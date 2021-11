Esade lanza un nuevo 'think tank' para impulsar la gestión del impacto social en las empresas

Esade ha lanzado el Esade Center for Social Impact (ECSI), un nuevo think tank centrado en el estudio y el desarrollo de soluciones de impacto social para que las empresas puedan abordar de una forma eficaz los desafíos más urgentes a los que se enfrenta el planeta. ECSI se suma, de esta manera, al compromiso de Esade con la sociedad y tiene como principal objetivo ofrecer respuestas a los problemas globales a través de la formación en la inversión y el emprendimiento de impacto, así como en la medición y la gestión.

El centro nace del impulso del Esade Entrepreneurship Institute que, desde 2017 y hasta la creación de este think tank, ha albergado sus actividades y, entre los trabajos que ha desarrollado hasta la fecha, destacan sus investigaciones en materia de medición del impacto o sobre las necesidades financieras de las empresas sociales. A partir de ahora, el nuevo centro desarrollará su labor de forma independiente, bajo la dirección de la profesora Lisa Hehenberger, experta internacional en impacto social. Para Lisa Hehenberger "el impacto social trata del cambio que generamos a través de nuestras actividades, en la sociedad y en el planeta". "Para ello -prosigue- necesitamos saber qué funciona y qué no, y por esa razón, hemos creado una comunidad de impacto en la que estudiantes, profesionales y expertos puedan juntos para desarrollar soluciones a algunos de los desafíos más urgentes de nuestra sociedad".

Lisa Hehenberger cuenta con más de quince años de experiencia en el sector del impacto. Es una reconocida experta en filantropía empresarial, emprendimiento social e inversión, gestión y medición de impacto. Pertenece a varios grupos expertos de organizaciones internacionales en estos campos, entre los que destacan el comité científico de Acción Global de la OCDE "promoviendo ecosistemas de economía social y solidaria" y el grupo académico de trabajo en medición y gestión del impacto del CASE de la Universidad de Duke para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y es miembro del consejo asesor de los fondos de impacto Oryx Impact, Rubio Impact Ventures y Creas. También ha sido directora de Investigación y Política de la European Venture Philanthropy Association y miembro del Grupo de expertos sobre emprendimiento social (GECES) de la Comisión Europea.

Poniendo en práctica el conocimiento

El equipo de Esade Center for Social Impact, que cuenta con su propio grupo de investigación, colabora con toda la comunidad de Esade y distintos actores, como la OCDE, Ship2b, Ashoka, SpainNAB y la red Euclid, para desarrollar investigación relevante y de vanguardia, tanto académica como práctica, para apoyar la labor docente de Esade y fomentar el debate social entre los estudiantes y demás miembros de la comunidad académica.

ECSI transfiere conocimiento a las asignaturas optativas de emprendimiento social que pueden cursar los participantes en los programas Master in Sciences of Managegement (MSc), Master in Businiess Administration (MBA) y Executive Educaction de Esade. El centro también mantiene una estrecha relación con el Servicio de Carreras Profesionales de Esade, con el fin de dar apoyo a aquellos estudiantes interesados en desarrollar su carrera profesional en el ámbito del impacto social y a los futuros emprendedores que quieran crear empresas sociales.

