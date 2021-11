Aprender a programar: una apuesta de futuro para los estudiantes

Carmen García Madrid

Robert C. Martin decía que "la verdad solo se puede encontrar en un lugar: el código". Y desde hace unos años este lenguaje acapara más y más sectores, como el educativo. Los niños del siglo XXI son nativos digitales y, por eso, tanto desde la escuela como desde la familia es imprescindible adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje al nuevo entorno generado por las nuevas tecnologías e introducir en el sistema educativo un nuevo término sin el que ya no se puede vivir: la programación. Se trata de un proceso internacional usado de forma masiva que sirve para interaccionar con proyectos y preparar diferentes máquinas a través de diferentes lenguajes. Los expertos apuestan por la introducción de esta práctica en las primeras etapas educativas para formar a los jóvenes en función de las necesidades de la sociedad. "Aprender a programar es muy importante para adaptarse y triunfar laboralmente en una economía cada vez más digital", indica Emilio Cortés, director y presidente de la Fundación Evolutio.

En los últimos años estamos siendo testigos del crecimiento del uso de las tecnologías ligadas a la informática en los colegios. Cada vez son más los niños en edad escolar que utilizan ordenadores o tabletas en sus clases y esto les ha ayudado a mejorar el aprendizaje interactivo en el aula. Además, la Unión Europea lo tiene claro: los niños que aprendan programación ahora serán los líderes profesionales del mañana. De hecho, esta asignatura ya está presente en los currículos escolares de países como Reino Unido, Alemania o Australia, donde ya la han incluido en la Educación Primaria y Secundaria. En España, parece que el Gobierno está de acuerdo con la importancia que tiene esta materia. La ministra de Educación participó en un acto de presentación del plan de acción de Code.org, una iniciativa que busca difundir la programación entre los jóvenes, y resaltó el valor educativo de la programación informática, así como la voluntad del Ministerio de luchar contra la brecha de género en las disciplinas STEM.

Si en la Edad Media la novedad fue el latín y en el siglo XX fue el inglés, Víctor Gómez, CEO 4GEEKS Academy España mantiene que este siglo la primicia: "es el nuevo lenguaje universal". Existen multitud de lenguajes de programación, al igual que en el mundo existen diferentes idiomas y cada uno de ellos está especializado en el desarrollo de softwares diferentes. Es por eso por lo que enseñar programación a un niño, no difiere demasiado en lo que es aprender inglés. Si el idioma se introduce en su vida de forma natural desde pequeño, lo dominará sin darse cuenta en pocos años.

Los beneficios que reporta introducir la programación desde las edades tempranas son múltiples, entre ellos están las oportunidades de empleo de cara al futuro. "Las empresas y las administraciones públicas necesitan aprovechar el pleno potencial de la transformación digital y, aquí será fundamental fomentar la generación de profesionales que comprendan cómo funciona la tecnología", explica Emilio Cortés. En este punto es necesario incidir en la relevancia que ya tiene hoy en día seguir mejorando las relaciones entre el sector educativo y empresarial, para que los planes académicos no queden desfasados y se adapten a las necesidades del momento. De hecho, este es un problema que preocupa a los profesionales del sector, ya que existe en la actualidad una brecha entre la necesidad de programadores y la oferta de este tipo de perfiles en el mercado. "Se necesitan más de un millón de estos profesionales tan solo en Europa", apunta Víctor Gómez.

A pesar de ser una profesión altamente demandada en España, un 82% de los padres y un 76% de los alumnos desconoce qué son y qué materias comprenden las ciencias de la computación, según el informe "Educación en ciencias de la computación en España 2015".

En un momento como el actual, en el que el desarrollo tecnológico afecta a todos los aspectos y donde la pandemia ha acelerado la transformación del mundo a lo digital, es más importante que nunca impulsar las competencias y habilidades digitales para poder acceder a los empleos que está demandando el mercado de trabajo. Además de aumentar los aspectos teóricos, la enseñanza de programación también mejora ciertas habilidades que hoy en día son muy requeridas en el sector laboral. "Pensamiento creativo, lógico, capacidad de observación y detalle, desarrollo de habilidades de aprendizaje autodidacta y preparación para las profesiones del futuro desde temprana edad", son algunas que han adquirido una especial relevancia en palabras de Gómez.

