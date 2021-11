Aitor Goikoetxea, alumno del IED Barcelona, gana el premio ITS Responsible Creativity Award powered by Allianz

Aitor Goikoetxea, alumno del IED Barcelona, ha sido reconocido con el prestigioso premio ITS Responsible Creativity Award powered by Allianz, en el marco de la XIX edición del International Talent Support 2021 – ITS Contest 2021, por su colección de final de estudios Aitarekin Afaltzen.

Se trata de un certamen mundialmente conocido por abanderar la búsqueda de jóvenes talentos, en moda y diseño, capaces de superar las barreras, dominando nuevas herramientas para comunicar su creatividad fuera del ámbito físico.

Aitor Goikoetxea es el primer español en conseguir el preciado galardón. Tras graduarse en el Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Moda, el diseñador desarrolló su colección de final de estudios 'Aitarekin Afaltzen', que significa Cena con mi padre en vasco, y se inspira en la escasa relación que tuvo con su padre en vida tras su divorcio. La colección es un viaje al pasado que reflexiona acerca de todo aquello que les unió y cómo le influyeron sus encuentros alrededor de comidas en su personalidad actual. Destaca el rediseño de jerséis, prenda esencial en el armario de su padre, y en la calidez que transmiten, símil de los abrazos, aplicando terciopelo en el exterior para plasmar el contacto que queda tras el abrazo de dos personas. De esta manera, siente en la actualidad el abrazo de su padre.

Aitor Goikoetxea explica: "El hecho de ver a mi padre sólo cuatro veces al mes me hizo darme cuenta que las comidas eran momentos muy importantes en nuestra relación. Esos encuentros estaban llenos de nostalgia, hablábamos del pasado, cosas que ya fueron, o del futuro, pensando en todo lo que vendría. Nunca del presente".

En su colección, el recién graduado del IED pone en valor los procesos tradicionales y manuales -como la elaboración de tejidos propios desde cero, el punto hecho a mano o los bordados-. Destaca un chaleco inspirado en los colores del queso azul, comida favorita de su padre, en una prenda de alta costura realizada completamente de pedrería, camisas realizadas mediante servilletas y complementos que incorporan la cubertería.

Respecto a las tonalidades, la paleta de colores, muy vivos, simboliza la apuesta por una visión positiva de la vida. En los diferentes looks que componen esta primera colección masculina, los pantalones-falda a partir de manteles o los estampados realizados con fotografías de escenas familiares.

Se adentra en sus raíces vascas usando primeras materias naturales para crear jerséis de lana merino local y rediseñando elementos característicos de la zona como las chapelas, las alpargatas de yute o convirtiendo la típica cesta punta del frontón vasco en un accesorio de moda. En su colección colaboró con artesanos locales en el desarrollo de estas prendas y accesorios con el fin de dinamizar y potenciar la riqueza artesanal vasca.

