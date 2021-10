Todo lo que debes saber sobre The Hair MBA

Arranca el primer máster en Business & Artistry de la peluquería, 1er diploma MBA de peluquería 100% DIGITAL, PREMIUM y GLOBAL destinado a recuperar la ilusión y el orgullo de ser peluquero. Un proyecto español nacido con vocación global.

El pasado fin de semana, IFEMA fue testigo del lanzamiento de The Hair MBA, como si de un campus universitario se tratase, donde se hizo una muestra del nivel de los contenidos del nuevo máster. Una revolución que el sector ha agradecido, celebrando que, por fin, haya una formación tan completa, avalada y con la participación de profesores de la talla de Manuel Zamorano, peluquero de celebrities y colaborador en televisión, María Roberts, estilista y empresaria, entre otros. Estos tres días han servido de muestra de los conocimientos e inspiración que los alumnos podrán continuar recibiendo de manera 100% digital y flexible en la plataforma. Un máster all in one sin precedentes que aúna conocimientos empresariales y artísticos en un espacio.

Pero ¿qué más esconde este proyecto pionero en el mundo de la peluquería? A continuación, respondemos a todas las dudas:

¿Qué ofrece The Hair MBA?

The Hair MBA ofrece el acceso a una comunidad internacional de peluqueros de gran preparación, una red interconectada para seguir creciendo todos juntos.

Organizado en dos módulos que el alumno tendrá la opción de realizar de forma conjunta o por separado:

- The Hair Master in Business: Dirigido a aquellos que quieran emprender y abrir su propio salón de peluquería.

- The Hair Master in Artistry: Esta parte está más enfocada a lo artístico, donde el alumno aprenderá métodos exclusivos en corte y styling, impartidos por algunos de los mejores profesionales del mundo.

¿Qué es lo que diferencia a The Hair MBA de los otros cursos?

- The Hair MBA es un máster que abarca tanto la parte Business, de gestión del negocio, como la de Artistry, más técnica de la peluquería.

Es decir, reúne todos los conocimientos que necesitas para crecer como peluquero empresario y también como peluquero artista.

- Por otro lado, es el único que ofrece un diploma certificado mediante blockchain que garantiza que el estudiante ha cumplido con éxito todos los objetivos marcados en el programa del MBA.

- Además, es un máster creado por y para peluqueros con un plan diseñado por más de 50 expertos internacionales y 100% guiado que permite al alumno formar parte de una comunidad global.

¿Qué ventajas ofrece The Hair MBA?

- Se trata de un máster que ofrece una fórmula única, fácil y divertida, y es 100% digital, el único todo en uno. Puedes realizarlo desde cualquier parte del mundo y organizarte como quieras para completar el curso.

- Está compuesto por más de 200 clases, webinars y masterclass de producción propia, y ofrece contenido ultraactualizados para que el alumno domine la técnica y tenga conocimientos en gestión de negocios.

- Las clases duran 20 minutos al día, y se pueden ver en cualquier dispositivo. ¡Como ver una serie en Netflix!

- Es accesible para todos, ya que se puede acceder a estos contenidos por 598€, teniendo la oportunidad también de pagarlo mediante financiación.

¿A quién va dirigido?

- A propietarios de un salón, peluqueros inconformistas con ganas de seguir aprendiendo, jóvenes emprendedores que quieren saber más a cerca de este sector

