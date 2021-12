5 técnicas para entrenar la creatividad recomendadas por los expertos

Cada día son más los profesionales que respaldan la idea de que la creatividad es una habilidad que se puede -y se debe- entrenar, un hecho que hace que la demanda de formaciones para potenciar este tipo de skills haya crecido en los últimos años tomando cierta relevancia en entornos profesionales y de ocio. Además, durante el último año, el contexto social que se ha vivido derivado de la pandemia ha hecho que muchas personas hayan optado por este tipo de soluciones para pasar su tiempo libre mientras aprenden o impulsan algunas habilidades creativas.

Por eso, hoy en día, entrenar y desarrollar la creatividad se ha convertido en un must para nuestras soft skills y, de hecho, según los datos recogidos en el estudio de Future of Work Institute, el 91% de los empresarios pone en primer lugar el nivel de creatividad de los candidatos a la hora contratar a un empleado. Una realidad que evidencia cómo las habilidades creativas ya no tienen solo que ver con las profesiones vinculadas con el arte o el diseño, sino que juegan un papel imprescindible en otras disciplinas relacionadas con los negocios, el marketing digital o el uso de softwares. "La creatividad es el conducto para la innovación. En un mundo en el que se exige a los profesionales que resuelvan problemas, ser creativo representa la capacidad definitiva de conectar ideas y contextos, y prever que funcionen para grupos más amplios de personas", Julius Wiedemann, Chief Curator de Domestika.

Con el objetivo de impulsar el aprendizaje de este tipo de habilidades, el dibujante "Puño" y la experta en marketing Julieta Tello comparten -a través de sus cursos de Domestika- las claves y metodologías que utilizan en su día a día para impulsar la creatividad en cualquier actividad:

1. Los 6 sombreros de Edward de Bono es una de las técnicas que comparte la experta en marketing sostenible, Julieta Tello. El planteamiento de retos de cualquier tipo siempre va a requerir de una alta dosis de creatividad, pero en muchas ocasiones se producen bloqueos o redundancias que no dejan avanzar en la tarea. Esta técnica utiliza 6 puntos de vista para afrontarlos, representando cada uno con un sombrero de un color dependiendo del planteamiento que tengas que llevar a cabo. El blanco será neutral, el rojo de permite dar cabida a los sentimientos, el verde se asocia al pensamiento creativo, el negro recaera en el análisis desde un punto de vista crítico, el amarillo te permitirá plantearlo de forma obligadamente positiva y el azul afectará a la visión de control y resultados.

2. 100 soluciones para 1 problema. "Parece imposible, es más, absurdo pero, una vez que comienzas y te olvidas del miedo al prejuicio, las ideas despiertan más ideas, por muy alocadas que sean, escríbelas todas", recomienda Julieta Tello, encargada de los cursos de Domestika "Desarrollo de una marca atractiva y responsable" y "Estrategia de marca en Instagram".

3. El Método SCAMPER. La técnica SCAMPER (acrónimo de Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otro uso, Eliminar y Reorganizar) consiste en generar ideas para un determinado reto, ya sea un producto, un servicio o un proceso. En el entorno empresarial, debido a su constante exposición a los requerimientos de una sociedad dinámica, este método es de uso bastante recurrente. Las grandes corporaciones internacionales lo ponen en práctica para fomentar las ideas creativas de sus empleados en las distintas áreas de actuación de la empresa.

4. Establecer analogías. La asociación de ideas, temas o elementos que -a simple vista- no tienen relación, es también una buena fórmula para generar nuevas y creativas ideas. Julieta Tello asegura que "extrapolar ideas de otras categorías diferentes a tu propia industria o área" es una buena fuente de ideas. "Para ello necesitamos leer mucho sobre tendencias, inspirarnos navegando por internet e incorporar nuevos conocimientos".

5. La Técnica PNI. Es un método que facilita el análisis y toma de decisiones, también desarrollado por Edward de Bono, psicólogo creador de estrategias de pensamiento y creatividad. Esta técnica permite realizar planteamientos o tomar decisiones al desarrollar ideas sobre un tema, suceso, o situación a evaluar. Viene del acrónimo Positivo, Negativo e Interesante.

"La creatividad es como la capacidad física: hay personas más fuertes y otras menos, quien corre rápido y a quien le cuesta moverse", matiza Puño, profesor de "De principiante a superdibujante" y "Dibujo y creatividad para pequeños grandes artistas". El dibujante insiste, además, en que "la creatividad es la facilidad para relacionar ideas, y se puede entrenar como cualquier otra habilidad" y, aunque asegura que existen técnicas universales, "las que mejor funcionan son las que aprendemos a través de nuestra propia experiencia".