Erasmus+ en inglés: claves para elegir el examen más adecuado

Según los últimos datos de la Comisión Europea, más de 44.000 estudiantes españoles se embarcaron en el programa Erasmus+, en el curso 2018-2019. Muchos de ellos, comienzan su viaje hacia esta inmersión lingüística y cultural en el mes de noviembre, cuando las universidades abren el periodo de inscripciones para solicitar plaza en los diferentes cursos. En este contexto, el British Council, experto en certificación del inglés, explica algunas consideraciones que deben tener en cuenta aquellos jóvenes que se deciden por destinos de habla inglesa, a la hora de acreditar su nivel y disfrutar así de su experiencia Erasmus+.

1. Consultar los requerimientos. El primer paso es comprobar el nivel de inglés requerido antes de solicitar una plaza en Erasmus+, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. La mayoría de las universidades solicitan acreditar un nivel B1/B2 e instituciones como la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la Asociación de los Centros de Lenguas de la Educación Superior (ACLES) recogen en sus páginas web los listados de las certificaciones oficiales reconocidas por las universidades españolas. Las universidades en Cataluña también reconocen las acreditaciones autorizadas por la Generalitat. Resulta crucial consultar estas fuentes y los requerimientos de la universidad de destino para el curso seleccionado.

2. Examen o prueba multinivel. Algunos exámenes como Cambridge First o Advanced, BEC, Trinity o LanguageCert están diseñados para certificar un nivel de inglés concreto: el candidato los aprueba o los suspende consiguiendo o no la acreditación. Otros, en cambio, no se aprueban ni se suspenden: pueden realizarlos cualquier persona, independientemente de su nivel de inglés, que certificará un nivel u otro en función de los conocimientos demostrados. En este segundo grupo se encuentran opciones como IELTS, TOEFL o Aptis. La elección de una alternativa u otra depende del nivel requerido en Erasmus+ y de la confianza que los estudiantes tengan de conseguir un cierto resultado.

3. ¿Internacional o popular? Aunque las certificaciones recogidas en los listados de CRUE y ACLES son opciones válidas para cursar el programa Erasmus+, en algunos casos quizá resulte conveniente realizar una elección pensando en los planes de futuro después de finalizar los estudios. Exámenes como IELTS y Cambridge tienen un amplio reconocimiento a nivel global, por lo que pueden resultar una opción más pertinente para aquellos candidatos que planeen instalarse en el extranjero de manera permanente o realizar un programa de posgrado internacional. Para los que piensen en un futuro en clave nacional, existen exámenes bastante populares en España, como los de la Escuela Oficial de Idiomas, Certiuni o Aptis, ampliamente reconocido en el ámbito universitario.

4. Precios y disponibilidad de resultados. El factor de coste y de disponibilidad de los resultados también puede ser decisivo a la hora de decantarnos por una u otra opción para certificar nuestro inglés para Erasmus+. Existen una amplia gama de alternativas entre los 224 euros del examen IELTS -que expide los resultados entre 3 y 5 días en su versión en ordenador y en un máximo 13 para la versión papel-, hasta los 80 euros de Aptis, con resultados disponibles en 48-72 horas. Todas ellas pueden consultarse en la siguiente tabla.

