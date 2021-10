Gobierno Vasco no ve motivo para derogar la obligatoriedad del uso de mascarilla para alumnos menores de 12 años

Europa Press Vitoria

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este miércoles que la Dirección de Salud Pública del Departamento de Salud cree que "no hay ningún motivo para que los jóvenes menores de 12 años, que aún no han recibido la vacunación, prescindan de la mascarilla" en los espacios al aire libre de los centros de enseñanza, como solicita Ikastolen Elkartea.

En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, Zupiria ha sido preguntado sobre la petición de la asociación de ikastolas de País Vasco y Navarra, Ikastolen Elkartea, para que los gobiernos vasco y navarro que deroguen la obligatoriedad para los alumnos de Primaria del uso de mascarillas en los espacios al aire libre de los centros de enseñanza.

Zupiria ha recordado que la actualización del protocolo de medidas para evitar la propagación de la covid-19 en los centros educativos fue "consecuencia de una nueva situación sanitaria" y también de un "proceso de reflexión" entre el Departamento de Educación y la Dirección de Salud Pública del Departamento de Salud.

Asimismo, ha subrayado que Salud Pública considera que no ha habido ningún cambio desde el momento en el que se produjo el cambio del protocolo y, por tanto, "no hay ningún motivo para que los jóvenes menores de 12 años, que aún no han recibido la vacunación, prescindan de la mascarilla".

