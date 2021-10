Banco Santander lanza 3.000 nuevas becas para celebrar el 25º aniversario de Santander Universidades

Europa Press Madrid

Banco Santander ha puesto en marcha cuatro nuevos programas destinados a estudiantes, profesionales, emprendimientos y pymes para celebrar el 25º aniversario de Santander Universidades, el área de la entidad que apoya la educación, el empleo y el emprendimiento en todos los países en los que opera el Grupo.

Con este motivo, el banco ha estrenado tres nuevas iniciativas: 1.600 Becas Santander | Digital Business - The University of Chicago, un programa diseñado para desarrollar nuevas competencias en modelos de gestión digital; 400 Becas Santander Tech | Emerging Technologies Program by MIT Professional Education, en el que los participantes podrán profundizar en el manejo de las tecnologías innovadoras emergentes más demandadas en las empresas; y 1.000 Becas Santander Languages | English to Boost your Career - University of Pennsylvania para reforzar el dominio de la lengua inglesa en entornos profesionales. En total, se trata de 3.000 becas nuevas.

También ha lanzado el reto global de emprendimiento Santander X Global Challenge | Finance for All, para identificar las startups y scaleups más innovadoras y con mayor potencial de crecimiento en el ámbito de la inclusión financiera.

En la década de los 90, Banco Santander apostó por el apoyo a la educación superior como motor del progreso clave para la creación de sociedades más inclusivas, justas y equitativas y hoy, más que nunca, sostenibles. Una apuesta que se materializó con la creación de Santander Universidades: una iniciativa basada en la oferta de oportunidades de educación y empleo para estudiantes y profesionales a través de Becas Santander y para emprendimientos y pymes a través de Santander X.

Hoy, estos 25 años de trabajo se traducen en más de 630.000 estudiantes, profesionales, emprendimientos y pymes ayudados, con más de 2.000 millones de euros invertidos y acuerdos con más de 1.000 universidades e instituciones académicas en 11 países.

La oferta de Becas Santander ha ido evolucionando hacia 7 disciplinas que fomentan la educación y el empleo: Becas Santander Tech, para promover el aprendizaje en nuevas tecnologías, programación o innovación tecnológica; Becas Santander Skills, para el fomento de las habilidades transversales (soft y hard skills); Becas Santander Women, para impulsar el desarrollo profesional y la capacidad de liderazgo de las mujeres; Becas Santander Language, para el refuerzo de los idiomas en entornos laborales; Becas Santander Studies, que contribuyen a la finalización de estudios a través de ayudas concretas; Becas Santander Internship, para impulsar la empleabilidad de universitarios a través de prácticas profesionales; y Becas Santander Research, destinadas al apoyo material y económico de estudiantes.

Por otra parte, a través de Santander X, se apoya la formación, desarrollo y escalamiento de startups y scaleups y se promueve la internacionalización y digitalización de las pymes.

