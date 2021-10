Uno de cada cuadro alumnos de la ESO de Navarra justifica la violencia con fines políticos, según un estudio

Europa Press Pamplona

Uno de cada cuatro jóvenes en Navarra justifica el uso de la violencia con fines políticos, según un estudio encargado por el Gobierno de Navarra sobre el conocimiento del terrorismo dirigido a alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Para el 52% de los encuestados, la violencia no está justificada y el 22% no sabe o no contesta.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, y el director del Observatorio de la Realidad Social, Luis Campos, han presentado los resultados de este estudio en rueda de prensa. Un estudio en el que han participado 1.156 estudiantes de los 28.355 que cursan la ESO en Navarra, lo que supone un 4% del total. "Estadísticamente la encuesta es muy solvente. El índice de respuesta es bueno. Queríamos que fuera espontánea la forma de responder", ha argumentado Campos.

La principal conclusión de la encuesta, según ha indicado Campos, es que "el desconocimiento del terrorismo es muy, muy grande" entre los participantes. Un 54% de las personas encuestadas afirman no tener conocimiento sobre el terrorismo, un 47% afirma tener un conocimiento escaso y un 7% un conocimiento nulo. El 57% de los encuestados sí conoce qué fue ETA.

Estos porcentajes aumentan de manera "preocupante" en el conocimiento de lo que fue el terrorismo del GAL con un 63% de las personas que respondieron a la encuesta que afirman directamente no saber qué fue el GAL. Cifra a la que hay que añadir un 19% de personas que afirman que les suena pero que no sabrían precisar.

En total un 82% de las personas respondieron que no saben qué fue y qué hizo el GAL. Las cifras también resultan excesivamente elevadas en el caso del terrorismo cometido por grupos de extrema derecha, según apunta el estudio en sus conclusiones.

La parte "positiva" del estudio, ha apuntado Campos, es que el 79% de las personas encuestadas afirman que ningún acto de violencia puede menoscabar la dignidad humana. "Detrás de este 79% que rechaza la violencia se encuentran valores ya integrados en la conciencia social de la juventud relacionados con el respeto de los derechos humanos y la protección de dignidad de las personas por encima de todo", concluye el informe.

Sin embargo, el hecho de que el 26% de los participantes justifique la violencia con fines políticos "se convierte en una de las justificaciones más importantes para impulsar un plan de acción con la juventud navarra que afiance los pilares de la convivencia y los derechos humanos en la sociedad del mañana". En este sentido, el cosejero Gimeno ha destacado la importancia del Plan de Convivencia que prepara el Ejecutivo foral.

Diferencias según el género

El estudio afirma que "resulta reveladora la aplicación de la variable de género en la encuesta para entender que las mujeres tienen una mayor conciencia social y de convivencia y una mayor disposición a convivir desde el respeto de los derechos humanos". Un 63% de mujeres frente a un 53% de hombres rechaza cualquier tipo de violencia que atente contra la dignidad humana y un 54% de mujeres frente a un 50% de hombres rechaza el uso de la violencia para lograr fines políticos. Además, el 81% de mujeres frente a un 70% de hombres considera muy importante el conocimiento sobre las violencias provocadas por el terrorismo.

Estos datos coinciden con la costumbre internacional según la cual las mujeres son quienes tienen mayor capacidad de construir modelos de convivencia en paz y de respeto a los derechos humanos. "Por lo tanto, en Navarra se debería pensar en otorgar un mayor protagonismo a las mujeres para liderar acciones de convivencia, de respeto de derechos humanos, y, en definitiva, de transformación de la realidad social actual", ha señalado Campos.

Desconocimiento y demanda de formación

El estudio destaca el "poco conocimiento que tiene la juventud con las diversas iniciativas públicas y privadas que promueven la convivencia en Navarra, los derechos humanos y la búsqueda de justicia para víctimas". Tan solo un 5% de las personas encuestadas conoce alguna iniciativa de instituciones públicas dirigida a superar los daños ocasionados por el terrorismo en Navarra. Las iniciativas de la sociedad civil centradas en superar los daños ocasionados por el terrorismo en Navarra tampoco son conocidas entre la población joven de Navarra, según el estudio. Tan solo un 8% de las personas encuestadas afirma tener conocimientos sobre iniciativas de la sociedad civil.

Por el contrario, la demanda de conocimiento es clara cuando la juventud manifiesta que se requiere mayor dedicación en los programas formativos en los centros escolares. Un 75% de todas las personas encuestadas afirman que es necesario trabajar en las aulas el tema del terrorismo. "Dicha afirmación es una llamada de atención hacia la forma que los centros escolares han tenido con relación al terrorismo y sus manifestaciones en Navarra y a la escasa formación que se ha promovido en dichos espacios formativos", apunta el informe.

En este sentido, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha puesto en valor las unidades didácticas que presentó su departamento en el mes de marzo y Luis Campos ha asegurado que el objetivo es "repetir esta encuesta dentro de unos años y que se note el efecto de estas unidades y los resultados sean mejores".