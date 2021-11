Entregan más de 260.000 firmas en el Día Mundial de la Filosofía pidiendo al menos una asignatura de filosofía en la educación secundaria

Enrique Mesa (Change.org/SalvemosLaFilosofia) y Lara Hernandez (Change.org/FilosofiaESOYa) han logrado sumar más de 260.000 firmas con sus peticiones pidiendo "que se incluya al menos una asignatura de filosofía en la educación obligatoria, tal y como se comprometió Pedro Sánchez en 2015".

El profesorado y alumnado de filosofía se ha movilizado contra la LOMLOE, la nueva reforma educativa que prepara el Gobierno, por la "expulsión" de la filosofía en la educación secundaria. Lara Hernández, explica así las razones de la movilización: "La única asignatura dedicada a las grandes preguntas de la vida vuelve a estar en peligro, y los profesores y profesoras no pensamos resignarnos ante un retroceso tan grande para la educación de las nuevas generaciones. Como docente veo en mis alumnos una falta de motivación e inquietud por el mundo, que me preocupa. Cada día veo como necesitan abrir la mirada y no quedarse en una visión reducida del mundo en la que su entorno es la única realidad posible. Para eso sirve la filosofía, ministra Pilar Alegría, para cuestionar lo que nos rodea y despertar el pensamiento crítico que necesita cualquier sociedad democrática".

Para Hernández, la filosofía es esencial para ser completamente libres: "Aprender a hacer preguntas con Sócrates, reflexionar sobre el mal con Hanna Arendt o descubrir el feminismo con Simone de Beauvoir. Eso es lo que nos quieren quitar y no lo podemos permitir. Todo el mundo debería tener la oportunidad de buscar su propia verdad en el mundo y la filosofía es esencial para encontrarla".

"El presidente del gobierno nos ha mentido" Enrique Mesa, impulsó en 2015 la campaña change.org/SalvemosLaFIlosofia llevando al Congreso de los Diputados más de 200.000 firmas con el apoyo de la Red Española de Filosofía (REF). Pedro Sánchez respondió a su petición comprometiéndose a incluir ética en la ESO. Por eso, Mesa critica el incumplimiento de su promesa electoral: "El Gobierno se ha negado a poner Ética en 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria. El actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos prometió en 2015, como muestra la imagen, que iba a ponerla. El presidente del gobierno nos ha mentido. Seguimos luchando".

A esta movilización se ha sumado el filósofo Carlos Fernandez Liria, que acompañará a Hernández y Mesa en su entrega de firmas. Además, con motivo del Día Mundial de la Filosofía se han organizado otros eventos con el objetivo de seguir intentando que el Ministerio rectifique. Una de ellas es el acto "En Defensa de la Filosofía" celebrado en la tarde de ayer en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. En ella participaron profesores de filosofía de secundaria y de la universidad, acompañados del rector y el decano de la facultad.

Además, también han contado con el apoyo de personalidades sensibilizadas con la causa como Francesc Orella, protagonista de la serie Merlí, Álex de la Iglesia, Nacho Vegas o Adriana Ugarte.

Toda la comunidad educativa implicada en estas movilizaciones coincide en una cosa: la filosofía es la principal fuente de pensamiento crítico. "Recortar la filosofía significa minimizar la enseñanza del pensamiento crítico y empobrecer la democracia. Implica imponer un modelo social de individuos sumisos. Si hay un recorte que no podemos permitirnos, es este", puntualiza Mesa.

Enlace de la petición con número de firmas en tiempo real: www.change.org/FilosofiaESOYA / www.change.org/SalvemosLaFilosofia

