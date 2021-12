Ayuso ofrece los colegios de Madrid para acoger a niños de Cataluña "acosados" por querer estudiar en español

Europa Press Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofreció este lunes los colegios públicos de la región para "acoger a cualquier niño que sea acosado" por querer estudiar en castellano, en clara referencia a lo sucedido con una familia de Canet de Mar (Barcelona) que solicitó que su hija, una alumna de cinco años de Educación Infantil, recibiese las clases no solo en catalán sino también en castellano y fue objeto de amenazas en redes sociales.

Tras lamentar que se "niegue a muchos niños, no solo en Cataluña, su derecho constitucional a recibir su educación en español, que debería ser al 100% y no al 25%", señaló que "cualquier niño que sea acosado en España por seguir estudiando en español, ya sea en Cataluña, Valencia, Baleares, Navarra o País Vasco, que sepan que pueden ser inmediatamente acogidos en colegios de la Comunidad". Señaló que "es algo que lamentaría porque no es la solución y daría alas a los independentistas".

Ayuso, que hizo estas declaraciones en Rascafría durante la presentación del Plan de Inclemencias Invernales del Gobierno regional, también se refirió a visita de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al papa Francisco y dijo que espera que haya aprovechado la visita para "reivindicar la protección a los colegio concertados y la educación religiosa en los centros escolares, defender la cultura de la mujer embarazada y reivindicar tradiciones como la Navidad y la asignatura de religión".