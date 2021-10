CCOO exige no criminalizar la enseñanza de la diversidad afectivo-sexual

La Federación de Enseñanza de CCOO manifiesta su más rotundo rechazo a la medida cautelarísima del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Castelló que ordena retirar, con carácter urgente, los libros de temática LGTBIQ+ donados por el Ayuntamiento a los centros educativos de la ciudad. Ante esta situación, el sindicato demanda la reunión urgente del Observatorio para la Convivencia Escolar.

CCOO considera que hechos como este no hacen más que criminalizar de nuevo todas las cuestiones relacionadas con la diversidad afectivo-sexual y nos retrotraen a tiempos que se creían superados. Estas medidas cautelares impuestas no son más que una muestra de la LGTBIQ+fobia que está emergiendo en ciertos sectores de la sociedad al amparo de determinados discursos de odio lanzados por partidos políticos y asociaciones de una ideología concreta, y son un tentáculo más que pretende aprisionar las libertades y el derecho a amar, ser, identificarse y relacionarse con las personas de modo diferente.

Solo una mente llena de prejuicios y miedo al diferente puede entender que se aprecie riesgo grave, inminente e irreparable en que alguno de estos libros pudiera ser leído por el alumnado de los institutos castellonenses, y que la identidad no sea un proceso que se va construyendo a lo largo del tiempo y dependa única y exclusivamente de la lectura de un libro. Con estas iniciativas no hacemos sino volver a las listas de libros prohibidos y al adoctrinamiento al decidir lo que puede leer o no el alumnado.

FECCOO considera que la educación es el instrumento que garantiza la formación de una sociedad inclusiva, plural y solidaria, en la que se respete la diversidad. El alumnado debe saber y entender que existen diferentes formas de relacionarse entre personas, y que ninguna de ellas supone un motivo de exclusión, rechazo, acoso o escarnio. Es necesario garantizar a nuestros hijos e hijas la oportunidad de crecer en libertad, plenitud y actitud positiva ante la vida, sin temor a sufrir discriminación, señalamiento público, rechazo, aislamiento y sobre todo a no tener que fingir lo que no se es para poder integrarse en la sociedad.

Los derechos de las personas LGTBIQ+ forman parte de los derechos humanos y es misión de la escuela educar en el respeto, y medidas como estas solo buscan minar estos derechos e instalar en la sociedad un discurso rancio y con fuerte implicación religiosa que estigmatiza y señala al diferente como elemento de rechazo. No estamos ante un hecho aislado, sino ante una nueva vertiente de la LGTBIQ+fobia que está instalándose en una parte de la sociedad, y que después de los ataques violentos de los últimos meses se transmuta en ataque legal, retorciendo la ley a gusto de los intereses de colectivos integristas e ultrarreligiosos de pensamiento único y enemigos de la diversidad.

Desde FECCOO queremos manifestar nuestro apoyo al Ayuntamiento de Castelló y al personal de los centros educativos afectados. Por todo ello, La Federación de Enseñanza de CCOO del País Valencià ha convocado concentraciones de profesorado este jueves 21 de octubre a las 12:00 horas como muestra de defensa de una educación para la diversidad, inclusión y democracia, y para expresar la repulsa a la censura del radicalismo cristiano conservador.

Además, el sindicato exigirá la reunión urgente del Observatorio para la Convivencia Escolar, pues actuaciones de este tipo son una amenaza para ella y ponen en peligro al alumnado LGTBIQ+ difundiendo discursos de odio.

No podrá vencer el fanatismo de unos cuantos a la voluntad y deseo de libertad ni se pueden poner en cuestión los derechos humanos. Por ello, FECCOO continuará defendiendo los derechos del alumnado y de las y los trabajadores LGTBIQ+ de los centros educativos.

