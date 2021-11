VIU-Universidad Internacional de Valencia y la Fundación José Manuel Lara entregan los premios a los docentes comprometidos con el fomento de la lectura

Tras la celebración de la III edición del certamen 'Enseñamos a Leer', organizado y convocado por VIU-Universidad Internacional de Valencia y la Fundación José Manuel Lara (FJML), se ha celebrado la entrega de premios a los ganadores de este concurso en el marco de la Feria del Libro de Sevilla 2021. El acto ha contado con la presencia de los ganadores de este certamen, así como con la rectora de la Universidad Internacional de Valencia, Eva Mª Giner; el director general de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de la Junta de Andalucía, Antonio Segura Marrero, y el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo.

'Enseñamos a leer', concurso dirigido a profesionales docentes en Andalucía, permite que cada participante exponga las mejores ideas innovadoras para el fomento de la lectura a través de un proyecto diseñado para un centro escolar. El certamen tiene como finalidad "contribuir a la divulgación, fomento, investigación y protección del hábito de la lectura", tal y como se especifica en el Plan Nacional de Fomento de la Lectura puesto en marcha por el Ministerio de Cultura y Deportes/Ministerio de Educación y Formación Profesional, al que está vinculado esta Fundación y que se ha convertido en uno de los pilares más importantes de nuestro plan de actuación.

Los cuatro profesores y el futuro docente que, con un fuerte compromiso y dedicación, han resultado ganadores en la edición de este año son:

- Primer premio: Juan Félix García Pérez por su proyecto 'Libros de nuestras historias', del CPR 'El Pinar' del Valle del Lecrín (Granada).

- Segundo premio: Pilar Mesa Arroyo con el proyecto 'Hacia lo salvaje. El medio natural en la literatura', del IES Emilio Muñoz de Cogollos Vega, (Granada).

- Tercer premio: Daniel López García con el proyecto 'LECTURA LAB: Diario de una clase en cuarentena', del IES Ciudad de Algeciras, Algeciras (Cádiz).

- Cuarto premio: Sara de la Fuente Domínguez con el proyecto para la biblioteca escolar más innovadora, titulado 'El laberinto del alma: descubriendo mis inteligencias a través de la lectura y el juego', del CEIP Hispanidad de Garrucha (Almería).

- Quinto premio: Tania Rodríguez Ortiz con el proyecto 'Leer y soñar todo es empezar'. Estudiante del grado de Primaria de la Universidad Internacional de Valencia en Córdoba.

En el transcurso del acto, Eva Mª Giner hizo especial hincapié en la importancia del saber y las habilidades que se adquieren a través de la lectura, así como su impacto y relevancia para el futuro de nuestra sociedad. "El libro -indicó en su intervención- es una herramienta imprescindible para la formación de las generaciones futuras, importancia que se incrementa con los nuevos formatos surgidos por el desarrollo tecnológico, ya que la tecnología facilita el acceso a la lectura a niños, jóvenes y adultos. Pero, además, la lectura ayuda a conformar un pensamiento crítico y transmite muchos de los conocimientos y valores que necesitarán las próximas generaciones para abordar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad.". Dirigiéndose a los ganadores afirmó que "no me cabe duda de que acciones como las vuestras son las que propician que sigamos contando con generaciones lectoras en el futuro, caracterizadas por su formación, inquietud y curiosidad. Como universidad, VIU está totalmente comprometida con la formación docente y con la creación de hábitos de lectura y, por ello, instamos a los ganadores a aprovechar al máximo los postgrados VIU que han recibido como premio por sus proyectos".

