Madrid asegura que la nueva ley de FP no incorpora casi "ningún avance" y critica el "revisionismo" del Gobierno

Europa Press Madrid

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Enrique Ossorio, ha asegurado este jueves que la nueva Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional (FP), aprobada hoy en el Congreso de los Diputados, no incorpora "prácticamente ningún avance" con respecto a la ley del PP lanzada en 2002, y ha criticado el "revisionismo" del Gobierno central.

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, el consejero ha defendido que aunque esta normativa no es como la Ley Celaá, ya que no va a ocasionar "problemas" en el sistema educativo, "no es una maravilla de ley".

"Hay una ley de FP del PP del año 2002 y esta nueva ley no incorpora prácticamente ningún avance de la ley de 2002", ha señalado.

Asimismo, ha citado que, entre uno de sus problemas, está la FP dual y las prácticas en empresas. Así, Ossorio considera que se cobre el SMI y se tenga un contrato laboral puede generar "problemas" en las empresas. "Para las empresas supone un esfuerzo (...) y más en estos momentos postpandemia", ha asegurado.

Por ello, considera que una de las partes "más críticas" de esta normativa es que se hayan puesto "tantos requisitos" para hacer prácticas en empresa. "Desde la pandemia las empresas tienen que luchar por sobrevivir", ha señalado.

El Pleno del Congreso ha aprobado por la mínima el Proyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, con el voto en contra del PP y la abstención de ERC, entre otros. La Cámara Baja remite así al Senado el texto para que continúe su tramitación parlamentaria.