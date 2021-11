Lisa Hehenberger: "El ECSI nos ayuda a posicionarnos como escuela de negocios líder en el ámbito del impacto social"

Carmen García Madrid

Esade ha anunciado el lanzamiento del Esade Center for Social Impact (ESCI), un nuevo think thank centrado en el estudio y desarrollo de soluciones de impacto social para abordar los desafíos más urgentes del mundo. Estará dirigido por Lisa Hehenberger, que tiene más de 15 años de experiencia en el sector del impacto.

¿Por qué Esade ha decidido lanzar esta nueva institución?

La creación del Esade Center for Social Impact (ECSI) responde a nuestra voluntad de contribuir a una sociedad más justa y sostenible. Los desafíos sociales y medioambientales actuales son enormes y tenemos que entender cómo las empresas y los inversores pueden contribuir a desarrollar soluciones en colaboración con el sector público y el tercer sector. Además, el centro está alineado con la misión de Esade y responde al interés creciente de nuestros alumnos en desarrollar carreras con propósito.

¿Cuál es el objetivo que la escuela pretende alcanzar con ESCI?

El ECSI nos ayuda a posicionarnos como escuela de negocios líder en el ámbito del impacto social a través, entre otros, de la promoción de iniciativas como el Social Impact Lab para los estudiantes del MBA, la participación junto con otras escuelas de primer nivel mundial en foros como el Impact & Sustainable Finance Faculty Consortium, o la contribución a grupos de expertos de la OCDE y de la Comisión Europea. Queremos desarrollar conocimientos que contribuyan a los tres ejes de Esade: Investigación, Docencia y Debate Social.

¿Cuáles son las claves que tiene en mente para dirigir este centro?

Contamos con un equipo propio de investigación y gestión, y colaboramos estrechamente con otros centros e institutos de Esade, así como con otras instituciones de referencia en el ámbito del impacto social. Para nosotros es fundamental ser participantes activos en el ecosistema del impacto para poder entender lo que preocupa a sus actores, tener acceso a los datos más relevantes del mismo y contribuir a él con ideas y soluciones para generar el mayor social.

¿Cuáles son los temas que se van a tratar principalmente en este think thank?

Nuestra agenda de investigación incluye tres temas principales: la inversión del impacto, el emprendimiento del impacto y la medición y la gestión del impacto.

¿Qué pretende alcanzar la investigación desarrollada dentro de ESCI?

La misión del ECSI es generar conocimiento que ayude a las empresas a abordar las necesidades sociales a través de sus modelos de negocio; a los inversores, a aumentar y acelerar el impacto de estas empresas sociales; y a todos los actores involucrados, a utilizar la medición y la gestión de su impacto para aprender y mejorar.

¿En qué consiste exactamente el "Impacto social" que queréis mostrar en ESCI?

El impacto social es el cambio que una organización genera en la sociedad y en el planeta debido a sus distintas acciones y actividades. Vemos el impacto social como una necesidad estratégica para cualquier empresa, y la medición de su impacto, como una herramienta clave para entender qué funciona y qué no funciona en este aspecto. La gestión del impacto es la integración del éste en las formas de trabajar de empresas e inversores.

¿De qué forma se relaciona el emprendimiento con el impacto social?

El emprendimiento es fundamental para generar e implementar soluciones a problemas sociales en el mundo empresarial. Los emprendedores sociales desarrollan empresas con una doble misión: solucionar problemas sociales y/o medioambientales con un modelo de negocio que opera en el mercado. Es decir que vende productos o servicios que puedan generar ingresos, pero, al mismo tiempo, solucionar un problema para sus beneficiaros. Dada su labor, los emprendedores sociales necesitan entender si realmente generan un cambio en el problema que intentan solucionar, y si el cambio es gracias a sus actividades. Este cambio es lo que llamamos impacto social.

¿Por qué es tan importante la comunidad de impacto de Esade?

Durante los últimos años hemos creado una comunidad de impacto en Esade compuesta por estudiantes y expertos internos y externos que colaboran en temas de impacto social. El ECSI contribuye a ella a través de la creación vínculos y oportunidades de colaboración, el asesoramiento a alumnos y empresas, y la generación de espacios de reflexión y aprendizajes. La comunidad es clave en este ámbito porque sólo a través de la colaboración y de las alianzas vamos a poder tener un impacto más profundo en la sociedad. En este sentido, llevamos ya muchos años colaborando con entidades como BBK, Open Value Foundation, SpainNAB, Ship2B, Ashoka, la OCDE y la Comisión Europea en el desarrollo de eventos, investigación e intercambio de conocimiento.

¿Qué beneficios pueden tener los estudiantes que participen en este centro?

Podemos destacar tres grandes beneficios: formativos, ya que todas la materias y cursos sobre impacto social que se imparten en esade se nutren del trabajo del centro; de desarrollo de carrera profesional, porque colaboramos muy estrechamente con Esade Career Services para ayudar a los alumnos a desarrollar carreras de propósito, y de colaboración, puesto que a través de la Impact Community ofrecemos oportunidades a los alumnos que quieren tener experiencias prácticas y acceso a actores del ecosistema de impacto. Un ejemplo de lo anterior es el MBA Social Impact Lab, que ofrece una serie de actividades para los alumnos del MBA de Esade que se combinan con cursos especializados.

