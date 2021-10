Verónica Boix-Mansilla y Paul Levi, investidos doctor honoris causa por UIC Barcelona

La Dra. Verónica Boix-Mansilla, investigadora de la Harvard Graduate School of Education, y el Dr. Paul Levi, profesor en la Tufts University School of Dental Medicine y en la Harvard School of Dental Medicine, ya son doctor honoris causa por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona). El Aula Magna de la Universidad ha celebrado esta mañana la doble sesión de investidura, en un solemne acto que se ha desarrollado presencialmente, respetando todos los protocolos y medidas anti-Covid, y que se ha retransmitido a su vez por streaming.

El acto se ha iniciado con la lectura del acta de nombramiento de los dos doctores, a cargo de la Sra. Belén Castro, secretaria general de la Universidad. A continuación, la Dra. Esther Jiménez, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, ha impartido la laudatio de la Dra. Verónica Boix-Mansilla, y a su vez el Dr. Lluís Giner, decano de la Facultad de Odontología, ha impartido la del Dr. Paul Levi. Ambos han destacado así los méritos por los que se les concede este reconocimiento. Verónica Boix-Mansilla es reconocida mundialmente en el ámbito de la competencia global y la educación interdisciplinaria, y el Dr. Paul Levi es pionero en mostrar la relación entre la salud oral y la salud general de las personas.

La ceremonia de investidura ha consistido en la imposición del birrete y el anillo a los nuevos doctores, así como la entrega de los guantes blancos y el libro de la ciencia a cada uno de ellos. A la ceremonia de investidura le ha seguido el discurso de ingreso al claustro de los nuevos doctores honoris causa.

En su intervención, Verónica Boix-Mansilla ha disertado sobre la vocación y el acto de educar, exponiendo algunas de las tesis en las que ha trabajado desde prácticamente los 20 años. "A menudo reflexiono sobre por qué enseñamos lo que enseñamos y sobre las experiencias que tal vez un día inviten a nuestros alumnos a enamorarse de un campo determinado cuyo significado encarrile sus vidas. Así pues, tal vez un pilar esencial en la vocación de educar sea comprender el propósito más amplio que da sentido a nuestras acciones educativas cotidianas", ha enfatizado. Boix-Mansilla ha reflexionado sobre el momento actual de nuestras sociedades y el papel de la educación en el contexto global. "Vivimos tiempos extraordinarios. Durante más de tres décadas el mundo ha sido testigo de un proceso de globalización rápido y desigual, capaz de conectar a las personas como nunca antes y que ha dado lugar a nuevas formas de interacción global, entendimiento intercultural, cooperación, movimiento e innovación", ha destacado.

Boix-Mansilla también ha alertado de las fuertes transformaciones sociales derivadas de la globalización y la digitalización de nuestras sociedades que han venido acompañadas de "un incremento de las desigualdades globales, la polarización política y las alteraciones medioambientales", y ha denunciado el empuje que están cobrando en nuestras sociedades los nacionalismos xenófobos. La nueva doctora honoris causa ha reivindicado precisamente el papel crucial de la educación en la lucha contra la xenofobia. "Que consigamos aprovechar nuestra interconexión global para construir sociedades más inclusivas, sostenibles y justas o, que no lo hagamos, dando cabida al odio, la violencia y la deshumanización, depende, en cierta medida, de nuestro empeño en revisar nuestros compromisos educativos.

Por su parte, en su intervención, el Dr. Paul Levi ha trasladado a los asistentes su pasión por la odontología, y en especial por la periodoncia, así como su compromiso por compartir con los futuros odontólogos sus conocimientos. Como ha declarado, "la pasión es determinación, y la determinación es la dedicación para mejorar la vida de los demás a través de lo que puedes hacer por ellos". Tras repasar el camino que le llevó a ingresar en la Facultad de Odontología de la Universidad de Tufts (EEUU), donde trabaja desde hace 27 años, Levi ha recordado sus inicios en el ámbito de la periodoncia durante su estancia en la armada de los Estados Unidos, que le llevaron a querer convertirse en "profesor de prevención". Como aprendió de la mano de sus mentores, el Dr. Irving Glickman y el Dr. Samuel Adams, "la prevención de las enfermedades dentales era posible y que la educación de los pacientes es clave en el éxito de la consulta dental".

Finalmente, el acto lo ha cerrado el Dr. Alfonso Méndiz, rector de la Universidad, ofreciendo unas palabras de bienvenida a los nuevos doctores, que han ingresado así en el claustro académico de UIC Barcelona. El rector ha destacado en su gratulatoria que los dos doctores que acoge UIC Barcelona "han destacado en dos ámbitos del saber, aparentemente muy alejados. El uno, se enmarca en el ámbito de la salud, de la ciencia aplicada y de la curación del cuerpo; la otra se sitúa en el ámbito de la educación, de la ciencia teórico-práctica y del desarrollo de la persona". En este sentido, ha destacado que "podríamos pensar que una ciencia está en las antípodas de la otra, y que apenas hay diálogo entre ellas. Sin embargo, el acto de hoy pone de manifiesto que sí existe una unidad de las ciencias" y ha celebrado que "es posible el diálogo entre los saberes y, por tanto, la interdisciplinariedad".

Con esta doble sesión de investidura ya son nueve los doctores honoris causa de UIC Barcelona. Verónica Boix-Mansilla y Paul Levi se suman a la lista de doctores honoris causa en las que ya constan Valentí Fuster, Joaquín Navarro-Valls, Rivka Oxman, Pierpaolo Donati, Rafael Pich-Aguilera, Peter Franz Riederer y Ramon Guardans.

