Los ciberataques cuestan al sector educativo una media de 2,34 millones de euros

Tras el estallido de la crisis sanitaria, la ciberdelincuencia ha ido en aumento. La aceleración de la digitalización de las empresas, el teletrabajo son algunas de las causas de ese crecimiento. En concreto, el sector de la educación ha sido uno de los más castigados. Según datos publicados, el volumen de ataques en este sector ha aumentado hasta un 300% tras la pandemia del coronavirus. Además, según datos del Informe de Ciberamenazas 2021 de SonicWall, los datos muestran que los ataques se están centrando en el sector educativo cada vez más y es debido a su valor informativo. 2020 ha sido el año en el que más ataques ransomware o secuestro de datos han sufrido. Tal y como destaca Qualiteasy, importadora de las soluciones de Faronics Inc. en España, los centros educativos son un blanco fácil para los ciberdelincuentes ante la conectividad de un número alto de usuarios a través de diferentes dispositivos, el auge de la educación online o las redes Wiffi.

Coste

Los ataques informáticos suponen un elevado coste para las instituciones educativas. Así, el estudio de Sophos "State of Ransomware in Education 2021" alerta de que el impacto financiero para este tipo de entidades en 2020 fue de 2,34 millones de euros, un 48% superior a la media global. Asimismo, el mismo informe confirma que más de un tercio (35%) de los que sufrieron el cifrado de sus datos cedieron a las exigencias de los atacantes y pagaron el rescate. El pago medio del rescate fue de 96.238 euros.

Tipos de ataque

En cuanto a los tipos de ciberataques más comunes que sufren colegios o universidades son los conocidos como DDoS (denegación de servicios). Su objetivo es sobrecargar y saturar los sistemas informáticos para hacerlos inaccesibles al usuario. Pese a ello, existen otro tipo de ataques informáticos que también se dan a menudo como el phishing o los malwares. El phishing consiste en el envío de correos electrónicos que falsean la identidad de un servicio o entidad reputada con el objetivo de hacer llegar documentos para descargar o vínculos maliciosos para clicar. Mientras que con el malware se trata de ejecutar un programa informático sin el consentimiento del usuario.

Principales problemas de vulnerabilidad

La pandemia trajo consigo una aceleración de la digitalización de los centros educativos. Se generalizaron las clases online. Esta es una de las causas de tener una mayor exposición a los ataques de los ciberdelincuentes. Además, según un estudio impulsado por la Fundación BBK, la información sensible que almacenan los centros, junto con el mínimo nivel de ciberseguridad y competencia digital de los usuarios del sistema, representan un riesgo potencial. Del mismo modo, los servicios en la nube sin un sistema de ciberseguridad eficiente, puede ser otra de las brechas de seguridad de colegios y universidades. Asimismo, otro informe incluye datos alarmantes, como que el 63% de las escuelas no revisan los permisos de forma regular, el 22% no sabe cómo se otorgan los derechos de acceso, el 24% admitió otorgar derechos de acceso directo a toda solicitud, y solo el 18% tiene un profesional de ciberseguridad dedicado a tiempo completo en el personal.

Seminario online sobre el caso de éxito de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)

El próximo 10 de noviembre Qualiteasy celebrará un webinar con el fin de exponer el caso de éxito de la Universidad Francisco de Vitoria en materia de ciberseguridad. Héctor Molina, Jefe de Equipo de Atención a Usuarios en la Oficina de Transformación Digital de la Universidad Francisco de Vitoria, mostrará el uso que han hecho y están haciendo de las diversas versiones de las soluciones de ciberseguridad Deep Freeze Cloud a lo largo de los últimos años hasta llegar a la versión Cloud Ultimate. Dará soporte al Sr. Molina en su exposición, el responsable de la puesta en marcha de la migración de versiones, Sr. Antonio Soriano, también de la Universidad Francisco de Vitoria. Hasta el momento, ya hay más de 40 expertos informáticos inscritos de 20 universidades españolas

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) es una universidad privada ubicada en Pozuelo de Alarcón, Comunidad de Madrid. Es una universidad católica. Su nombre rinde homenaje al padre del Derecho Internacional y teólogo Francisco de Vitoria, de la Orden de los Dominicos. La UFV cuenta con dos campus universitarios en Madrid, con más de 50 grados y dobles grados, ciclos formativos de grado superior, una escuela de postgrado, doctorados, centros de investigación y forma parte de una red internacional de centros formativos de Europa, Estados Unidos, México y América del Sur. Más de 40.000 alumnos han pasado por sus aulas.