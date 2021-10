Microsoft impulsa la innovación tecnológica de los docentes en EduDay Madrid 2021

Microsoft Educación, junto a la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, convoca a los docentes de la región al evento EduDay Madrid 2021 los próximos 22 y 23 de octubre.

Se trata de una nueva cita en la apuesta de Microsoft por la mejora de la calidad de enseñanza, especialmente dirigida a los 35.000 profesores de Primaria y Secundaria de los centros educativos madrileños que ya cuentan con Microsoft 365 Educación y Teams, entre otros servicios. A lo largo de las sesiones, los docentes podrán descubrir cómo aprovechar las últimas herramientas y dispositivos tecnológicos a las que ya tienen acceso para mejorar su productividad y empoderar el aprendizaje de sus alumnos.

Con la participación de expertos de la industria

Por medio de experiencias reales del profesorado de la Comunidad de Madrid y sesiones prácticas en las que participarán expertos de Microsoft y de otros líderes de los sectores de tecnología y educación, se trabajará su aplicación directa en el ámbito docente para lograr aulas y centros colaborativos, inclusivos y seguros.

En efecto, para realizar esta jornada, Microsoft colabora con diferentes partners tecnológicos y educativos. De este modo, los dispositivos utilizados en los talleres serán proporcionados por Microsoft Surface, ACER for Education, Lenovo y HP. Asimismo, su desarrollo correrá a cargo por los Global Training Partners Possible Lab, Aonia for Education, L3tcraft Educación, Global Learning y Grupo AE.

Última tecnología al servicio de la enseñanza

El evento tendrá lugar en el CRIF Las Acacias, con posibilidad de asistencia presencial y online, a lo largo de la tarde del viernes 22 y la mañana del sábado 23. La participación estará certificada por la Consejería con un crédito de formación y, por parte de Microsoft, con la distinción Microsoft Innovative Educator (MIE), un reconocimiento a los educadores visionarios de todo el mundo que abre la puerta a una gran variedad de programas para ayudar tanto a los que están empezando este viaje como a los que ya lideran la innovación en el aula.

Los profesores de todos las especialidades y niveles educativos, así como los miembros de los equipos directivos y coordinadores TIC que asistan al EduDay Madrid 2021 tendrán la oportunidad de conocer los beneficios del uso de la tecnología en la educación. Se hará a través de charlas inspiracionales basadas en casos reales y talleres prácticos de colaboración con Teams, accesibilidad con los dispositivos Surface, creación de contenido interactivo con OneNote y aprendizaje basado en el juego con Minecraft: Education Edition.

