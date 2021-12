Más de 11.000 estudiantes han participado este año en los cursos de inmersión en lengua inglesa de la UIMP

Un total de 11.084 estudiantes han asistido durante el año 2021 a los cursos de inmersión en lengua inglesa que ha impartido la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en ocho de sus doce sedes.

El programa de inmersión lingüística, que se desarrolla en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, comprende dos modalidades en las que se ofertaron unas 15.000 plazas en total, ha informado la UIMP en nota de prensa.

Así, se han cubierto 10.373 plazas destinadas a estudiantes universitarios o de estudios superiores con beca general del Ministerio en alguno de los dos últimos cursos académicos; y 711 ayudas a maestros y a titulados en el Máster en Formación del Profesorado, con sus estudios en alguno de los tres últimos cursos académicos.

Los cursos se han impartido entre el 2 de agosto y el 17 de diciembre en ocho sedes (Santander, Madrid, A Coruña, Sevilla, Cuenca, Tenerife, Barcelona y Valencia) y su objetivo es potenciar la destreza oral de los alumnos a través de la interacción con profesores nativos y auxiliares de conversación.

En el caso de las clases ofrecidas a docentes, se dirigen a fomentar la calidad de la enseñanza bilingüe en tres ámbitos temáticos: sociales, ciencias e inglés.

Las clases son impartidas por profesores nativos y complementadas por auxiliares de conversación. Se trata de un curso, de 40 horas lectivas, de una semana de duración, que incluye actividades complementarias en entornos informales y el alojamiento en régimen de pensión completa.

La programación combina clases en grupos reducidos de hasta cinco alumnos y sesiones individuales One to One, además de actividades complementarias por las tardes.

Los agrupamientos se organizan en cinco niveles distintos, según el nivel de competencia lingüística establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Por su parte, en los cursos destinados a maestros y profesores, los matriculados han podido elegir entre el área de Inglés, de Ciencias o de Sociales.

Los participantes reciben un diploma con los créditos correspondientes que, en el caso de los cursos para profesorado, son reconocidos como formación permanente del profesorado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Este año la UIMP ha puesto especial empeño para garantizar la seguridad sanitaria de todas las personas implicadas en el desarrollo de los Cursos de Inmersión y el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas por la normativa sanitaria vigente en cada momento y en cada comunidad autónoma.

