perfil está enfocado esta escuela?

Sabemos que nuestro modelo no es apto para todos los estudiantes. Exige un compromiso y unas competencias diferenciales que van mas allá de la inteligencia convencional medida por el coeficiente intelectual. Nos dirigimos a personas capaces de afrontar la incertidumbre que suponen los nuevos retos, crear nuevas soluciones, cuestionarse lo establecido, aprender colaborativamente y crear una diferencia para los demás y la sociedad. No pretendemos ser la mejor escuela de negocios para todos, pero sí la mejor escuela de management para este tipo de estudiantes "re-solutionaries".

¿Cuáles son los requisitos necesarios para entrar en Advantere?

Nuestro proceso de admisión esta dirigido a atraer, identificar y seleccionar personas como las ya descritas: no solo competentes académicamente, sino también necesarias para las organizaciones. Además, contamos con un programa de becas que promueve la diversidad y que intenta especialmente que ningún estudiante con talento quede fuera de Advantere en la medida de nuestras posibilidades.

¿Qué salidas laborales tienen los estudiantes que pasen por las aulas de Advantere School of Management?

Toda la diversidad de profesiones clave hoy existentes en el ámbito del management, finanzas, gestión del talento, marketing y otros ámbitos funcionales de las organizaciones empresariales y sociales en un marco de carrera profesional internacional.

Pero no solamente formados para ejercer "profesiones" actuales porque estas están cambiando y muchas reinventandose, sino como "profesionales" con la capacidad de emprender, dirigir sus vidas, cambiar y adaptarse continuamente al mundo que viene, un futuro del cual solo somos capaces de anticipar una pequeña parte y del que ellos serán protagonistas.

