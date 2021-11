Udemy Business celebra 'Forward', el evento virtual gratuito sobre aprendizaje y desarrollo profesional

Udemy Business, la plataforma corporativa de Udemy destinada al aprendizaje y enseñanza online líder en el mercado, celebra de forma virtual el próximo miércoles 10 de noviembre 'Forward', su evento anual y gratuito sobre aprendizaje, formación y desarrollo en el entorno laboral.

Este año, el evento 'Forward' se centra en el lema `Taking on the future of work, together´ (en español, 'Asumir juntos el futuro del trabajo'), y contará con la participación de Arianna Huffington, fundadora de The Huffington Post y fundadora y CEO de Thrive Global. Entre los temas que liderarán la agenda de este encuentro virtual, destacan el futuro del trabajo, la transición de las 'soft skills' hacia las 'power skills', la lucha contra el fenómeno de 'la gran renuncia' a través del aprendizaje y las soluciones de aprendizaje de Udemy Business.

'Forward' comenzará el 10 de noviembre a las 18:00 CET y estará abierto a cualquier persona interesada en aportar nuevas habilidades a sus equipos y prepararlos para el entorno laboral del futuro. Regístrate y reserva tu "asiento virtual" en la web de Udemy Business.