Andalucía exigirá superar al menos 60% de asignaturas troncales con 65% de carga horaria para titular en ESO

Europa Press Madrid

La Consejería de Educación y Deporte de Andalucía ha enviado a los centros educativos instrucciones para la evaluación del alumnado en el curso 21-22, un documento que establece que en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) titulará el alumnado que haya superado todas las materias o ámbitos cursados y el alumnado que haya superado al menos el 60% de las materias troncales y el 65% de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado.

El departamento que dirige Javier Imbroda explica que estas instrucciones suponen un marco común orientativo con el objetivo de "permitir que los equipos docentes puedan llevar a cabo la evaluación conforme a criterios de plena objetividad, respetando y reconociendo, en todo caso, la labor del profesorado andaluz y al mismo tiempo posibilitar que la dedicación, esfuerzo y rendimiento del alumnado sean valorados y reconocidos de manera objetiva", según recoge el documento.

Las instrucciones, que afectan a la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato de Andalucía para el presente curso escolar 2021/2022, recogen también las sugerencias y aportaciones de sindicatos, inspección educativa, asociaciones de directores y patronal de centros concertados, indica en una nota de prensa.

Sobre la promoción en Secundaria, el documento establece que el alumno pasará al siguiente curso cuando haya aprobado todas las materias o tenga evaluación negativa en un máximo de dos. Con evaluación negativa en tres o más materias, cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas permite al alumno seguir con éxito el curso siguiente y estime que tiene expectativas favorables de recuperación. En este sentido, el equipo docente tendrá en consideración que las materias no superadas "no sean más de dos troncales y que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria total de las materias en las que el alumnado esté matriculado".

Refleja, por tanto, según subraya Educación, que todas las materias contribuyen a la adquisición de las competencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos de cada etapa, e igualmente, que para la adopción de las decisiones de promoción se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, "el alumno haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas".

Por su parte, para la titulación en Secundaria, considera como indicador "fundamental y garantía" de la consecución de los objetivos de la etapa la superación de cada materia. En cualquier caso, señala la Junta, se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya participado activamente "con implicación, atención y esfuerzo" en las materias no superadas.

De esta forma, incide en que titulará el alumnado que haya superado todas las materias o ámbitos cursados y el alumnado que haya superado al menos el 60% de las materias troncales y el 65% de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado.

Los acuerdos, por mayoría cualificada de dos tercios

Además, indica que las instrucciones establecen que cuando no exista consenso a la hora de las decisiones colegiadas del equipo docente sobre la promoción y titulación del alumnado con materias no superadas, "los acuerdos serán adoptados por mayoría cualificada de dos tercios de los componentes del equipo docente".

Educación indica también que en aplicación del Real Decreto de Evaluación de 16 de noviembre de 2021, las actas de evaluación de los diferentes cursos de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Secundaria de Personas Adultas que conduzcan a la obtención del título se cerrarán antes del 30 de junio de 2022, tras la convocatoria ordinaria, es decir, quedan eliminadas las convocatorias extraordinarias de septiembre en Secundaria.

Por últimos, las actas de Bachillerato se cerrarán al final del periodo lectivo después de la convocatorias ordinaria y extraordinaria, conforme al calendario establecido en el artículo 36 de la Orden de 15 de enero de 2021. La convocatoria extraordinaria en el primer curso se desarrollará en los primeros días de septiembre y en el segundo tendrá lugar en el mes de junio, como ya ocurrió en el curso pasado.