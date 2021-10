"El talento es un elemento diferencial para que las compañías puedan sobrevivir"

El pasado jueves IEBS Digital School organizó una edición más del Agile Day, un evento inspirador en el que expertos del mundo de la agilidad empresarial contaron de primera mano sus experiencias vitales llenas de consejos y recomendaciones para transformar una organización en Business Agility.

En primer lugar, tuvo la palabra Ángel Lozano, Agile Practitioner en BBVA Next Technologies y Director del Máster in Digital Project Management de IEBS. Ángel nos trasladó la idea de que sólo las organizaciones que mejor se adapten sobrevivirán, y para ello, la filosofía Business Agility es la herramienta perfecta pues tiene por objetivo aprovechar el cambio a favor de las empresas, sea cual sea dicho cambio. Así, destacaba que "el talento de las personas es un elemento diferencial para que las compañías puedan sobrevivir en un contexto tan complejo como el actual" y señalaba que "Business Agility no es un framework ni una metodología, sino más bien una capacidad que hay que desarrollar y mejorar continuamente".

La siguiente sesión fue a cargo de Alexander Menzinsky, Agile Coach en Tecnofor, cuyo mensaje incidía en que las distintas revoluciones tecnológicas se han producido cada 50 años de media, y obligan a cambiar la forma de organización de las empresas. De esta forma, señalaba que Business Agility viene a dar un nuevo paradigma de gestión empresarial para la revolución tecnológica actual. Además, comentaba que "Debemos colocar al cliente en el centro y construir soluciones a su problema".

Por otro lado, y según Eva Fonseca, Product Owner en Vodafone, en estos momentos es clave la idealización y conceptualización de nuevos productos con el objetivo de llegar rápido al mercado entregando valor desde el primer momento. Según Eva, filosofías como el Design Thinking son perfectas para ir del problema al prototipo, y de éste al producto. Existen numerosas técnicas ágiles para el diseño de productos, y la clave está en seleccionar la más apropiada para cada caso, o incluso, en mezclar elementos de varias de ellas. Según la portavoz, "No hay una receta exacta, pero sí hay muchas aproximaciones con las que podemos trabajar en ello".

Por otra parte, Javier Garzás, Practitioner de 233 Grados de ti, nos habló de cómo la agilidad ha evolucionado y cómo cada empresa implementa esta metodología de forma diferente bajo su propia interpretación. "La agilidad ha ido evolucionando hasta convivir con muchas agilidades diferentes", señalaba Javier. También trasladó la idea de que la agilidad nació hacia el año 2000, y por eso mismo, por su gran trayectoria, ha evolucionado de muchas formas, siendo algunas de estas evoluciones de nula aportación a la agilidad real.

Por otro lado, Sandra Garrido, experta en Agile Transformation, comentaba que para una organización parecer agile es mucho más fácil que serlo. Los cambios de la agilidad se deben producir desde dentro de la organización, y para eso, Sandra trasladó la importancia de contar con expertos mentores que apoyen la implantación. Según la experta, implantar agilidad no es tan rápido como podría pensarse, y esa puede ser su gran contradicción. A pesar de ello, indicaba que "Todas las organizaciones acaban encontrando su lugar y su propio viaje de transformación".

Por último, Yoko Pérez, Head Agile México & Latam en Kairós Digital Solutions, trasladó la importancia de transformar las organizaciones para atender al cambio. Innovar o morir, esa es la cuestión según Yoko, y para ello, qué mejor que la filosofía agile por sus grandes ventajas de llevar valor rápido al mercado, integrando estructuras, liderazgo, negocio o procesos de forma ágil. "La llegada de internet y la electrónica empezó a permitir que muchas cosas se empezaran a automatizar, para que más tarde llegara la Inteligencia Artificial y el hecho de poner al cliente en el centro", subrayaba Yoko.

Agile Day se convirtió de esta forma en un espacio de ideas, consejos y recomendaciones sobre las diferentes acciones que ha de desarrollar una organización en su proceso de transformación hacia el Business Agility. Además, para aquellos que quieran formarse en el ámbito de las metodologías ágiles IEBS ofrece el Master in Digital Project Management.

