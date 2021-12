IEBS reunirá a grandes expertos de las redes sociales en el evento The Future of Social Media

IEBS Business School, la escuela de negocios digital líder en formación online, presenta The Future of Social Media, un evento global y online que reunirá a expertos de referencia del mundo de las redes sociales. Durante la jornada, contarán sus experiencias en cuanto a analítica, contenidos, campañas y plataformas, así como distintas técnicas aplicables en el día a día de un Community Manager.

En un contexto social en plena transformación ha nacido en las empresas la necesidad de conseguir una comunicación más efectiva con su público. Por eso, las estrategias de redes sociales de las marcas siguen evolucionando constantemente profesionalizando el perfil del Community Manager.

Con más del 53% de la población mundial en las redes sociales, las marcas han encontrado en estas plataformas un aliado estratégico para llegar a un público mayor y de forma más directa. De hecho, según un estudio de HubSpot, las redes sociales son el canal número uno usado en marketing, con más de un 80%. Además, los números no dejan de aumentar ya que, según datos de We Are Social, el 45% de los usuarios de internet en el mundo recurren a las redes sociales cuando buscan productos o servicios y la cifra es mayor con la generación Z.

Esta necesidad de estratificar las redes sociales corporativas ha disparado el número de vacantes relacionadas con el ámbito y ha convertido la figura del Community Manager como una de las más demandadas. Por este motivo nace The Future of Social Media, una jornada dirigida tanto a profesionales como a aspirantes o personas que se están introduciendo en el mundo de las redes sociales y quieran conocer cómo sacar partido y generar beneficios a partir de estas plataformas de la mano de grandes profesionales.

En el evento se tratarán temas tan relevantes en la actualidad como el nuevo enfoque disruptivo en la comunicación de marca de con TikTok y Twitch, cómo generar conversación en las redes sociales con técnicas de Narrativa Transmedia, el presente y futuro en el uso de las redes sociales para las marcas, la evolución de las estrategias de marca con influencers o la innovación en contenidos para consumir en redes sociales, entre otros.

Por otro lado, el programa de ponencias está compuesto por expertos del nivel de Belén Pueyo, Digital Manager de Operación Triunfo, Jorge Ballester, Global Digital & Social Media Marketing Manager en Loewe Perfumes, Eveline Hollands, Founder & Ceo en Luxdots, Carlos Fernandez, Director Digital & Social Media en Iberdrola y Mauricio Cabrera, Founder y CEO de Story Baker, entre otros.

La jornada se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre vía streaming desde las 18h y finalizando a las 20:10h. Es posible registrarse de forma completamente gratuita desde este link.

Por último, el perfil del Community Manager exige una formación en competencias digitales y destrezas técnicas que le permitan saber diseñar, ejecutar y medir planes de social media desde una visión integral de la organización y así poder desempeñar con éxito una de las profesiones que más se ha desarrollado en los últimos años.