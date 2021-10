Ayuso responde a Vox que no se puede "regalar a todo el mundo la Educación, porque no es sostenible el sistema"

Europa Press Madrid

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a repetirle a la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, que "no es sostenible" que la Educación sea totalmente gratuita, una de las exigencias que la parlamentaria le solicita de manera reiterada en las últimas semanas.

"Tiene un presupuesto de 23.000 millones para blindar a los madrileños frente a las políticas del Gobierno socialcomunista de Sánchez", ha comenzado su intervención Monasterio, en la sesión de control del Pleno de la Cámara regional.

En este sentido, ha criticado que las familias vean "el encarecimiento del precio de la luz, el encarecimiento del precio del gas, el encarecimiento de la cesta de la compra" o "la inflación que se va a comer todo el crecimiento". Además, ha censurado que sean los jóvenes los que más están sufriendo todo esto así como las familias que tienen hijos.

"Tiene usted la obligación y la oportunidad de tomar medidas de impacto que blinden a los madrileños. Empiece por dar gratuita la educación, por conseguir que ese 13% que le cuesta a las familias la Educación se aminore, y consigan tener renta disponible para otras cosas. Tiene todo el poder y 23.000 millones", ha manifestado.

A esto ha respondido la presidenta regional, quien le ha dicho que le gustaría que la Educación "fuera gratuita para todo el mundo, como lo es la Sanidad, que se come el 50% del Presupuesto". "Si el 50% del mismo va a la Sanidad y el 50% del mismo va a la Educación, dígame cómo va la gente al trabajo, cómo se desplaza, cómo se recogen las basuras, qué hacemos con las residencias... No puede ser todo gratuito", ha subrayado.

Ayuso ha incidido en que no se puede "regalar a todo el mundo la Educación porque no es sostenible el sistema". "Si no créame que lo haría. Nada me gustaría más", ha trasladado.

