5 razones por las que la formación es clave para el éxito de los negocios digitales

La economía se dirige hacia un ámbito cada vez más digital y, sobre todo, global. Y en este entorno, los negocios digitales van cobrando protagonismo y son la base para competir en el mercado. Pero para el éxito y supervivencia de estos negocios, es necesario que los profesionales cuenten con los conocimientos y capacidades necesarias para poder afrontar los desafíos del entorno digital y la innovación aplicada al negocio, y aquellos perfiles que estén más preparados, tendrán más éxito en el entorno laboral.

Las empresas digitales son actualmente el mayor ejemplo de éxito en cuanto a modelo de negocio, y si algo ha hecho la pandemia, ha sido ponerlo en evidencia. En el último año, se ha visto como las compañías nativas digitales o las que han sido capaces de abordar un proceso de digitalización han sido más competitivas. Y es que en un momento en el que las plataformas digitales, las herramientas de trabajo virtual y los canales de venta online han experimentado un auge exponencial, aquellos que sepan aprovechar las ventajas de la tecnología jugarán con ventaja, pudiendo ofrecer sus servicios y productos a nivel global, a un público más amplio, y de forma segmentada asegurándose llegar a su target, algo que optimiza los esfuerzos de trabajo y los costes e inversión.

Pero el éxito de los negocios digitales no solo recae en el uso de plataformas digitales o canales de venta online. Para su correcta implementación y gestión, es necesario que los líderes y profesionales cuenten con formación especializada y continua que les aporte los conocimientos, herramientas y habilidades para poder desarrollar e implementar estas estrategias de negocio digital, algo que también aumenta sus posibilidades de empleabilidad y de mejora de condiciones laborales. Prueba de ello son los alumni del Máster in Digital Business de The Valley, un programa que celebra este año su décimo aniversario habiendo formado a más de 450 alumnos ayudándoles a mejorar su situación laboral, algo muy buscado tras la época de incertidumbre e inestabilidad generada por la pandemia. De hecho, el 53% de los alumnos de este programa (MDB+) han cambiado de cargo en los últimos meses. "Si algo caracteriza el entorno digital es su constante cambio y la rápida evolución de las tendencias protagonistas. Es por eso que, los expertos en este campo deben estar continuamente formándose con las capacidades claves en cada momento y para ello, deben asegurarse de que los programas formativos también se adapten, actualicen y evolucionen según los hace la economía digital", así lo explica Ana Delgado, Chief Education Officer en The Valley.

Así, los expertos de The Valley explican por qué la formación continua en materia digital es imprescindible para el éxito de los negocios digitales y los profesionales que quieran triunfar en este ámbito, permitiéndoles dominar todas las herramientas para liderar la digitalización:

1. Para un trabajo más ágil y eficiente, dominio de las metodologías innovadoras de trabajo y modelos organizativos de liderazgo. Las nuevas metodologías de trabajo suponen un cambio de mentalidad en todos los niveles: los principios, el liderazgo, las formas de trabajo, los roles, los equipos, o la transparencia. Así, que los profesionales sepan dominar estas metodologías de trabajo, facilitará poder implementar en las empresas un modelo organizativo más líquido, adaptivo y flexible que permita responder ante un entorno de cambios constante, teniendo como premisa la aportación continua de valor, la optimización de recursos, la reducción de tiempos o las estructuras organizativas. Estos modelos fomentan la innovación y la creatividad en los equipos impulsando nuevas formas de pensar y de desarrollar los proyectos con el fin de lograr un objetivo de negocio a través de procesos más productivos y eficientes.

2. Estar a la vanguardia de las tendencias para poder liderar la innovación en startups y grandes empresas para conseguir los resultados deseados. La innovación es el pilar estratégico para el éxito de todas las empresas en la era digital. Y en este sentido, el cambio de mindset de los profesionales hacia una cultura corporativa en la que la innovación y la agilidad sean las premisas, facilita la puesta en marcha de estrategias creativas para desarrollar nuevos modelos de negocios, nuevos productos digitales y otras herramientas que impulsen el crecimiento y éxito de los negocios digitales. La clave para la disrupción está en ser capaz de idear, prototipar y validar soluciones innovadoras con el objetivo de alcanzar el éxito en el mercado, y para ello la formación continua es fundamental pues permite a los profesionales dominar metodologías y técnicas como el Desing Thinking o el Lean Startup.

3. Analizar datos, estructurarlos y transformarlos en valor para la toma de decisiones adecuada para el éxito. El dato es uno de los activos más importantes con el que cuentan los negocios digitales. Y es que poder analizar específicamente cuál es el público objetivo, qué quiere o busca en relación con un producto o servicio, y cómo llegar a él, es un beneficio que tienen aquellas empresas que se desenvuelven en este entorno y que desarrollan sus estrategias de negocio aprovechando las ventajas que les ofrece la tecnología. No obstante, en este ámbito las herramientas y buenas prácticas cambian muy rápido, por lo que es importante que los profesionales se mantengan al día con las últimas tendencias para poder plantear estrategias de analítica que les permitan optimizar el funnel, tomar las decisiones más adecuadas en cada caso y mejorar los resultados de negocio.

4. Definir, implementar y liderar estrategias 360 en el ámbito digital, una ventaja competitiva para las empresas. En el nuevo entorno laboral en el que domina la volatilidad, la incertidumbre y la complejidad, aquellos profesionales que dominen las herramientas de trabajo en red, colaborativas y agiles y que cuenten con habilidades y competencias digitales serán más competitivos. Saber innovar en el negocio, crear y gestionar productos digitales, o desarrollar estrategias de marketing digital para llegar a los públicos objetivos y fidelizarlos, son algunos pasos de la estrategia clave para el éxito. Así, contar con profesionales que sepan poner en marcha estas estrategias presenta, para las empresas, una ventaja competitiva en el ámbito digital, en el que la transformación disruptiva a través de las nuevas tecnologías es, cada vez más, una necesidad.

5. Una nueva cultura corporativa basada en la innovación que siente las bases del negocio digital. Aquellas empresas que apuesten por la formación de sus empleados para que estos sean capaces de innovar en el negocio, trabajar de la forma más eficiente posible y aportar nuevas soluciones, tendrán mayores facilidades para abordar la transformación digital y desenvolverse en este nuevo entorno. Las cosas están cambiando y ahora se necesitan profesionales más líderes, autónomos y capaces de trabajar en entornos agiles. Sobre todo, en los sectores que se encuentran en pleno proceso de transformación y deben ser capaces de responder a los retos que plantea la digitalización. Por ello, contar con una cultura corporativa basada en la innovación y preparada para la digitalización impulsará el desarrollo y éxito de los negocios digitales.