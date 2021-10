Más de 25.000 participantes y 147 expertos de 11 países, en la edición más global de Enlighted

Se ha clausurado la 4ª edición de enlightED, la conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación, que ha reunido durante 3 días a más de 25.000 participantes de todo el mundo y 147 expertos de 11 países para reflexionar sobre las grandes brechas educativas de innovación, competencias y digital.

Pensadores de la talla de Vinton Cerf, vicepresidente y Chief Internet Evangelist de Google y Cofundador de Internet Society; Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por su teoría de las inteligencias múltiples; Michelle Weise, vicerrectora de Estrategia e Innovación de National University System; Daniel Goleman, psicólogo y autor de 'Inteligencia emocional'; Wendy Kopp, CEO y Co-fundadora de Teach for All; Wayne Holmes, consultor de investigación y profesor de University College London; Olli-Pekka Heinonen, director general de International Baccalaureate Organization; Jeff Maggioncalda, CEO de Coursera; Kiran Bir Sethi, fundadora de Design for Change; o Hadi Partovi, fundador y director ejecutivo de Code.org, entre otros, han participado en esta 4ª edición, consolidando a enlightED como la gran cita mundial de la innovación educativa. Junto a ellos han estado representantes de las principales instituciones educativas del mundo como María Brown, ministra de educación de Ecuador; Milton Ribeiro, ministro de educación de Brasil; o Pilar Alegría, ministra de educación de España; acompañados de los presidentes de las organizaciones promotoras; José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica; Santiago Iñiguez, presidente de IE University; y María Benjumea, fundadora y CEO de South Summit.

Promovida por Fundación Telefónica, IE University y South Summit, el programa de enlightED Hybrid Edition 2021, ha incluido 47 mesas redondas y conversatorios, y 25 talleres participativos, con conexiones desde Madrid, Buenos Aires, Sao Paulo, Londres, Montevideo, Ciudad de México, Quito, Santiago de Chile, Bogotá o San Francisco. Todos ellos poniendo el foco sobre tres de las grandes brechas que se han acelerado durante la pandemia del COVID19: el reto de estrechar la brecha en innovación para transformar los sistemas educativos; el desafío de resolver la falta de competencias en relación con las nuevas necesidades sociales; y, en tercer lugar, cómo afrontar la falta de competencias digitales para recuperar la conexión con los jóvenes y promover un cambio positivo.

Los enlightED Awards 2021 reconocen las mejores prácticas en emprendimiento e innovación educativa

A lo largo de la última jornada de la conferencia se han dado a conocer los ganadores de los enlightED Awards, reconociendo las mejores prácticas del mundo en emprendimiento y la innovación educativa. Estos galardones dan la oportunidad a sus participantes de compartir, con el resto de la comunidad educativa, los proyectos más novedosos de educación e innovación digital como respuesta a la situación causada por la Covid19.

Como novedad, en esta edición, a las categorías de mejores startups de educación, innovación y edTech, se han sumado premios a las mejores prácticas de innovación educativa en formación corporativa, educación superior y educación primaria y secundaria. Con más de 700 candidaturas recibidas de más de 15 países diferentes, los ganadores de la IV edición de los enlightED Awards son:

Categoría 'Empresas de reciente creación, startups y ecosistemas de emprendimiento:

Symba (USA): Plataforma integral que ayuda a las organizaciones a agilizar la gestión de sus programas de desarrollo del talento, recopilando métricas claves para el éxito y creando cuadros de mando para hacer un seguimiento de impacto a largo plazo de los programas.

Categoría 'Formación corporativa, educación para toda la vida, upskills y formación permanente':

Integração de Tecnologia na Educação - InTecEdu (Brasil) Proyecto que nace con el objetivo de promover la inclusión digital a través de la integración de la tecnología en la educación básica pública.

Hacking for Humanity (España) Hackathon anual, donde se mezclan profesionales del sector informático, estudiantes y personas sin conocimientos informáticos de cualquier edad para solucionar, gracias a la tecnología, problemas sociales.

CoderDojo Valencia, club de programación inclusivo para jóvenes (España) Club de programación para inspirar vocaciones tecnológicas de estudiantes entre 7 y 17 años, con especial foco en las vocaciones de las niñas.

Categoría 'Universidades, Formación Profesional e instituciones de educación superior':

Misión Utopía (Colombia) Programa Ingeniería Agronómica que integra la generación de oportunidades educativas y productivas para jóvenes de sectores rurales, de escasos recursos económicos afectados por la violencia.

MediaLab de la Universidad de Oviedo (España) Laboratorio de tecnología y diseño que da vida a las ideas. Los estudiantes realizan sus trabajos fin de grado o realizan sus prácticas asociadas a proyectos de robótica, IoT o impresión 3D, recibiendo a la vez formación transversal de ecodiseño, ética o comunicación.

Los Últimos Días de la Magia (España) Programa de gamificación basado en la magia orientado al desarrollo de la Competencia Digital en la etapa de formación inicial del profesorado.

Categoría 'Escuelas y proyectos de Educación Primaria, Secundaria y Secundaria Postobligatoria'

Huertas comunitarias STEM (Colombia) El proyecto nace con el objetivo de reducir la brecha social entre el sector urbano y rural, a través de la creación de huertas comunitarias STEM para contribuir a la seguridad alimentaria en las veredas San Francisco, Santa Inés y Holanda del municipio de Pitalito Huila, en Colombia.

PROYECTIVIDA (Colombia) Experiencia que apoya el proyecto de vida de los estudiantes a través de las Tecnologías de Información y la comunicación, respetando el medio ambiente y utilizando la innovación como medio para que los estudiantes puedan alcanzar todas sus metas e ingresar a un instituto de educación superior o universidad.

Gigas for Schools (España) Diseño y desarrollo de proyectos empresariales y sociales en los centros que configuran la red EDUCSI, combinando emprendimiento y creación con Innovación y Tecnología.

Todos los ganadores podrán disfrutar de una beca para cursar uno de los High Impact Online Programs impartidos por IE University. Además, los 10 finalistas de la categoría de emprendimiento tendrán acceso a presentaciones ante inversores internacionales de primer nivel y medios de comunicación, así como reuniones con grandes corporaciones y mentoring. Por otro lado, en las categorías de Innovación Educativa, se concederán tres premios en cada una de ellas, de 2.000€, 1.500€ y 1.000€ respectivamente.

Relacionados El PP de Madrid evita posicionarse ante la propuesta de Vox de hacer gratuita la Educación Infantil de 0 a 3 años