Por su parte, el director de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo destacó que "para la Fundación José Manuel Lara es de vital importancia dar visibilidad y relevancia al papel que realizan los docentes en el ámbito del fomento de la lectura. Entendemos que la responsabilidad de acercar el libro a los niños y a los adolescentes no es solo del profesorado, que muchas veces se encuentra huérfano de herramientas y recursos para ello. Por lo tanto, es obligación del resto de la sociedad -seamos padres, instituciones, tutores o políticos- no solo reconocer este trabajo, sino colaborar entre todos en esta tarea tan importante que facilite la labor de los profesionales". Y en esta línea de corresponsabilidad se enmarca el certamen "Enseñamos a Leer". Con este concurso, "no solo queremos premiar y dar visibilidad a estos docentes brillantes, sino también que este certamen sirva como un repositorio de herramientas y recursos de éxito que puedan aplicar otros docentes en sus centros, y así crear una red de proyectos y profesores que tengan un mismo fin: que en nuestros pequeños y jóvenes se despierte ese amor por la lectura tan importante para su desarrollo tanto escolar como personal", indicó durante su intervención.

Los premios

Tres de los profesores ganadores de esta nueva edición tendrán la posibilidad de hacer un curso de posgrado que se imparte 100% online a través de la VIU, cursos específicos del área de Educación. El galardonado con el primer premio podrá optar a un Máster Universitario en Acoso Escolar y Mediación, Máster Universitario en Educación Bilingüe, Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación y Máster Universitario en Psicopedagogía, entre otros. La fecha de matriculación será en octubre de 2021. El segundo y tercer premiado recibirán una beca para el curso de experto universitario 'Escritura, Estilo y Creatividad'.

Además, los centros de los profesores premiados recibirán un lote de libros de literatura juvenil para la biblioteca del aula, libros editados por el Grupo Planeta.

El premiado en la categoría 'La biblioteca más innovadora' recibirá un lote de libros para su centro y dos portátiles o tabletas (a elección del centro) para la biblioteca del instituto o colegio premiado. Y por último, el premiado dentro de la categoría 'futuro docente', profesional que no ha tenido que tener experiencia en las aulas, tendrá como premio una tableta de última generación.

Descripción de los proyectos ganadores

El proyecto 'Libros de nuestras historias' pretende conseguir que la lectoescritura sea una herramienta imprescindible para aprender a leer y a que a nuestro alumnado le guste leer. Partiendo del objetivo fundamental de la escuela obligatoria en sus primeros años, que debe

centrarse en enseñar a leer correctamente, conectamos la lectura con la potencialidad del uso de las TIC en el aula, adaptando las tareas y actividades a las formas de aprender de cada persona para poder contar historias sobre el entorno.

El segundo proyecto premiado ha sido el titulado 'Hacia lo salvaje'. El medio natural en la literatura', que nos permite un acercamiento temático al medio natural y a la Literatura, así como al fomento de la lectura y al uso de la biblioteca, sin olvidar la investigación en la literatura universal de todas las épocas hasta llegar al estudio y lectura de obras y fragmentos que abordan el respeto al medio ambiente.

El tercer premio ha recaído en el proyecto 'Lectura LAB: Diario de una clase en cuarentena', un proyecto que surge como respuesta al contexto marcado por la crisis de la COVID-19, y que supone una trasformación del sistema presencial. El proyecto se organiza en tono a la idea de la creación de laboratorios de lectura, utilizando entornos virtuales. Su fin es introducir las herramientas digitales en los procesos de educación lectora del alumnado, adaptándose por tanto a este nuevo contexto, y convirtiendo a este alumnado en investigadores y científicos de la lectura.

El cuarto proyecto premiado, para la biblioteca más innovadora, lleva como título 'El laberinto del alma'. El profesorado trabaja sobre distintos álbumes ilustrados y materiales en diversos soportes para elaborar el proyecto del "laberinto del alma" (gestión emocional), cuentos cortos con trasfondo emocional adaptados en múltiples soportes (teatro de sombras, kamishibai, mesa de luz, sala de luz negra, etc), además de la creación de 'murales lectores', entre otras iniciativas.

Por último, el quinto premio, dentro de la categoría 'futuro docente', se titula 'Leer y soñar todo es empezar', con el fin de incentivar el placer y el hábito de la lectura en los primeros años de la infancia. Con una metodología activa, motivadora y participativa, y con la comunicación mediante el papel de 'booktubers', se pretende generar una rutina lectora tanto en los propios niños y niñas como en su contexto familiar.

