Unesco pide fomentar "la innovación para el bien común" y reunir a todos los agentes educativos que la desarrollan

Europa Press Bilbao

a Unesco ha presentado este miércoles en Bilbao el 'Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2021/2 (Informe GEM UNESCO)', en el que pide "fomentar la innovación para el bien común" y reunir a todos los agentes educativos que la desarrollan, según han explicado desde Unesco Etxea-Centro Unesco del País Vasco.

El Informe GEM es elaborado por un equipo independiente y publicado por la Unesco. Tiene el mandato oficial de realizar el seguimiento de los avances en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo a la educación, el ODS 4.

El estudio se ha presentado en un acto en la Delegación de Gobierno Vasco en Bilbao por la especialista de proyectos de Investigación y Comunicación del Equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la Unesco Laura Stipanovic Ortega, junto a la presidenta de Unesco Etxea, Nieves Fernández Vicente.

Según han destacado desde Unesco Etxea-Centro Unesco del País Vsaco, esta ha sido la primera presentación oficial que se hace tras su lanzamiento el pasado domingo 12 de diciembre en el marco de la plataforma global por la educación RewirEd en Dubai.

Bajo el título 'Los actores no estatales en la educación', el Informe GEM 2021/2 examina en qué medida el marco de acción para la realización del ODS 4 reconoce el papel de los agentes no estatales en el logro de las metas mundiales en materia de educación y analiza algunos de los temas clave del debate mundial sobre los agentes no estatales.

Relacionados Caen en picado las matrículas en las Escuelas Oficiales de Idiomas