APeL fortalecerá el eLearning a nivel Hispanoamericano a través de Digital Learning ExpoAPeL LATAM

Se trata del evento de referencia del sector e-learning de países de habla hispana. Digital Learning EXPOAPeL es un espacio en el que se van a encontrar los profesionales del sector de la formación interesados en las últimas tendencias del sector. El pasado 13 de octubre se presentó la iniciativa desde el salón de actos de ICEX Exportación e Inversiones. En dicha presentación estuvo presente Mª Elena Del Valle, Learning Experience Designer en Banco Santander y Directora General para LATAM de APeL Research y Sofía Zapata Gómez, Directora del Comité de Organización de Digital Learning EXPOAPeL.

¿Por qué surge la idea de lanzar el Digital Learning EXPO APeL?

Sofía Zapata Gómez: Como sabes esta es una iniciativa de APeL, la Asociación de Proveedores de eLearning, en este sentido, el desarrollo de acciones de promoción que permitan el posicionamiento del sector eLearning y la generación de oportunidades comerciales y de negocio, a nivel nacional e internacional, es para nosotros un objetivo estratégico.

Por otro lado, tras más de 7 ediciones del Congreso Nacional y después de obtener excelentes resultados en acciones de promoción sectorial con mercados internacionales, desarrollar un evento que traspasara nuestras fronteras era en cierto modo una evolución lógica y esperada por muchos, Latinoamérica por numerosos factores era el mercado natural.

En este sentido contar con un partner especializado en promoción internacional y desarrollo de negocios en Latinoamérica como Excom Global, ha sido determinante para pasar de la idea a la acción.

¿Cuál es el principal objetivo del evento Digital Learning EXPO APeL?

Sofía Zapata Gómez: Creo que existen diferentes objetivos y que cada una de las actividades que se desarrollarán en el evento busca alcanzarlos.

A nivel sectorial poder desarrollar y fortalecer la red de proveedores de eLearning a nivel Hispanoamericano es clave. Esperamos que las actividades de networking empresarial nos acerquen a este objetivo.

Por otro lado, identificar tendencias, oportunidades, retos, necesidades en el sector también es un objetivo de todos los participantes. Aquí toma relevancia el Congreso propiamente dicho, la agenda académica y los espacios de debate que permitirán a los asistentes interactuar con los ponentes y otros participantes es toda una oportunidad para el aprendizaje.

Finalmente, generar oportunidades de negocio es y siempre será el objetivo de las empresas que participan en una feria, con esta iniciativa 100% online buscamos maximizar el alcance, llegar a más mercados en un entorno seguro con herramientas tecnológicas para que la interacción y las personas estén en el centro del evento.

Desde su punto de vista, ¿cómo se encuentra el sector e-learning en los países de habla hispana?

Mª Elena Del Valle: Hay experiencias disruptivas y de vanguardia en muchos países de Latam. Chile por ejemplo tiene un importante recorrido, del mismo modo México también tiene logros importantes. Sin embargo, es un E-learning que se desarrolla bajo un paraguas académico y depende en gran medida del compromiso de los expertos en cada país. Cuando miramos la formación in company, ya es otra historia. El negocio del E-learning y su crecimiento exponencial ha llevado al surgimiento de seudo-especialistas.

¿Qué diferencias se observan en este campo entre España y Latinoamérica?

Mª Elena Del Valle: En España dada la supervisión de organismos gubernamentales podemos decir que se cumplen unos atributos estandarizados. Sin embargo, los contenidos tienden a ser planos y de poca interacción. En el caso de Latam, las prácticas van más a por libre, al no existir controles mínimos podemos estar ante una fauna interesante. E-learning de muchísima calidad y chapuzas que se declaran serlo.

¿Qué aspectos considera que habría que mejorar en este sector?

Mª Elena Del Valle: El resultado de nuestro estudio nos arrojará dimensiones y aspectos específicos sobre los cuales hacer foco. Sin duda, emprendimientos como este nos permitirán establecer por donde empezar.

¿Considera que el área de la innovación tecnológica ha avanzado tras la crisis de la pandemia?

Mª Elena Del Valle: Se habla de un 272% de crecimiento en el último año. El 83% de las empresas que antes formaban de manera presencial han migrado a esta modalidad. Este auge repentino ha generado que No expertos se vinculen a la práctica generando la subestimación de la modalidad.

¿Qué papel tiene APeL Research en Latinoamérica?

Mª Elena Del Valle: Hay una frase de Nietzsche que resume la importancia de lo que hacemos: "Evaluating is itself the most valuable treasure of all that we value. It is only through evaluation that value exists: and without evaluation the nut of existence would be hollow".

Seguir haciendo cosas sin valorar su impacto y efectividad es el robarle su esencia. Solo existe el valor a través de la evaluación constante. Apel aspira constituirse en el referente de buenas prácticas en E-learning para garantizar su efectividad.

¿Qué proyectos a largo plazo pretende alcanzar en esta región?

Mª Elena Del Valle: Para nosotros el cielo es el límite, somo Quijotes de la esperanza, creemos en la educación que cambia y dignifica así que, orientar, asesorar, evaluar, acompañar, sugerir, inspirar esos son nuestros proyectos a corto, mediano y largo plazo.

