El secretario de Estado de Educación destaca el papel de la escuela en la construcción de la ciudadanía

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha entregado hoy los premios 'Una Constitución para todos' de los años 2019, 2020 y 2021. La entrega de las dos últimas ediciones no pudo celebrarse debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Durante su intervención, el secretario de Estado ha destacado el papel de la escuela en la construcción de una ciudadanía plena y la relevancia, en esta tarea, de actividades como este concurso.

El secretario de Estado ha felicitado a todos los premiados, así como a los miles de estudiantes que han participado en este homenaje a la Constitución. "Esta es una manifestación de generosidad de los centros educativos y de los alumnos y una manifestación de convivencia, de ciudadanía, de querer ensalzar aquello que nos une a todos", ha destacado Tiana, quien ha aprovechado para agradecer a toda la comunidad educativa su esfuerzo durante la pandemia.

"El sistema educativo tiene entre sus tareas la de enseñarnos a desarrollar una ciudadanía activa y provechosa. Todos los humanos vivimos en sociedades y compartimos con otras personas la vida cotidiana que desarrollamos ( ). La escuela hace una tarea importante, a través de sus materias, y también de actividades como esta, que nos hacen reflexionar sobre qué es la Constitución, qué nos aporta, y que nos hace inferir qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos una norma de este tipo", ha añadido.

Este año, excepcionalmente, se ha reunido a los ganadores de las tres últimas ediciones, porque la situación sanitaria no permitió celebrar la entrega de los premios del año pasado y el anterior. En la recepción, celebrada en la sede del Ministerio de Educación y Formación Profesional, estaban presentes 11 premiados de las cuatro modalidades que contempla la convocatoria (de 1º a 3º de Educación Primaria; de 4º a 6º de Educación Primaria; de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica; y Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior).

Entre los textos premiados en esta edición, el de Bruno Soler Belmonte, alumno de 2º de Educación Primaria, se dirige directamente a la Constitución, para darle las gracias por asegurarle "el derecho a ir al colegio", a ser libre y a elegir su profesión: "Contigo me siento feliz porque tengo todos los derechos del mundo y porque sé que si algún día te necesito, me ayudarás. Espero contar siempre contigo", escribe.

Clara Cardillo Martínez, de 5º de Primaria, cuenta cómo sus padres le explicaron qué es la Constitución: "Mamá escribió en un papel una lista de mis derechos, obligaciones y libertades en casa ( ). Papá me explicó que esa lista es como la Constitución de los Cardillo Martínez", indica. "Si no tuviéramos claro las tareas y los derechos que tenemos en casa. Sería un caos. Totó no comería todos los días. Las plantas acabarían en el cielo de las plantas y la casa estaría 'como un hospital robado' (como dice mi abuela). Sin la Constitución España sería una locura", resume.

En su texto titulado 'Pisando Fuerte', Sofía Martínez Martínez, de 4º de ESO, recuerda el largo camino recorrido para llegar, "al fin", a ese 6 de diciembre de 1978, que marca un antes y un después en la sociedad española. "En este maratón, largo, lleno de obstáculos, pero con paisajes bellísimos, todos corremos con la única ilusión de conseguir la paz, la unidad, la igualdad", indica.

La cuarta ganadora de esta edición, Alba Tauste Egea, alumna de Bachillerato, imagina una obra en tres actos. El protagonista debe superar tres pruebas en las cuales debe demostrar ser justo, tolerante y libertador. "Con el tiempo, esta historia se fue contando generación tras generación, inculcando la importancia de los derechos y la unión del pueblo para la armonía de los habitantes, una Constitución iluminadora, dejando en el olvido aquellos tiempos de oscuridad", concluye.

El concurso 'Una Constitución para todos' es un concurso nacional convocado anualmente por Ministerio de Educación y Formación Profesional, que invita a los alumnos de Primaria y Secundaria a reflexionar en torno a la Carta Magna.