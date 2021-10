Banco Santander lanza 3.000 nuevas becas y un reto global de emprendimiento para celebrar el 25 aniversario de Santander Universidades

Banco Santander ha puesto en marcha cuatro nuevos programas destinados a estudiantes, profesionales, emprendimientos y PYMES para celebrar el 25 aniversario de Santander Universidades, el área de la entidad que apoya la educación, el empleo y el emprendimiento en todos los países en los que opera el Grupo.

Con este motivo, el banco ha estrenado cuatro nuevas iniciativas: 1.600 Becas Santander | Digital Business - The University of Chicago, un programa diseñado para desarrollar nuevas competencias en modelos de gestión digital; 400 Becas Santander Tech | Emerging Technologies Program by MIT Professional Education, en el que los participantes podrán profundizar en el manejo de las tecnologías innovadoras emergentes más demandadas en las empresas; 1.000 Becas Santander Languages | English to Boost your Career - University of Pennsylvania para reforzar el dominio de la lengua inglesa en entornos profesionales, y el reto global de emprendimiento Santander X Global Challenge | Finance for All, para identificar las startups y scaleups más innovadoras y con mayor potencial de crecimiento en el ámbito de la inclusión financiera.

Toda la información de las tres primeras pueden encontrarse en www.becas-santander.com y tanto las bases como las condiciones del reto emprendedor, en www.santanderx.com.

25 años al servicio de la educación, el empleo y el emprendimiento En la década de los 90, Banco Santander apostó por el apoyo a la educación superior como motor del progreso clave para la creación de sociedades más inclusivas, justas y equitativas y hoy, más que nunca, sostenibles. Una apuesta que se materializó con la creación de Santander Universidades: una iniciativa global, única y pionera, basada en la oferta de oportunidades de educación y empleo para estudiantes y profesionales a través de Becas Santander y para emprendimientos y PYMEs a través de Santander X.

Hoy, estos 25 años de trabajo se traducen en más de 630.000 estudiantes, profesionales, emprendimientos y PYMES ayudados, con más de 2.000 millones de euros invertidos y acuerdos con más de 1.000 universidades e instituciones académicas en 11 países. Una trayectoria que ha hecho merecedor a Banco Santander de múltiples reconocimientos por parte de organismos e instituciones internacionales como la Red Española de Pacto Mundial o la Fundación Varkey, entre otros.

El objetivo de la entidad es seguir reforzando su apuesta, atendiendo las nuevas necesidades del mercado laboral en un contexto de profunda transformación digital y favoreciendo el aprendizaje continuo -o Lifelong Learning-. A través del concepto #NeverStopLearning, continuará trabajando en programas e iniciativas para el desarrollo de competencias ligadas a la mejora de la empleabilidad, uno de los objetivos principales de Santander Universidades.

Para Javier Roglá, director global de Santander Universidades, "la educación es la base para una sociedad más innovadora y competitiva, pero también el motor más importante a la hora de generar progreso y una economía más sostenible. En Santander Universidades estamos muy orgullosos de estos 25 años y tenemos claro que nuestro futuro pasa por seguir evolucionando hacia el fomento del aprendizaje continuo como herramienta fundamental para la mejora de la empleabilidad".

La oferta de Becas Santander ha ido evolucionando hacia siete disciplinas que fomentan la educación y el empleo: Becas Santander Tech, para promover el aprendizaje en nuevas tecnologías, programación o innovación tecnológica; Becas Santander Skills, para el fomento de las habilidades transversales (soft y hard skills); Becas Santander Women, para impulsar el desarrollo profesional y la capacidad de liderazgo de las mujeres; Becas Santander Language, para el refuerzo de los idiomas en entornos laborales; Becas Santander Studies, que contribuyen a la finalización de estudios a través de ayudas concretas; Becas Santander Internship, para impulsar la empleabilidad de universitarios a través de prácticas profesionales, y Becas Santander Research, destinadas al apoyo material y económico de estudiantes.

El brasileño Lucas Vinicius, beneficiario de una Beca Santander Studies | Graduação describe así su experiencia: "Soy estudiante de psicología y gracias a esta beca pude continuar con mis estudios en mi ciudad natal. La beca no solo cubrió los costes de matrícula, transporte, material de investigación para mis estudios, sino que también me permitió relacionarme con otras personas y conocer experiencias muy diferentes a las mías".

Carolina Zarco, beneficiaria de una de las Becas Santander Women | W50 Leadership - London School of Economics, destaca que "nos enseñaron habilidades fundamentales para construir un liderazgo transformacional. Ahora me conozco más y estoy mejorando aspectos de mi propio estilo de liderazgo. Conocer la visión y perspectiva de otras mujeres a través del intercambio de experiencias tiene un valor incalculable. Ahora tengo una red de contactos en diversos países e industrias con las que sigo teniendo una comunicación vinculada con esta oportunidad única que compartimos".

Por otra parte, a través de Santander X, se apoya la formación, desarrollo y escalamiento de startups y scaleups y se promueve la internacionalización y digitalización de las PYMEs.

Social Piper, ganadora del reto de emprendimiento Santander X Global Challenge I Helping Businesses Prosper, subraya, a través de su CEO, la mexicana Daniela Meymar, que "iniciativas como las de Santander X permiten a los emprendedores acceder a procesos de evaluación y validación fundamentales para el empuje que necesitamos para crecer. Evitan que las empresas vayan a la deriva de sus propios conocimientos y consiguen que las grandes ideas o innovaciones aumenten sus probabilidades de materializarse."

Para Plastecowood, empresa ganadora del Santander X Environmental Challenge, "estas iniciativas dan visibilidad y apoyo al emprendimiento verde, algo fundamental en la lucha hacia una economía libre de emisiones. Un apoyo necesario para empresas como la nuestra, cuyo eje central es una producción basada en cero impactos medioambientales, algo que no suele resultar atractivo para los inversores. Gracias a este premio, hemos dado un salto enorme en la generación de confianza para la atracción de capital."