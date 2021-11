La ciberseguridad, asignatura pendiente

En la sociedad hiperconectada que vivimos, los estudiantes encuentran un sinfín de oportunidades para formarse y seguir aprendiendo en el mundo digital. Sin embargo, también son muchas las amenazas que nacen en la red ya que los ciberdelincuentes son conscientes de que las escuelas son una fuente lucrativa de datos personales. Concretamente, del total de malware empresarial notificado en los últimos 30 días por Microsoft, más del 60% se dirigía a la industria de la educación.

Como decía The Whashington Post "los datos de los estudiantes pueden ser más valiosos que otro tipo de información personal en el mercado negro porque los niños, que a menudo no tienen cuentas bancarias ni tarjetas de crédito, no notan los efectos o señales del robo de identidad.

En un sector educativo marcado por la digitalización, administrar la ciberseguridad es un gran trabajo. Incluye establecer políticas y procedimientos, brindar capacitación y apoyo a los estudiantes y al personal, proteger los sistemas contra accesos y cambios no autorizados, al mismo tiempo que crea capacidades de respaldo y recuperación.

En este sentido, el papel de los padres a la hora de tomar en serio la seguridad de los dispositivos utilizados por los más pequeños es fundamental. Por eso es importante tener en cuenta algunos consejos de seguridad, como los ofrecidos por Avast, líder mundial en productos de seguridad y privacidad digitales, para que los niños y niñas naveguen tranquilos por Internet:

1. Evitar publicar información personal en Internet. Esto incluye su nombre completo, dirección, correo electrónico o número de teléfono. Es importante concienciar sobre la perpetuidad del contenido digital.

2. Aprender a encontrar la configuración de privacidad en cada sitio web para ajustarla a los estándares más rigurosos.

3. Mantener en secreto las contraseñas. Es recomendable que los más pequeños compartan estas credenciales únicamente con sus padres. Dependiendo de la edad del niño/a esto resultará más o menos complicado, pero es importante conocerlas para poder tener acceso en caso de que sea necesario.

4. Respetar la libertad de opinión online. Internet es uno de los cimientos de la democracia. Es importante que los más pequeños entiendan lo que es la libertad de opinión y que sepan que en Internet este derecho es especialmente relevante. Cualquiera puede expresar su opinión en Internet siempre que lo haga con respeto y tolerancia.

5. Dar valor a los datos. Muchas empresas y servicios "gratuitos" ganan dinero gracias a la recopilación y venta de datos personales de sus usuarios. Por este motivo, depende de nosotros decidir qué información estamos dispuestos a dar. Esto debe ser transmitido a los más pequeños para que tomen las decisiones adecuadas.

Es importante que estos temas aparezcan en las conversaciones que padres y madres tengan con sus hijos. Los mayores deben concienciar a los pequeños sobre el mantenimiento de unos hábitos seguros y sanos en Internet para que puedan sacar el máximo partido al mundo digital sin exponerse a ciberdelincuentes.

Elaborado por Luis Corrons, Security Evangelist de Avast