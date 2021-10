El liderazgo es la competencia menos desarrollada en los estudiantes

Carmen García Madrid

Los conocimientos técnicos no lo son todo. Pero parece que sí lo son para las instituciones educativas. Los estudiantes ponen el broche final a una etapa educativa cargada de temas teóricos, destrezas profesionales y competencias en las distintas áreas, pero con la mochila vacía en lo referido a las herramientas y habilidades para la vida. El mundo de hoy necesita líderes. El liderazgo es la competencia que menos desarrollan los estudiantes en los programas de prácticas, tal y como indica el estudio de Fundación Universidad-Empresa (FUE) y el Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) que evalúa el perfil competencial de los alumnos de prácticas a nivel de destrezas, preferencias, experiencia y formación.

En esta misma línea, investigaciones realizadas por la OCDE en materia de educación han determinado que precisamente el liderazgo en las escuelas es la segunda variable escolar con mayor impacto en la calidad educativa, solo por detrás de las características de los propios estudiantes. De esta forma, todos los centros educativos que cuentan con un liderazgo consciente y competente son los que más posibilidades tienen de mejorar el rendimiento académico.

A nivel práctico esto se refleja en la cotidianidad de los jóvenes al no saber cómo lidiar con la frustración, con los miedos o incluso con las inseguridades. No reciben ninguna lección sobre la propia identidad o sobre cómo colaborar con otras personas de forma efectiva y cohesionada. Para Silvia Molinero, psicóloga de FUE, el liderazgo no es solo la capacidad de dirigir un equipo, sino que también "tiene que ver con desarrollar la iniciativa, la capacidad de influir en otras personas, y la responsabilidad individual sobre los propios proyectos".

Son las instituciones educativas las que deben proporcionar espacio y oportunidades para que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias. De esta forma, se deberán transmitir valores como la empatía, a la hora de entender situaciones por las que están pasando otras personas; comunicación, para transmitir de la mejor manera posible el mensaje; la curiosidad o incluso la responsabilidad, para asumir las consecuencias de los actos.

Los colegios deben transmitir valores como la empatía y la comunicación

Al ser, precisamente, una habilidad, el desarrollo del liderazgo se realiza a través de la práctica y el entretenimiento. En este sentido, desde FUE consideran que los estudiantes deben fomentar el autoliderazgo y tener iniciativa a l ahora de proponer nuevas ideas. Ortega y Gasset ya lo aconsejaba cuando decía que: "Para dirigir a los demás, es requisito indispensable imperar sobre usted mismo". Silvia Molinero cree firmemente en la relevancia que tiene entrenar esta habilidad a lo largo de la etapa educativa ya que "hace posible una mayor proactividad e iniciativa; promueve que los jóvenes se lancen a abrir caminos, a explorar y proponer nuevas ideas, así como aumentar la responsabilidad individual".

Más competencias

No es solo el liderazgo el único que ha suspendido, existen muchas otras competencias que han adquirido a lo largo de los años una especial relevancia y que actualmente no ocupan el papel protagonista que deberían. Hablamos de la comunicación y las relaciones, el compromiso o los valores. Si bien es verdad que los expertos achacan esta situación a la pésima realidad laboral que tienen los jóvenes, al acumular excesivos contratos temporales y no sentirse importantes. Molinero entiende la "capacidad de aprender y adaptarse" como una de las competencias claves que más se necesitan en la actualidad. Además, el ritmo al que cambia el mercado y el avance de la tecnología "hace imprescindible que la formación y el desarrollo sean una constante en la carrera profesional", manifiesta esta profesional. Sin embargo, no todo es negativo, el estudio también destacaba la excelente capacidad de los estudiantes a la hora de plantear un pensamiento empresarial, analizar y revolver problemas, formular estrategias, afrontar situaciones desconocidas y relacionarse en un entorno laboral.

Cada vez son más las compañías que apuestan por tratar estas competencias

Durante los últimos meses fueron muchas las compañías que apostaron por darle valor a la competencia del liderazgo a través de programas que lo reforzaban en las escuelas. Uno de ellos fue el Programa de Liderazgo para el Aprendizaje de la Fundación La Caixa, en el que participaron medio centenar de colegio en toda España. Desde este proyecto, una pareja de docentes por cada centro educativo recibió una formación para mejorar como directivos con el objetivo de trabajar en la calidad del aprendizaje y el clima en las escuelas.

El programa consiste en una formación anual que busca capacitar, prestigiar, fortalecer y transformar el rol de los equipos directivos de los centros escolares. Este año tiene una duración que va desde julio de 2021 a julio de 2022, recibiendo 54 horas de formación presencial para reforzar conceptos como el trabajo emocional o el liderazgo distribuido. La relevancia de este programa fue tal que, según sus datos, el 96% de los directivos escolares que han transformado su liderazgo confirman una mejoría en sus centros y también en sus alumnos.