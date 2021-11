Los nanoMOOCs, un nuevo formato audiovisual de aprendizaje, son ya una realidad

Desde hoy, jueves 18 de noviembre, se abren las inscripciones a los primeros cinco nanoMOOCs, un nuevo formato audiovisual de corta duración, flexible y riguroso, que promueve la oportunidad de aprendizaje durante toda su vida. Las temáticas de las píldoras formativas están alineadas con 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Además, un sexto curso estará disponible próximamente, a partir del 1 de diciembre.

El proyecto de nanoMOOCs está liderado por Miquel Oliver, catedrático del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC) de la UPF, y aglutina a un consorcio con personal investigador de la UPF, la Universidad Abierta de Cataluña (UOC), la Universidad de Barcelona (UB) y el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA/CSIC), y expertos de las empresas del Grupo Lavinia, Edebé y Grupo Ormo. Se trata de una iniciativa vinculada a la comunidad RIS3CAT Mèdia.

Los cursos se ofrecen a través de la plataforma nanomoocs.cat y son de temática diversa con el objetivo de llegar a un público lo más amplio posible. El concepto nanoMOOC va mucho más allá de los cursos online tradicionales y representa un nuevo reto educativo y formativo que, a través de soluciones tecnológicas, incorpora nuevas funcionalidades que ayudan a mejorar la experiencia de aprendizaje.

Seis nanoMOOCs: seis experiencias formativas

De los anuncios a la mesa: salud y felicidad como estrategia en la publicidad alimentaria

El nanoMOOC está pilotado por Mònika Jiménez-Morales, profesora de la UPF, y Mireia Montaña y Xavier Medina, profesores de la UOC. La formación servirá para analizar y entender las herramientas que utiliza la publicidad para llegar a los consumidores. Es una propuesta formativa que se dirige especialmente a nutricionistas, estudiantes de nutrición, profesorado de secundaria y estudiantes de publicidad. Se alinea con el ODS 3 – Salud y bienestar para garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todas las edades.

¿Qué hacer con los plásticos vertidos en el mar?

Es la pregunta que Roser Sánchez, Pepe Mola y Natàlia Putge, de Edebé, plantea a los adolescentes para hacerles reflexionar sobre sus acciones respecto al clima (ODS 13-Cambio climático) y ser conscientes del estado del mundo submarino (ODS 14 - Vida submarina) y del consumo responsable (ODS 12 - Producción y consumo responsables).

'Please, come in!'

Es el título con el que Joe Hopkins, profesor de la UOC, quiere ayudar a los trabajadores de pequeños comercios, bares y restaurantes a tener conocimientos básicos de inglés, idioma de intercambio global. De esta forma se contribuye al ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico y al ODS 10 - Reducción de las desigualdades.

Los motivos visuales en la esfera pública: producción y circulación de las imágenes del poder

Es el nanoMOOC que Carolina Sourdis, Ivan Pintor y Jordi Balló, miembros del grupo de investigación MOVEP de la UPF, ponen a disposición de formadores en comunicación, medios audiovisuales y periodismo, así como estudiantes de carreras afines, para reconocer los motivos visuales que circulan en la esfera pública y analizar la ideología subyacente en la presencia, circulación y recurrencia de estas imágenes. Contribuye al ODS 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas.

De tu idea al Canvas

Es una iniciativa vinculada al programa Start-UPFlama de la UPF y con docencia de Albert Domingo, dirigida a los emprendedores que tienen ideas de empresa, pero necesitan aterrizarlas en una herramienta de uso general y visual como modelo Canvas de negocio . Se contribuye al ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico.

Bases Blockchain (comenzará el 1 de diciembre de 2021)

Es un curso en inglés de la EIT Urban Mobility, impartido por Miquel Oliver y Fabio della Valle, vinculados a la UPF, de introducción a los conceptos básicos de blockchain aplicado a la movilidad urbana. Este tema es clave para el cumplimiento del ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, a la vez que forma parte de los hitos que se plantean en el ODS 9 - Industria, innovación e infraestructuras.

Un formato innovador que incluye módulos tecnológicos avanzados para la mejora del aprendizaje

Los datos ayudan a mejorar los procesos y, a su vez, a tomar decisiones. Por este motivo, los nanoMOOCs integran un módulo de analíticas de aprendizaje que recoge evidencias de la actividad del estudiante, concretamente en relación a su interacción con los contenidos formativos y el uso que hacen de las diversas funcionalidades al alcance. De esta forma, incluye módulos tecnológicos avanzados como el detector de emociones, a partir de técnicas de visión por computador. También prevé la certificación con blockchain, la aplicación de la inteligencia artificial o la gamificación avanzada, además de contenidos de alta calidad.

¿Qué nos dicen las emociones de los estudiantes?

El estar muy motivado, interesado, aburrido, confundido o desconcentrado ayuda tanto a validar los contenidos del curso como a activar sistemas de captación de interés vía gamificación o personalización.

¿Cómo se personalizan los nanoMOOCs?

Se definen itinerarios para cada participante dentro de cada curso en función de distintos perfiles de estudiante y su progreso. De esta forma, la experiencia de cada participante puede decirse que es única.

¿Cuándo entra el juego en el aprendizaje?

Se incorporan mecánicas de gamificación también adaptadas a cada participante, que ayudan o como recurso de aprendizaje, o bien a mantener el interés del participante ya amenizar su evolución.

¿Por qué un participante puede evaluar a otro?

El hecho de incorporar la evaluación entre iguales favorece que los participantes aprendan del trabajo de otros compañeros, garantizando altos índices de calidad e introduciendo un innovador modelo de coevaluación entre iguales.

¿Se puede certificar el curso realizado?

Los nanoMOOCs incorporan tecnología blockchain para emitir un certificado vitalicio del curso realizado, verificable desde su CV en las redes sociales.

Otro éxito de los nanoMOOCs es su capacidad de transferencia a cualquier sector, puesto que la formación es clave para la competitividad de las empresas e instituciones. De hecho, tres de los cuatro nanomoocs actuales ya obedecen a peticiones del mundo de la emprendeduría (UPF Ventures), del sector audiovisual (Grupo de Investigación MOVEP) o desde la movilidad urbana (EIT Urban Mobility). Además, otras organizaciones del sector de la pequeña y mediana empresa o del sector de la innovación tecnológica y emprendeduría, desde la banca online al mundo editorial, han mostrado interés en realizar propuestas concretas de nanomooc tanto para formar a sus trabajadores como a los sus clientes.