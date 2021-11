Sonia Pacheco: "Solo 2 de cada 10 especialistas del ámbito TIC son mujeres en España"

Carmen García Madrid

Sonia Pacheco es Directora de Marketing y Comunicación para EMEA de Globant, multinacional líder en transformación digital. Es además miembro de EJE&CON (Ejecutivas y Consejeras) así como Board member del Club Digital & Innovation de ESADE Alumni y Mujeres TECH. Colaboradora de varias escuelas de negocios y medios de comunicación. Siempre comprometida con la visibilidad del talento femenino en el sector Tech.

¿Cómo definiría su papel como directora de Marketing y Comunicación?

¡Muy emocionante! Como responsable para EMEA en Globant, mis funciones pasan por definir y planificar la estrategia en los dos ámbitos, liderando, entre otros, el plan y gestión de PR así como liderando toda la estrategia y desarrollo de todo el marketing corporativo, lo que implica un gran despliegue y dinamismo en áreas y canales orientado a marketing digital, entre otros y todo esto no solo en España, si no en varios países del área en los que operamos, como UK, Alemania, etc.

¿Qué objetivos se plantea conseguir en Globant?

Tengo mucha suerte de trabajar con un equipo de tanto talento y con una historia de éxito tan apasionante como Globant, siempre varios pasos por delante en innovación y diseño y con un sólido liderazgo digital. Siendo una compañía del siglo XXI liderando estos ámbitos de transformación y reinvención, divulgar todo ese conocimiento, dar a conocer a nuestros líderes, nuestros casos de éxito, nuestra visión sobre el futuro, nuestras iniciativas de impacto en la sociedad, etc., son para mí algunos de estos objetivos.

Está muy vinculada a la tecnología, ¿qué cambios principales cree que ha sufrido este sector en los últimos meses?

La evolución del sector tecnológico, especialmente en este último año y medio, ha sido imparable. Como sabemos, hasta ahora vivíamos en un entorno con un objetivo claro de digitalizarse, pero con una visión a medio y largo plazo, en muchos de los casos. Con la irrupción de la pandemia, todos estos procesos se han acelerado, por ejemplo dando pie a nuevas estrategias, que implican necesariamente nuevas formas de pensar impulsando procesos profundos de reinvención o transformación de cara a adaptarse a esta nueva realidad post-covid, ahí es donde nosotros ayudamos a las compañías a conquistar nuevos espacios digitales.

¿Cómo se encuentra actualmente la presencia femenina en la tecnología?

Aunque en la última década se ha incrementado considerablemente la participación de la mujer en el sector tecnológico, todavía queda mucho camino por recorrer. La presencia de mujeres especialistas que lideren y que tengan capacidades en tecnología es fundamental, ya que representa una oportunidad única y valiosa para todas de poder desarrollarnos en ámbitos que son los que están de alguna manera transformando nuestro presente. Hay que apostar por hacer avanzar unas cifras ahora que hablan por sí solas de lo mucho que está por hacer: solo 2 de cada 10 especialistas del ámbito TIC son mujeres en España, o que solo 1 de cada tres compañías ha contratado. En el conjunto de la Unión Europea, solo el 18,3% de las especialistas TIC son mujeres. Sabemos, tal y como señalan varios estudios, que la presencia de mujeres tiene un impacto positivo directo en el PIB del país en el que operan. Por eso, es necesario potenciar e impulsar el talento femenino y mostrar las oportunidades de impacto y crecimiento personal y profesional que este sector ofrece también a las mujeres.

¿De qué forma se puede dar más visibilidad al talento y trabajo de las mujeres que se dedican a esta área?

Es importante desarrollar actividades que nos ayuden a darle protagonismo/visibilidad a la mujer en el entorno profesional, especialmente desde el ámbito de la tecnología, creando así referentes que permitan entender el impacto transformador del sector. En este sentido, hemos creado iniciativas con gran éxito como "Women that Build" en 12 países con el fin de reconocer logros y precisamente aquellas que están generando ese impacto, cambiando el actual status-quo y dando así visibilidad a las profesionales que conforman el sector IT. De esta manera esperamos que con su ejemplo inspiren y sean modelos de referencia a los que las niñas y futuras mujeres del sector puedan aspirar.

También lideramos otro tipo de iniciativas con foco en la capacitación de habilidades técnicas como por ejemplo con programas para formar a 15.000 mujeres y personas no binarias en tecnología para 2025. BIG "Back in the Game" es otra iniciativa para reconvertir mujeres a la industria de la tecnología y a aggiornar a las mujeres que quedan fuera del mercado para que puedan retornar e insertarse en puestos de relevancia. Esta iniciativa tuvo una edición en Latinoamérica y otra en India.

