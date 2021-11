"Menos memorizar y más convivir", reclaman los jóvenes madrileños al sistema educativo

Con la presentación de propuestas, por parte de 135 estudiantes de 10 colegios de Madrid, para enfrentar problemas identificados por ellos mismos durante esta semana, y con la plantación del simbólico olivo de la paz realizada por el Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid, en compañía de Nykolay Yornanov, Director General de Juventud de la Comunidad de Madrid, y José María del Corral, Presidente de la Pontificia Scholas Occurrentes, culminó este viernes 29 de octubre la quinta edición.

En el acto de clausura, que tuvo lugar en la Fundación A LA PAR en la carpa "El Encuentro por la Educación", los 135 jóvenes presentaron ante las autoridades las conclusiones del trabajo desarrollado durante toda la semana sobre las problemáticas identificadas por ellos: fallas en el sistema educativo y falta de una verdadera educación sexual por parte de las familias y los centros educativos.

Acompañados por docentes de los colegios participantes, voluntarios y mentores, expertos en las temáticas señaladas, los jóvenes trabajaron durante una "semana de inmersión" mediante la metodología pedagógica de Scholas.

Propuestas basadas en la cultura del encuentro, lo más destacado

"Poca relación y falta de escucha entre el profesorado y el alumnado; falta de innovación en las metodologías de evaluación que respondan a la diversidad del alumnado; pocas horas de tutoría para abordar temas específicos de los alumnos; evaluaciones basadas en memorizar, en vez de un pensamiento crítico", resumen las preocupaciones que los propios jóvenes identifican en el sistema educativo.

Para ello han propuesto la creación de varios espacios de encuentro como el que sucedió durante esta semana: Las "Jornadas de convivencia", reuniones trimestrales que involucren actividades con un enfoque emocional, para un mayor conocimiento y comprensión de las vidas de los alumnos y los profesores; el "Espacio abierto", propuesta para reformular las horas de tutorías que, mencionan los jóvenes, no han sido aprovechadas al máximo, y la "Hora tutora", jornadas semanales entre alumnos, para analizar su calendario de tareas, que les permitan gestionar de un modo más inteligente el tiempo y poder comunicar con justificación sus necesidades al profesorado.

Una segunda comisión de estudiantes trabajó sobre la educación sexual en las familias y las aulas. "Hemos escogido el tema de sexualidad y nos hemos centrado en la familia ya que no nos vemos capaces de hablar con nuestros padres y madres sobre el sexo y tenemos muchas preguntas", expresaron los alumnos de los diversos centros educativos. Frente a esta problemática los estudiantes de dicha comisión propusieron crear espacios donde las propias familias se puedan encontrar para abordar estos temas, y charlas de educación sexual en los colegios.

Del miedo a la libertad. Los jóvenes se expresan

"Si unos minutos antes de entrar a esta carpa me hubiesen preguntado qué sentía, hubiese respondido 'miedo'; ¡reunir a 10 colegios, 150 personas de las que solo conocía 14, y con una idea vaga de lo que es Scholas!..., pero si me preguntan ahora, respondería que 'libertad'. Los adolescentes somos una parte muy incomprendida de la población... Mucha gente infravalora nuestras preocupaciones, dicen que no sabemos nada de qué va la vida, pero lo cierto es que nadie lo sabe Hemos sido escuchados y hemos podido ver que nuestros problemas son reales, que no son insignificantes; nos ha servido para ver que existen soluciones", fueron las palabras de Carlota, de 16 años, del Colegio Vedruna Carabanchel.

Por su parte, los docentes también quisieron expresar lo que vivieron durante esta semana, igual de emotiva para ellos y ellas:

"Queremos comprometernos con vosotros, lo primero: a 'mostrar', porque se aprende mejor lo que se practica, lo que se vive, no todo van a ser apuntes y memoria. Nos comprometemos a crear espacios de libertad y creatividad, para que seáis vosotros y vosotras los verdaderos protagonistas de vuestra educación, y acompañaros en el proceso. También nos comprometemos a poner pasión, el corazón, en todo lo que hacemos, porque somos conscientes de que solo desde lo afectivo es posible educar. Agradecemos a Scholas la oportunidad de vivir esta experiencia", fueron las palabras de Juan Pablo, que expresó el sentir de todos los profesores presentes.

"Entre todos, con todos y para todos"

"Queremos caminar con vosotros haciendo un camino en el que se oiga la voz de los que realmente estáis viviendo esta etapa de formación", expresó el Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid. "Que la oigan los profesores, que la oigan los que hacen la inspección en la educación, que la oigan los que organizan la educación. Esto es muy importante porque entonces no viviremos de teorías sino viviremos y haremos lo que en el corazón de los jóvenes existe, se da y necesita... Gracias a todos y gracias al Papa Francisco, porque siendo Arzobispo de Madrid me pidió que Scholas Occurrentes entrará en Europa, y creo que se ha hecho de una manera excepcional. Felicito a quienes escuchan a los jóvenes y promueven esta escucha, esta participación y esta misión", manifestó.

Por su parte, Nykolay Yornanov, Director General de Juventud de la Comunidad de Madrid, también agradeció a Scholas. "Lo más importante que nos llevamos hoy es escucharles, tomar buena nota y, por supuesto, poner en práctica las cosas que nos piden. Atendiendo a los jóvenes atendemos el futuro", recalcó.

Hacia el final del encuentro, el presidente de la Pontificia Scholas Occurrentes, José María del Corral, dedicó unas palabras a los jóvenes y a los docentes que participaron de la experiencia: "El Papa Francisco está convencido de que los jóvenes junto a sus docentes no son el futuro, son el presente. Ustedes estuvieron esta semana presentes, en carne y hueso. Porque hicieron lo que sintieron. Hagamos de la Comunidad de Madrid un aula, salgamos de nuestras cuatro paredes para ponernos cara, para ver en la persona distinta alguien que nos ayuda a descubrir 'mi identidad'. Hagamos comunidad", concluyó.

La jornada finalizó con la plantación de Olivo de la Paz, y con la entrega formal de las propuestas, con el compromiso, por parte de los estudiantes, de adelantar las iniciativas, y con la esperanza de que sean estudiadas y tenidas en cuenta por las instancias pertinentes, a sabiendas de que varias de ellas requieren del apoyo institucional para conseguir un mayor alcance.

Madrid suma con esta su quinta experiencia del Programa Ciudadanía, desde su primera celebración en 2015, y la primera tras la pandemia.

Decenas de ciudades alrededor del mundo ya han acogido el programa, del que ya han participado en España, además de Madrid, las ciudades de Barcelona, Granada, Tarragona, Valencia y Vigo.

Relacionados Educación abre una nueva convocatoria para dotar de Aulas Mentor para adultos en los pueblos