Desde los más pequeños

Lo que sí está claro es que los niños son actualmente consumidores de tecnología y es importante enseñarles a usarla y a entenderla desde el principio. Desde la Fundación Evolutio hacen hincapié en este punto, ya que "es el estar habituados a la tecnología en su día a día lo que les hace familiarizarse más con la tecnología". En este sentido, cualquier edad es buena para iniciar a los pequeños en la programación, siempre y cuando se adecúe a sus necesidades cognitivas, físicas y emocionales. Pero el primer punto a resolver es formar a los docentes, ya que, según el informe mencionado anteriormente, un 82% de los profesores nunca ha aprendido a utilizar la tecnología para enseñar.

Los profesionales aconsejan empezar desde los primeros años de las etapas educativas, para conseguir que tengan un primer contacto con esta disciplina de una manera lúdica y a la vez formativa. Uno de los ejemplos que más llama la atención es Kautilya Katariya, el programador más joven del mundo con 6 años. No obstante, a pesar de que es una realidad innegable el avance de las tecnologías, todavía hay personas que pueden no están del todo convencidas: "Seguramente muchos padres no estén de acuerdo conmigo, un niño no debería pasar tantas horas sentado frente a un ordenador porque tiene que desarrollar habilidades sociales, pero es importante que entre todas las habilidades que tiene que aprender, la programación esté en esa lista", confiesa Víctor Gómez.

Aunque pueda parecer una materia ciertamente engorrosa, para Pablo Boixeda, de Solutions Enigneering Manager Iberia & Italy de Cloudera, "lo más importante es elaborar contenidos que tengan una gran utilidad didáctica, pero que a su vez sean entretenidos". Así, es adecuado plantear la resolución de problemas con datos de una manera sencilla para que los más pequeños puedan iniciarse en este campo. "La gamificación, por ejemplo, es una de las mejores maneras para introducir a los estudiantes en esta materia", manifiesta Cortés. Las aulas necesitarán soluciones acordes a cada nivel educativo y que los alumnos de las primeras etapas educativas vean la programación como una actividad estimulante de acuerdo a sus necesidades.

Mejores aplicaciones

A día de hoy hay muchas herramientas que se adaptan a cada momento formativo y que ofrecen un sinfín de opciones para que los más pequeños puedan ampliar sus conocimientos en este campo. Una de las aplicaciones más destacadas es Scratch, desarrollada por el MIT Media Lab. Su interface es muy amigable y visual y permite profundizar en conceptos básicos a la vez que nos prepara para otros lenguajes más complejos. "Es una forma de aprender jugando y se basa en retos. La edad recomendada por el MIT es de entre 6 y 7 años", indica Víctor Gómez. De la mano de Google despunta Blockly, una herramienta que permite a los niños familiarizarse con códigos de programación, de modo que pueden generar código PHP, JavaScript, Python, Dart y Lua de una manera asequible.

Desde la Fundación Evolutio han lanzado Technovation Girls, que promueve el uso de la tecnología y la inteligencia artificial entre chicas de 10-17 años, ya que, en muchos casos, existe una brecha de género por clichés y conceptos erróneos en torno a la tecnología. Fresh Squeeze on Data es la herramienta que han divulgado desde Cloudera. Se trata de "un programa que, a través de historietas centradas en los más pequeños, les hace ver que el vencedor de limonada de hoy es el líder comercial del mañana", explica Pablo Boixeda.

La programación ha llegado para quedarse y su recorrido por el mundo laboral seguirá avanzando. Según el Foro Económico Internacional, en el año 2025 los cambios tecnológicos crearán 97 millones de puestos de trabajo, que englobarán todos los sectores de la sociedad. Es por ello por lo que este nuevo paradigma implicará necesidades de formación y de inversión que depende de las instituciones educativas y de las compañías. Víctor Gómez concluye: "La programación sirve para absolutamente todo".