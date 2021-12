RUBIO propone innovadoras metodologías para frenar la brecha de género en las matemáticas

Es un hecho que las matemáticas no son un punto fuerte del alumnado español, según los datos del último informe Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), pero este dato se torna aún más preocupante cuando hablamos de la diferencia entre chicos y chicas. Según el estudio existe una diferencia de 15 puntos entre ambos sexos, siendo el masculino el más aventajado de ambos. Además, se observa que esta brecha de género se acentúa con los años, lo que implica que carreras como las de Matemáticas, Física o las diversas Ingenierías estén protagonizadas, en su gran mayoría, por hombres

Entre los principales motivos de esta diferenciación se encuentra que las niñas, en los primeros cursos escolares, ya comienzan a percibir que las ciencias son "cosas de chicos" y se sienten más inseguras frente a estas asignaturas. Por eso, resulta crucial seguir la senda de los países que encabezan los rankings educativos internacionales, como Singapur o Japón, y presentar las matemáticas de una forma más práctica y visual, de modo que todos los estudiantes perciban desde los primeros años escolares que las ciencias son algo tangible, alcanzable y, sobre todo, aplicable a la vida real. En este sentido, RUBIO, la editorial especializada en cuadernos didácticos, cuenta con dos propuestas innovadoras que acercan a España las nuevas tendencias educativas que triunfan en los países asiáticos y cuya aplicación ha demostrado un gran éxito en los últimos estudios educativos.

Singapur, número uno en el informe PISA En primer lugar, la firma integra en su porfolio el programa Método Singapur® & RUBIO, diseñado para hacer realmente fácil el aprendizaje de las matemáticas. Gracias a su metodología basada en un enfoque C-P-A (concreto, pictórico y abstracto) y su currículo en espiral, permite que cada niño pueda aprender de forma personalizada, adaptándose a sus necesidades individuales. El material, elaborado para alumnos de entre 1º y 4º de Primaria, está compuesto por un pack de tres cuadernos por curso, uno para cada trimestre, de tamaño A4 y con 80 páginas cada uno. Además, al incorporar materiales manipulativos se fomenta un aprendizaje mucho más visual y concreto, lo que potencia la resolución de problemas de la vida diaria y fomenta una visión útil de las matemáticas.

Este material está diseñado para ayudar no solo a los alumnos y sus familias, sino que también cuenta con diferentes tipos de soportes para acompañar a la comunidad docente en la aplicación de esta innovadora metodología. Entre ellos se encuentran la formación online certificada para docentes, que facilita al profesorado la posibilidad de profundizar en el Método Singapur® mediante un curso en línea de introducción al programa Método Singapur® & RUBIO, certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca; también cuenta con material de apoyo para el profesorado y además se incluyen pósteres, plantillas y fichas de material para trabajar en clase, ya sea de manera individual o en grupo.

Japón, maestros en el cálculo mental

Siguiendo con las tendencias de los países asiáticos, la editorial también cuenta con otra metodología que ya ha ayudado a miles de niños a comprender mejor las matemáticas. Se trata de la colección Matemáticas con ábaco RUBIO, con la que los pequeños adquieren una mayor velocidad y precisión al realizar operaciones matemáticas, ya que, gracias al uso del ábaco, se facilita una percepción menos abstracta y más visual de los números y la forma en que se combinan las cifras.

Esta colección, diseñada para estudiantes de 5 a 12 años, viene acompañada de un soroban o ábaco japonés, y tiene como principal objetivo que los pequeños aumenten su comprensión numérica, así como favorecer el cálculo mental rápido, incrementar su capacidad de concentración y asumir con facilidad conceptos matemáticos abstractos, entre otros. Además, la editorial presenta las matemáticas en estos cuadernos como una divertida aventura para los niños, con la que darán la vuelta al mundo para conocer diferentes países y sus costumbres de la mano de Nico, el protagonista de las historias.

Ambas colecciones están disponibles en los puntos habituales de venta de la firma, así como en el e-commerce de la marca rubio.net y en su flagship store de Valencia.

- PVP Recomendado Pack Matemáticas Método Singapur: entre 29 y 48€, según contenido

- PVP Recomendado Matemáticas con ábaco – Japón/unidad: 5.90€

- PVP Recomendado Matemáticas con ábaco – Japón + soroban/unidad: 12.90€

RUBIO nace hace más de 60 años de la mano de Ramón Rubio y es la editora de los afamados cuadernos didácticos basados en potenciar la plasticidad del cerebro, a través del desarrollo de las competencias básicas, como la escritura y el cálculo. Desde su fundación, RUBIO ha vendido más de 300 millones de ejemplares de cuadernos, que han acompañado a varias generaciones de españoles.