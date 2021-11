Caminos Meeting Point: nace un punto de encuentro y formación para los estudiantes de la Politécnica de Madrid

Resiliencia, excelencia y confianza en la calidad de la formación recibida fueron tres de las ideas que marcaron ayer la presentación de Caminos Meeting Point, el nuevo espacio de Banco Caminos en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Caminos Meeting Point, un espacio abierto y que mira al futuro, ofrece a los estudiantes, profesores y resto de comunidad universitaria un punto de encuentro y una oferta para ampliar su formación y dar respuesta a necesidades financieras y profesionales. Este nuevo espacio de Banco Caminos está ubicado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM. El popular mago y comunicador Mago More ejerció de maestro de ceremonias del acto, en el que participaron el director de la ETSICCP, Francisco Javier Martín Carrasco, el vicerrector de Asuntos Económicos de la misma escuela, Antonio Hidalgo Nuchera, y el CEO de Banco Caminos, Enrique Serra.

"Estas iniciativas, que tienen que ver con trabajo colaborativo, son importantes para que nuestros alumnos estén motivados. Es importante el apoyo del banco, que concede becas y premios, y eso es siempre un incentivo", explicó el vicerrector de Asuntos Económicos de la UPM, Antonio Hidalgo Nuchera. Por su parte, Francisco Javier Martín aseguró: "No es mala estrategia para la escuela acercarse al banco que se lleva su nombre, ni para el banco acercarse a la escuela que forma a los que serán dentro de poco los mejores ingenieros del mundo. Si nos coordinamos bien, tanto la escuela como el banco, podremos obtener los mejores frutos".

Enrique Serra explicó, en una animada charla con Mago More, los motivos de la creación del nuevo punto de encuentro. "Caminos Meeting Point es volver al origen. Este es el origen de todo. Llevamos años sabiendo que nosotros nacimos aquí. ¿Cómo vamos a entender lo que necesita un ingeniero si desde que se forman y salen al mundo laboral no estamos aquí con ellos?", explicó Serra. El directivo de Banco Caminos lanzó un mensaje a los estudiantes de ICCP: "Que sepan que estamos, que existimos, que llevamos su nombre. Nuestra misión es entenderlos. Cuando salgan de la escuela tienen muchísimos retos por delante: la internacionalización, buscar la rama adecuada de su especialidad En Banco Caminos hemos querido darles un punto de encuentro donde entender esto y darles esa formación adicional que les ayude en su empleabilidad". El CEO de Banco Caminos también resumió la diferencia de la entidad bancaria con otras, destacando la importancia de entender y estar siempre cerca del sector que mejor conoce, una cercanía que el nuevo espacio ejemplifica.

Tres ingenieros destacados

Los otros protagonistas fueron tres ingenieros jóvenes, pero ya conocidos gracias a sus logros y trayectorias personales: David Núñez García, ingeniero Industrial y presidente del cluster Madrid Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura (MWCC); Lucía Íñigo Paarmann, ingeniera de Caminos experta en innovación de políticas europeas, y Carlos Polimón Olabarrieta, ingeniero de Caminos y popular divulgador online gracias a su cuenta en Twitter El General (@johnygrey).

Los tres repasaron sus respectivas trayectorias, que los han llevado a destacar y realizarse profesionalmente de diferentes maneras. Núñez García habló de "vocación de servicio", algo que él conoció desde muy joven, cuando con 18 años comenzó a trabajar en el Gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid, para más tarde lograr diferentes puestos en el sector privado, a la vez que colabora como voluntario en su tiempo libre con Samur. Íñigo Paarmann ofreció su experiencia personal como ingeniera que comenzó trabajando en el extranjero para finalmente establecerse en España. Y Polimón Olabarrieta contó cómo lo que empezó siendo una ficción, una cuenta en Twitter dedicada a puentes, ha acabado creando una imagen y una dedicación.

Adaptación al cambio y excelencia

"Es muy importante el valor que te imprime la Politécnica: la capacidad de trabajo y de sacrificio", aseguró Núñez García. Por su parte, Íñigo Paarmann recordó la calidad de los ingenieros españoles, subrayada por el Ranking de Shangay, que sitúa a la ETS ICCP de la UPM como quinta mejor escuela técnica del mundo. Sobre su paso por Ámsterdam, la ingeniera explicó cómo "en equipos formados por profesionales extranjeros, el que acababa resolviendo el problema eras tú. No sé si somos los mejores, pero desde luego no tenemos nada de lo que sentirnos avergonzados". Polimón Olabarrieta defendió la importancia de las nuevas tecnologías. "Más que cómo me han ayudado las RR SS, la pregunta debería ser: ¿por qué no estás en RR SS?", recalcó, asegurando que "la ICCP siempre ha sido una profesión de servicio a la sociedad, pero durante toda su historia lo ha hecho de espaldas a esta. Todavía no hemos entendido el cambio. Ahora, cada persona con su móvil es capaz de crear una tendencia. Tras dos siglos de profesión, hay que empezar a entender ese cambio. O lo empezamos a hacer o nos quedamos fuera".

Detrás de las tres experiencias sin duda están las lecciones para la vida y la carrera profesional que Mago More, con su humor, fue desgranando al cierre del acto: la capacidad de aguante, la resiliencia, saber que siempre hay que seguir intentado y que los errores sirven para aprender y mejorar, la búsqueda constante de la excelencia, la importancia de rodearse de buenos equipos y la capacidad para adaptarse a las circunstancias.