También diseñamos especialmente un programa de Liderazgo Femenino llamado "She Leads" dónde desarrollamos desde el sponsorship de los líderes de más impacto en la organización a más de 70 mujeres en posiciones clave. Apuntamos a que desarrollen la red de contactos, y acompañarlas con mentoring y talleres de storytelling para desarrollar sus habilidades de poner en voz sus propios logros.

Tenemos un firme compromiso con la diversidad y lo hacemos impulsando y acompañando a las profesionales en todo su desarrollo de carrera. Tenemos una meta muy firme de alcanzar el 50% de mujeres y personas no binarias en puestos directivos para 2025, así como también el compromiso de reducir la brecha salarial de las mujeres en posiciones gerenciales en un 20% cada año.

¿En qué punto se encuentra hoy en día el empowerment y liderazgo femenino? ¿Cree que todavía queda mucho trabajo que hacer en este punto?

Hoy en día todos percibimos que hay un espíritu compartido para cambiar las cosas y creo que se está avanzando de manera muy positiva al respecto creo que hay un impulso por la diversidad real y motivador. No obstante, todavía queda mucho por hacer en lo relativo a las oportunidades que las mujeres tienen para alcanzar, por ejemplo puestos directivos, entre otros.

Es de vital importancia, además, poner sobre la mesa la igualdad de oportunidades profesionales para hombres y mujeres, de modo que tengan las mismas condiciones cuando alcanzan puestos de responsabilidad. Las mentes brillantes y el talento no tienen género.

¿Cómo valora su experiencia como mujer en este sector?

Mi experiencia profesional en el sector tecnológico es inmejorable. He tenido la gran oportunidad de ir de la mano de la innovación, de ver la transformación digital de las organizaciones en primera línea y, además, de poner ciudades como Madrid en el centro de la conversación tecnológica global. Con ello, los retos a los que me enfrento actualmente me resultan apasionantes y suponen un aprendizaje diario.

Cada día me esfuerzo y me pregunto qué puedo hacer para poner en valor y hacer brillar el talento que quiere formar parte de este sector. Tenemos una oportunidad histórica para transformar nuestra realidad hacia un mundo más diverso, para dibujar y diseñar nuestro futuro, para crecer y trascender. Por ello la comunicación cobra una especial importancia, ya que es un poderoso motor para potenciar y estimular el talento femenino y mostrar las oportunidades de impacto y crecimiento personal y profesional que este sector ofrece.

El ámbito STEAM sufre todavía una importante brecha de género, ¿qué medidas se pueden adoptar para reducirla?

Estamos en un momento en el que dar visibilidad al liderazgo y talento femenino es vital para continuar reduciendo la brecha de género. Los referentes importan, pero no es lo único.

Poco a poco, se van dando pasos en buena dirección, consiguiendo logros que no solo van superando una primera etapa de concienciar, sino que ya estimulan la puesta en práctica de las políticas necesarias a todos los niveles y en toda clase de empresas.

Entre todos estamos avanzando como sociedad y ofreciendo cada vez más las mismas oportunidades en el desarrollo, tanto personal como profesional de las mujeres. El mundo tecnológico, como muchos otros, tiene todavía mucho camino por recorrer, pero avanza con el esfuerzo y compromiso conjunto de todos.

Es en las universidades donde quizá más se nota esta brecha ¿qué deberían de realizar las instituciones de educación superior para atraer a más chicas que estudien esta rama?

La brecha existe, solo un 36% de mujeres en Europa se decanta por carreras STEM. La ausencia de mujeres en las carreras de esta rama es, de manera clara, un problema cultural y coyuntural de la sociedad ya que no se empieza a inculcar esa curiosidad por la ciencia desde edades tempranas en el seno familiar y escolar. Actualmente, existen multitud de herramientas a disposición de las instituciones educativas para despertar vocaciones y atraer a más jóvenes que quieran estudiar ciencia, matemáticas, ingeniería y mantenerlas motivadas. Es esfuerzo que no recae solo en un ámbito, si no al que nos tenemos que sumar todos.

Desde su punto de vista ¿qué es lo que está fallando para que haya pocas mujeres en estos ámbitos?

Creo que es fundamental que desde edades tempranas se impulsen modelos que construyan una educación donde no se distinga entre masculino o femenino en ninguna de las disciplinas de conocimiento, como tampoco en ninguna profesión o tipo de formación. Fomentar la igualdad en el acceso a oportunidades de aprendizaje en todos los niveles es vital para cualquier persona que quiera aprender.

¿Qué le diría a las niñas que quieran formarse en el área tecnológica?

Que se atrevan, que no tengan miedo, que tengan confianza en ellas mismas. El sector y la era tecnológica están por construir y, más que en ninguna otra época, ellas tienen la oportunidad de inventarlo y liderarlo.