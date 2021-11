CyL rebajará las ratios máximas de alumnos por grupo desde el próximo curso

Europa Press Salamanca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes en Salamanca que, dentro de las "novedades" para el próximo curso lectivo, se rebajarán las ratios máximas de alumnos por grupo en las enseñanzas de régimen general.

Así lo ha avanzado durante su intervención en la inauguración del encuentro 'Diálogo sobre el futuro de la Educación', que se celebra desde este lunes en Salamanca y que ha contado, entre otras autoridades con la presencia del presidente del Senado, Ander Gil, y el vicepresidente de Promoción de nuestro Modelo de Vida Europea de la Comisión Europea, Margaritis Schinás.

Sobre la rebaja en las ratios, Fernández Mañueco ha apuntado que tiene el propósito de "aumentar la atención personalizada a todo el alumnado" y que se enmarca dentro del conjunto de decisiones y actuaciones para "seguir mejorando constantemente" el sistema educativo de la Comunidad, para lo que la Administración está "negociando con los agentes sociales" y así "alcanzar un acuerdo no tardando mucho".

Respecto a otras novedades de cara al periodo lectivo 2022-2023, en las que también ha incidido el presidente de la Junta durante su intervención, está también la de "mejorar el horario lectivo de los docentes" de modo que "puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones".

Asimismo, ha hecho hincapié en el "avance tecnológico"; por el que "todos los colegios ya están conectados con velocidad ultrarrápida" y ha añadido que, "precisamente" este lunes, se licitan 30 millones de euros dirigidos a extender esta tecnología a las más de 16.000 aulas de toda la Comunidad.

Esta llegada a todas las aulas supondrá alcanzar en Ávila las 1.215 existentes; Burgos, 2.491; León, 2.974; Palencia, 1.071; Salamanca, 2.195; Segovia, 1.227; Soria, 653; Valladolid, 3.684, y Zamora, 1.120.

Educación gratis de dos a tres años

De cara al próximo curso también, ha recordado, comenzará a ser gratuita la educación de dos a tres años, una puesta en marcha para la que Castilla y León "ya se está preparando" con los agentes implicados, "tanto públicos como privados", para que la posibilidad de la educación gratuita sea una realidad para las familias de los 13.600 niños de esta edad y "cuidando a todas las partes", para que "nadie pierda y para que ganen las familias".

"Un sistema educativo sólo se mantiene en cabeza si su línea de mejora es global y constante", ha advertido Fernández Mañueco. Por eso, ha añadido, Castilla y León sigue también innovando en metodologías didácticas y refuerzo a los alumnos que lo precisen, pues "no se trata de bajar el listón", sino de "ayudar" a todos los alumnos a superarlo sin rebajarlo.

El presidente, quien han subrayado el valor que en la Comunidad se otorga al mérito, esfuerzo, capacidad y conocimiento de los alumnos, ha aprovechado este punto para reclamar una EBAU única como cauce de acceso a un distrito universitario único y con criterios de evaluación que "no discriminen a unos estudiantes respecto a otros".

Igualmente, el presidente de la Junta ha reclamado "un pacto por la universidad" que es "imprescindible" y ha abogado por un impulso desde el Gobierno y "contando con las autonomías, las universidades y las fuerzas políticas".

Educación en CyL

"Nosotros creemos en atenuar las desigualdades socioeconómicas no mediante una menor exigencia, sino reforzando a todos los alumnos que lo precisan" y "apostando por el paradigma de la educación inclusiva de calidad", ha incidido el jefe del Ejecutivo autonómico en el foro reunido en Salamanca.

En palabras de Fernández Mañueco, la celebración de este foro en Salamanca "no es casualidad", pues Castilla y León es la Comunidad "idónea" para reflexionar sobre Educación, pues "viene acreditando un desempeño excelente en esta materia", ha subrayado.

Ha recalcado que Castilla y León "es la locomotora en Educación", con un sistema que se sitúa "entre los mejores de Europa y del mundo", según lo constatan informes como PISA o TIMSS. Ser líderes en Educación en España "no es casualidad", ha advertido el presidente, pues se debe al "esfuerzo de toda la comunidad educativa" y a "una clara voluntad política de garantizar una educación pública con la máxima calidad y equidad, tanto en el medio urbano como en el rural, en centros públicos y concertados y tanto en la educación escolar como universitaria, con bajada de tasas, aumento de becas y un mayor apoyo a la investigación".

